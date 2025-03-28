НБА или ещё год в NCAA. Дёмин принимает решение, которое может определить всю его жизнь

После разгромного поражения университета Бригама Янга (BYU) от Алабамы на стадии Sweet 16 «Мартовского безумия» NCAA со счётом 88:113 будущее Егора Дёмина повисло в воздухе. Ещё недавно казалось, что россиянин отыграет в колледже один сезон и отправится покорять НБА, но после вылета из турнира он дал понять, что с решениями торопиться, кажется, не собирается. «Я вообще об этом сейчас не думаю. Матч только что закончился, сил ни на что нет», — сказал Дёмин, завершивший игру с 15 очками и семью подборами.

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Однако интрига только раскручивается. Егор намекнул, что вариант с возвращением в BYU вполне реален. Причина? Возможность выйти на паркет вместе с Эй Джей Дибанцей — феноменом школьного баскетбола и потенциальным первым номером драфта-2026. «Эй Джей — невероятный игрок. Было бы круто сыграть с ним», — признавался Дёмин.

И это не просто вежливый комплимент. С Дибанцей BYU может стать настоящей сенсацией, для Дёмина же это шанс значительно улучшить свои позиции перед драфтом и получить уникальный опыт. НБА, может, и подождёт, а вот возможность сыграть плечом к плечу с будущей звездой выпадает далеко не каждый день. С другой стороны, в НБА тоже такие возможности будут — там каждый матч, по сути, играешь против или вместе с будущими членами Зала славы баскетбола.

Дибанца лично наблюдал за разгромом BYU от Алабамы, сидя в секторе болельщиков «Кугарз» и общаясь с представителями команды. Парень уже сделал выбор в пользу NCAA, хотя мог пойти другим путём — например, через профессиональные лиги за пределами Штатов. Его решение играть за BYU выглядит продуманным: он явно видит в этом проекте потенциал.

Для Егора Дёмина появление такой фигуры в составе — мощный аргумент. Дибанца — это в перспективе будущая суперзвезда НБА при лучших стечениях обстоятельств. Играть плечом к плечу с таким партнёром — это небольшой шанс на успех в NCAA и возможность прокачать собственные позиции перед драфтом. И стать более популярным и медийным в Америке.

Однако у идеи играть с Эй Джеем может быть и обратная сторона. Дибанца, конечно, талантлив, но он наверняка местами будет тянуть одеяло на себя, и выступления команды рискуют превратиться в шоу одного игрока. Для Дёмина это может означать роль второго плана, где он просто выполняет черновую работу, раздаёт мячики и остаётся в тени. Да и скауты НБА ценят не только статистику, но и способность быть лидером, а не просто «тем, кто подыгрывает».

Сейчас Дёмина могут видеть в качестве возможного лотерейного пика, однако стабильности в этих прогнозах нет. Он не закрепился в топ-10 рейтингов скаутов, а его перспективы зависят от того, насколько он улучшит свои слабые стороны. Ещё один год в колледже, особенно в дуэте с Дибанцей, в теории может стать идеальной подготовкой перед следующим драфтом.

Егор Дёмин, сезон-2024/2025 Фото: Elsa/Getty Images

Но это может оказаться пустой тратой времени. Вместо того чтобы уже сейчас конкурировать с профессионалами и привыкать к уровню НБА, Дёмин рискует застрять в NCAA, где его прогресс рискует быть ограничен. Да, дуэт с Дибанцей звучит привлекательно, вот только кто сказал, что это гарантирует успех? Есть вероятность, что он просто останется на вторых ролях и его позиции перед драфтом так и не улучшатся, потому что скаутам важнее видеть его против взрослых, опытных игроков, а не в студенческой лиге.

Ключевой вопрос: готов ли Егор к НБА прямо сейчас? Да, он провёл относительно хороший сезон, однако идеальным его точно не назовёшь. Есть аспекты, которые явно требуют доработки, и один из них — стабильность броска. В матче с Алабамой он реализовал лишь 6 из 14 с игры и всего один из восьми из-за дуги. В современной НБА трёхочковый — обязательный инструмент, который определяет твою ценность на площадке.

Есть и другие нюансы, например, игра в защите. Да, у Дёмина отличные габариты для защитника, однако стабильности на своей половине ему пока не хватает. В НБА с этим не церемонятся: если ты не можешь сдерживать элитных разыгрывающих, твоё место на паркете быстро окажется под вопросом. Но кто сказал, что какая-нибудь команда не будет готова взяться за него и проработать слабые стороны?

Егор Дёмин, сезон-2024/2025 Фото: Chris Gardner/Getty Images

Один дополнительный год в NCAA — это относительно рискованный шаг с возможностью подтянуть слабые стороны и выйти на драфт совершенно другим игроком. Если Дёмин поработает над броском и защитой, его ценник на рынке взлетит, а вместе с ним и шансы занять место в топе. В то же время Егор рискует застрять на уровне студенческого баскетбола, где конкуренция и интенсивность всё же уступают профессиональной лиге. И если прогресса в ключевых аспектах, таких как бросок и защита, не будет, его позиции на драфте могут не только не улучшиться, но и ослабнуть.

Патриотизм — дело хорошее, однако профессиональный спорт — это чистый бизнес. Дёмин явно кайфует от жизни в BYU: он чувствует себя в своей тарелке, получает поддержку от тренеров и фанатов. Тренер Кевин Янг однажды даже поделился, что Егор как-то сказал: «Я мог бы играть здесь хоть 10 лет».

Но в мире профессионального спорта эмоции — это не главное. Здесь играют роль перспективы, деньги и возможности для роста. НБА — это мечта и статус. Это многомиллионные контракты, которые меняют жизнь. Если клубы пообещают ему место в лотерее (или что-то другое, что мы наверняка не узнаем здесь и сейчас), это станет весомым аргументом, чтобы уйти уже сейчас.

Егор Дёмин, сезон-2024/2025 Фото: Chris Gardner/Getty Images

Кевин Янг открыто заявляет, что поддержит любое решение Дёмина, однако в глубине души он явно надеется, что Егор останется. Он прекрасно понимает расклад. За плечами тренера — годы работы в НБА, он знает, как устроена эта кухня, и не собирается давить на игрока. «Это его выбор. Я всегда готов помочь советом, если он обратится», — говорит Янг.

Поражение в «Мартовском безумии» — болезненный, но ценный урок. Да, проигрыш Алабаме с разницей в 25 очков — это удар, особенно когда на кону была возможность заявить о себе на всю Америку и мир. Однако такие моменты тоже важны. Они закаляют и дают понять, над чем нужно работать, чтобы мечта об НБА стала реальностью.

Дёмин признался, что он перфекционист и не может быть доволен такой концовкой сезона. Это понятно. Но главный вопрос — что дальше? Сможет ли он сразу сделать рывок, оказавшись в системе НБА? Или всё-таки стоит остаться в колледже ещё на год, чтобы подойти к драфту максимально готовым? И есть ли в этом смысл — оставаться в NCAA? Ответа пока нет. Очевидно одно: Дёмин сейчас на распутье, и каждое решение станет ключевым для его будущей карьеры. От того, какой путь он изберёт, зависит, каким будет его следующий шаг на баскетбольной арене.