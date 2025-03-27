«Уралмаш» расслабился и чуть не упустил победу в Москве. Обзор игрового дня в Единой лиге

Единая лига практически каждый день радует болельщиков матчами. Сегодня состоялась встреча между МБА-МАИ и «Уралмашем». Игра проходила в Москве, а у подопечных Василия Карасёва было достаточно мотивации — команда ведёт ожесточённую борьбу в зоне плей-ин за седьмое-восьмое место, которое даёт право на ошибку в стыковых матчах за выход в плей-офф.

«Уралмаш», в свою очередь, уже практически гарантировал себе пятое место, а его соперник по четвертьфиналу, скорее всего, тоже определён — «Локо». Поэтому главная задача екатеринбуржцев — подойти к постсезону в оптимальной физической форме и без травм. А значит, особого смысла выкладываться на максимум просто нет.

При таких раскладах у МБА, которая в последнее время смотрится куда лучше, чем в начале сезона, появился отличный шанс на мини-сенсацию. Впрочем, Василий Карасёв и без того умеет настраивать команду на каждый матч. Это было заметно с первых же владений: баскетболисты московского клуба действовали так, словно выполняли тренировочные задания, искусно разыгрывая заранее подготовленные комбинации.

Хорошая подготовка и дисциплина — визитная карточка МБА, но всё упиралось в реализацию. Можно разыгрывать комбинации идеально, но победа зависит от точности бросков, а с этим у москвичей в сезоне возникали проблемы. Однако в этот раз хозяева попадали буквально всё, особенно из-за дуги.

Игроки «Уралмаша» выглядели слегка ошеломлёнными — москвичи переигрывали их по всем статьям и уверенно вышли вперёд — 14:7. Атакующая феерия продолжалась: точность бросков у МБА превышала 70%.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Но вот в чём загвоздка. У гостей настолько высококлассные исполнители, что, даже когда их переигрывают, они могут за счёт индивидуального мастерства держаться на плаву. Так и случилось: первая четверть осталась за хозяевами, однако их преимущество оказалось не таким большим, как могло показаться по игре — 29:23.

Поддерживать точность бросков на уровне 70% на протяжении всей встречи практически невозможно. Поэтому лидерство МБА казалось хрупким — рано или поздно должна была наступить регрессия к среднему. И этот момент настал уже во второй четверти: гости постепенно отыгрывались и к середине десятиминутки сравняли счёт — 33:33.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

А затем «Уралмаш» нанёс решающий удар. Убийственный рывок во главе с Джавонте Дагласом вывел гостей вперёд — 43:35. Это стало переломным моментом. Московский клуб мог идеально исполнять тренерские установки и разыгрывать комбинации, однако без надёжной защиты против мастеровитых легионеров все усилия оказывались напрасными.

Во второй половине темп игры заметно снизился, словно оба тренера дали своим командам соответствующую установку. МБА нужно было успокоиться, сосредоточиться на обороне и постараться переломить ход встречи, а «Уралмашу», который обладал комфортным преимуществом, не имело смысла торопить события. Москвичи действительно стали лучше защищаться, но гости уверенно контролировали ситуацию, порой увеличивая отрыв до двузначного.

Максим Барашков Фото: Единая лига ВТБ

Так матч подошёл к концовке, где МБА предприняла последнюю героическую попытку вернуться в игру и неожиданно создала напряжённый клатч-тайм. Хозяевам стоит отдать должное — они бились до последнего, несмотря на очевидную разницу в классе. А вот «Уралмаш» расслабился, что бывает с командами, уверенными в своём превосходстве.

Однако этого рывка МБА не хватило, чтобы сравнять счёт или выйти вперёд. В нервной концовке гости всё же довели встречу до победы и сравняли счёт в очной серии с московским клубом в этом сезоне. А мечты МБА о седьмом-восьмом месте становятся всё более призрачными.

До тех пор, пока в составе МБА не появится больше исполнителей высокого уровня или пока команда не выстроит по-настоящему надёжную оборонительную систему, соперничать с топовыми коллективами будет сложно. Но в стыковых встречах возможно всё, и подопечные Карасёва наверняка дадут бой каждому сопернику. Если им удастся повторить успех дебютного сезона и пробиться в плей-офф, команда заслужит массу комплиментов.