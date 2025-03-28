Как завершился первый сезон для Егора Дёмина в США?

Университет Бригама Янга (BYU), за который выступает россиянин Егор Дёмин, завершил своё выступление в «Мартовском безумии» NCAA, уступив «Алабаме» со счётом 113:88. Однако назвать это поражение провалом язык не повернётся — дело не в слабости «Кугарз», а в том, что «Алабама» устроила настоящий баскетбольный мастер-класс. 25 трёхочковых за матч и новый рекорд турнира — вот что остановило подопечных Кевина Янга. «Кугарз» попросту не нашли способа затушить этот огненный шквал дальних бросков, а свои шансы в нападении растеряли.

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Ключевой сюжет игры — полная беспомощность задней линии BYU. Команда, которая привыкла удивлять вариативностью, вдруг оказалась без плана Б. «Алабама» накрыла трёхочковую дугу как неприступной стеной, а сама попадала с такой точностью, что это казалось нереальным. В первой половине «Кугарз» реализовали жалкий один из 13 дальних, в то время как их соперник забросил 12. Итог — заслуженное поражение и урок на будущее.

В этом матче задняя линия BYU должна была стать ключом к успеху, но реальность оказалась куда жёстче. Даллин Холл явно не мог поймать ритм игры, допуская ошибки даже в простых ситуациях. Егор Дёмин тоже провёл матч на грани невзрачности. Да, в первой половине он порадовал болельщиков красивым эпизодом, когда обманным движением отправил защитника в воздух и спокойно набрал два очка. Но на этом яркость его игры, увы, закончилась.

Дёмин завершил первую половину с четырьмя очками и двумя передачами, но дальние броски у него не шли, как и у всей команды. Добавьте сюда дискомфорт после столкновения в защите — и становится понятно, почему он выглядел сдержанным. Во второй половине россиянин попытался встряхнуться, но общий сценарий игры был уже написан. Итог: 15 очков (6 из 14 с игры), семь передач, два подбора и столько же перехватов за 27 минут на паркете.

Егор Дёмин (по центру) Фото: Patrick Smith/Getty Images

Контраст между задними линиями был разительным. Пока разыгрывающие BYU тщетно искали свой ритм, лидер «Алабамы» Марк Сирс уже к большому перерыву набрал 17 очков и раздал пять передач. А во второй половине «Кримсон Тайд» даже не сбавили обороты: запасной Аден Холлоуэй продолжил хладнокровно расстреливать кольцо, окончательно хороня интригу в матче.

Для Егора Дёмина эта встреча стала наглядным уроком того, что значит разница между просто хорошей NCAA-командой и элитным уровнем. «Алабама» заставила его играть осторожно, выжала из него привычную уверенность и не оставила пространства для комфортных бросков.

Но именно такие матчи закаляют: они показывают, где ты слаб, и указывают, что нужно подтянуть. Учитывая возраст и перспективы Дёмина, этот опыт может стать для него ключевым. После игры он оставил намёк на возможное возвращение в BYU в следующем сезоне, но пока это всего лишь слова. Ждём на драфте НБА?

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