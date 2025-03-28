Леброн жёстко ошибся. Из-за него мы увидели самую яркую концовку в НБА!

Матч «Лейкерс» с «Чикаго» закончился так, что лучшее кино Голливуда позавидует. За 12 секунд до финальной сирены команда Джей Джей Редика уверенно шла к победе с «+5», но пара роковых ошибок перевернула всё с ног на голову. «Чикаго» вырвал эту игру на последних мгновениях, а Джош Гидди разорвал сердца фанатов «Лейкерс», зарядив с центра площадки прямо под занавес.

Начало матча было под диктовку «Буллз» — они задавали темп, разрывали слабую оборону соперника и с первых минут показывали, что «Лейкерс» ждёт непростой день. Никола Вучевич и всё тот же Гидди штамповали очки одно за другим, пока защита «Лейкерс» стояла в режиме «приглашаем на бросок». Леброн Джеймс никак не мог поймать свою волну, промазав три из четырёх первых попыток. Единственным, кто держал «Лейкерс» на плаву, был Остин Ривз — он тащил атаку команды и не давал ей утонуть.

К концу второй четверти «Лейкерс» наконец включились и захватили контроль над игрой. Лука Дончич, который в первой половине выглядел так себе, после перерыва выдал настоящий мастер-класс и стал движущей силой в атаке. В середине третьей четверти «Лос-Анджелес» уже был на коне, доведя разницу до 16 очков. Дончич штамповал очки и раздавал передачи, Ривз продолжал уверенно набирать баллы, а Джексон Хэйс выдал свой лучший матч за сезон — 19 очков и восемь подборов.

Джей Джей Редик и Лука Дончич Фото: Michael Reaves/Getty Images

Но стоило подумать, что игра в кармане, как «Буллз» снова показали зубы. В четвёртой четверти «Чикаго» включил режим камбэка, пользуясь каждой дырой в обороне «Лейкерс». Кевин Хаертер и Коби Уайт зарядили два дальних подряд, сократив отрыв до минимума, а команда Билли Донована начала давить, добавив агрессии и скорости.

Развязка этой игры была настоящей драмой — хаос, который невозможно было предсказать. За 15 секунд до сирены «Лейкерс» держали «+5» после точных штрафных Остина Ривза. Но уже в следующей атаке Патрик Уильямс зарядил «трёху», сократив разрыв до одного владения. И тут начался кошмар Леброна: потеря на вводе, а Коби Уайт наказывает её ещё одним дальним, впервые за долгое время выводя «Буллз» вперёд.

Ривз не сдаётся — смело идёт под кольцо и возвращает «Лейкерс» лидерство за три секунды до конца. Казалось бы, спасение близко, но Джош Гидди явно был настроен иначе. Получив мяч, он почти танцуя прошёл пару шагов и выстрелил с центра. Сирена, попадание — и «Буллз» празднуют невероятный камбэк.

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Второе подряд поражение от команды с отрицательным балансом — это тревожный звонок для «озёрников». Особенно если учесть, что ключевые ошибки в концовке были на совести Леброна. Именно его промахи открыли «Буллз» окно возможностей, которым они воспользовались по максимуму. Впереди матч с «Мемфисом», а пока — горький итоговый счёт с «Чикаго»: 119:117.