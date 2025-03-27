«Другого пути нет». НБА следит за Егором Дёминым. Но сможет ли он покорить лигу?

Когда игроки университета Бригама Янга (BYU) уже скрылись в подтрибунных помещениях, празднуя триумфальный выход в Sweet 16 NCAA «Мартовского безумия», на паркете оставался только один человек. Егор Дёмин — первокурсник с бурным и неоднозначным дебютным сезоном — завершал интервью. Вокруг него собралась толпа болельщиков, скандировавших: «Ещё один год!» Намёк был ясен: они хотят видеть русского таланта в деле и в следующем сезоне.

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Для Дёмина этот турнир — шанс переписать представление о себе как о будущем игроке НБА. Стартовав в сезоне с претензией на попадание в лотерею, он к марту ощутимо потерял в котировках: скромные 27,1% из-за дуги, катастрофические 24,8% потерь. Однако сейчас у него есть возможность исправить впечатление.

И в победной игре с Висконсином он показал, на что способен. Восемь ассистов при всего одной потере, хладнокровие под давлением и грамотные решения в ключевые моменты. Да, реализация дальних бросков на турнире (5 из 13) всё ещё далека от идеала, но на фоне провалов в регулярке это уже серьёзный шаг вперёд.

Перед началом плей-офф NCAA Егор Дёмин и главный тренер BYU Кевин Янг устроили персональный разбор полётов. Видеосессия вскрыла главную проблему россиянина: дело не в технике, а в выборе моментов. Слишком много сложных бросков, слишком мало хладнокровия в ключевых эпизодах.

Егор Дёмин (с мячом), сезон-2024/2025 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Трудно ожидать высокий процент, если ты бросаешь через руки или из неудобных позиций, — резонно заметил Янг. — Но когда Егор выбирает правильные моменты, его эффективность растёт». Цифры подтверждают эти слова: в проигранных матчах сезона Дёмин реализовывал из-за дуги лишь 15,4% (8 из 52), а в победных — уже 35,1%.

Все эти провалы и критика могли бы сломать кого-то другого. Но не Дёмина. Вместо того чтобы обращать внимание на хейт, он сделал выбор в пользу упорной работы. «Я просто возвращаюсь в зал и тренирую бросок, — спокойно поясняет он. — Другого пути нет». Теперь у него есть шанс перевернуть карту своей карьеры. Мартовский турнир NCAA — это сцена, где даже один яркий перформанс может заставить скаутов НБА взглянуть на тебя иначе. И Дёмин намерен этим шансом воспользоваться.

Ещё в начале сезона казалось, что для Егора студенческий баскетбол — это лишь трамплин, а не остановка на два года. Первый в истории BYU пятизвёздочный рекрут, воспитанник академии мадридского «Реала», он начинал кампанию на полном ходу: 17 очков в среднем за игру, 13 точных трёхочковых из 23 попыток за первые пять матчей. Но затем что-то пошло не так — его статистика стала проседать, а прогнозируемый пик на драфте медленно, но верно скатился из лотереи к концу первого раунда.

Для BYU такие игроки, как Дёмин, — редкое явление. Исторически эта программа не славится подготовкой будущих звёзд НБА. Последним, кто получил хоть сколько-нибудь серьёзное время в лиге, был Джиммер Фредетт, выбранный на драфте 2011 года. До него — Дэнни Эйндж, Шон Брэдли и несколько игроков из 1980-х и 1990-х. Дёмин, по сути, сам прокладывает путь, где большинство видит тупик.

С приходом Кевина Янга в «Кугарз» началась новая эра. Бывший ассистент «Финикса» привнёс в программу профессиональный подход, и уже в следующем сезоне к команде присоединится один из самых ярких молодых игроков страны — Эй Джей Дибанца. Но пока все взгляды прикованы к Егору Дёмину.

Выход в Elite Eight стал бы для BYU событием, которого не случалось с 1980 года — они всего в одной победе от исторического достижения. Что касается Дёмина, его решение о будущем пока остаётся загадкой, однако мартовские игры явно станут ключевыми. Скауты НБА пристально наблюдают за его выступлением под давлением. И следующий матч, который состоится в ночь на 28 марта, — это шанс доказать, что он заслуживает быть не просто выбранным в первом раунде драфта, а оказаться среди элиты.

До драфта НБА — 2025 осталось: