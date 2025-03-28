За такое можно получить в нос. Хейтер метил в Леброна, а попал сам в себя

Стивен Эй Смит снова оскандалился. На этот раз звёздному ведущему ESPN пришлось выдавливать из себя извинения за ложь о Леброне Джеймсе. В выпуске шоу First Take Смит уверенно заявил, что Леброн не появился на мемориальной церемонии в честь Коби Брайанта, но вскоре выяснилось: это откровенный фейк. Ситуация могла бы остаться обычной оплошностью, если бы не недавний конфликт между Смитом и Джеймсом, который с каждым разом превращается в настоящую драму.

Ирония в том, что Смит начал свою речь с попыток убедить всех, что он избегает острых тем о Леброне, однако тут же сам наступил на эти грабли. Он подчеркнул, что никогда не обвинял Джеймса за пропуск церемонии Коби или игнорирование введения Дуэйна Уэйда в Зал славы. Проблема в том, что хотя бы одно из этих утверждений оказалось наглой неправдой.

Всего несколько часов спустя после эфира Эй Смит оказался под градом критики. Зрители быстро указали на его ляп, подкрепив это фактами: Леброн действительно был на мемориале Коби, и об этом писали даже такие издания, как Los Angeles Times в 2020 году.

Казалось бы, информация лежит на поверхности, но не для Смита. В итоге ему пришлось выйти в соцсети с публичным заявлением, где он признал, что «оговорился» и не стоило ему вообще поднимать эту тему. Правда, ведущий тут же добавил, что от других своих слов он, конечно, ни на шаг не отступит.

Этот эпизод — квинтэссенция фирменного стиля Смита. Громкие провокации, резонансные заявления и постоянное желание раздуть конфликт. За свою карьеру он не раз переходил грани, однако на этот раз его стремление уколоть Леброна обернулось против него самого. Ляп с мемориалом Коби не только подорвал его доводы, но и вызвал шквал негодования со стороны фанатов.

Привлекать имя Коби в эту перепалку было сомнительным ходом с самого начала. Даже если бы Леброн и правда отсутствовал на церемонии, это никак не могло бы стать сильным ударом по его репутации или лидерским качествам. А теперь, когда ошибка вскрылась, выпад Смита выглядит особенно жалко. Итог этого раунда: нокаут в пользу Леброна.