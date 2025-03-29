Отставка в НБА — никто не ожидал такого поворота. Экс-игрок Единой лиги теперь у руля!

«Мемфис» внезапно отправил в отставку главного тренера Тейлора Дженкинса. Решение настолько неожиданное, что кажется, будто руководство клуба играет ва-банк. До плей-офф меньше месяца, а команда уверенно держится на пятом месте Западной конференции с солидным балансом 44-29. Такой ход выглядит не просто странно — он провоцирует вопросы, на которые пока никто не дал ответа.

Первым новость опубликовал Крис Хэйнс, а вскоре её подтвердил Шэмс Чарания. По их информации, Дженкинс был вызван «на ковёр» в офис клуба, где ему без лишних церемоний вручили билет на выход. Генеральный менеджер «Мемфиса» Зак Клайман ограничился сухим заявлением с благодарностями за работу, оставив причины своего решения за закрытыми дверями.

«Я искренне благодарен Тейлору за всё, что он сделал для команды и города. Это было сложное решение, если учитывать его вклад в развитие игроков и тот успех, которого мы добились за последние годы. Мы желаем Тейлору всего наилучшего в дальнейшем», — сказано в заявлении.

Вопросов тут явно больше, чем ответов, ведь такие перестановки почти никогда не случаются (вспомните Дэвида Блатта в «Кливленде», но там плавно всё к этому шло), когда команда уверенно находится в зоне плей-офф. Обычно тренеров увольняют после провалов или затяжных кризисов, однако тут ситуация далеко не выглядела катастрофической.

Почему увольнение Дженкинса — шокирующий шаг?

Джа Морант и Тейлор Дженкинс, сезон-2024/2025 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Для начала — тайминг. Уволить главного тренера за пару недель до плей-офф? Это выглядит как ход на грани безумия. Обычно такие решения принимают в межсезонье, чтобы избежать хаоса и дать новому наставнику время освоиться. Конечно, НБА видела немало непредсказуемых отставок, но они происходили либо в разгар сезона, либо сразу по его завершении. Здесь же — полный диссонанс.

Далее — результаты. Да, «Мемфис» в последние недели выглядел неубедительно, но команда всё равно оставалась среди лидеров Запада. С февраля «Гриззлиз» победили всего один коллектив с положительным балансом — в начале марта обыграли «Даллас», который был буквально нашпигован травмами и лишился восьми игроков. Но даже с таким «скользким» графиком команда продолжала держаться в топе конференции. На этом фоне увольнение Дженкинса выглядит как минимум абсурдным.

Бейн сбил с ног Альдаму в ходе перепалки во время тайм-аута:

Статистика говорит сама за себя. За предыдущие пять сезонов в «Мемфисе» Тейлор Дженкинс трижды выводил команду в плей-офф, а в 2022 году взял с ней второе место в конференции. Его общий счёт — 250 побед при 214 поражениях. Неплохой результат для тренера, который стал самым успешным в истории «Гриззлиз» по числу побед.

И вот теперь, за несколько недель до плей-офф, Дженкинса внезапно убирают. Смелый шаг? Скорее, странный. Это решение заставляет задуматься: не скрывается ли за увольнением нечто большее, чем просто спортивные итоги? В кулуарах уже шепчутся о внутренней кухне клуба: конфликты, личные разногласия, а может, даже проблемы со здоровьем. Ситуация напоминает громкие дела прошлого, но даже там редко срывали стоп-кран так резко. Скандал, драма или нечто большее — кто знает? Однако одно очевидно: запахло чем-то серьёзным.

Кто заменит Дженкинса? Здесь интересная связь!

Туомас Иисало Фото: Alex Davidson/Getty Images

Новый рулевой «Мемфиса» — Туомас Иисало, имя, которое в мире НБА пока звучит как новость, но в Европе уже давно стало брендом. Ещё недавно он скромно руководил середняком из немецкого чемпионата — «Крайльсхаймом». А теперь? Его карьера — это взлётная полоса на максимальной скорости:

2021/2022 — «Бонн»: звание тренера года в Германии;

2022/2023 — «Бонн»: чемпион Лиги чемпионов, тренер года и там, и снова в Германии;

2023/2024 — «Париж»: триумф в Еврокубке, Кубке Франции и третье звание тренера года, теперь уже во Франции;

2024/2025 — «Мемфис»: сначала ассистент, а с 28 марта 2025 года — главный тренер.

Туомас Иисало — это больше, чем просто тренер с изящным послужным списком. Это человек, который превращает серых середняков в блестящих чемпионов. Теперь его ждёт вызов другого масштаба — сделать то же самое в главной баскетбольной лиге планеты.

Его резкий карьерный взлёт — редкость даже для Европы. Иисало известен своей революционной системой, построенной на молниеносном движении мяча и непробиваемой защите. Его команды всегда играли с бешеной интенсивностью и железной дисциплиной — качества, которые, похоже, и стали решающим фактором для «Гриззлиз».

Но есть деталь, которая добавляет его истории ещё больше колорита. В сезоне-2010/2011 Иисало выходил на паркет Единой лиги ВТБ в составе финской «Хонки». Эта команда вошла в историю как одна из самых слабых в турнире — 10 матчей, 10 поражений. Сам Иисало, игравший на позиции атакующего защитника, набирал в среднем 6,8 очка за игру, а его звёздные моменты пришлись на матчи с «Днепром» (16 очков) и УНИКСом (13 очков).

И вот теперь он вписал своё имя в историю, став первым человеком, который прошёл путь от игрока Единой лиги ВТБ до главного тренера команды НБА. Ему предстоит доказать, что его успех — не случайность.

Что ждёт «Мемфис»?

Кэм Спенсер и Джа Морант, сезон-2024/2025 Фото: Justin Ford/Getty Images

Перед Иисало стоит вызов, который может либо закрепить его позиции в НБА в качестве рулевого, либо превратиться в очередной рискованный эксперимент. Он принимает «Гриззлиз» в разгар сезона, когда команда уже шагает в плей-офф, однако явно нуждается в решении игровых проблем. Времени на раскачку нет — ему нужно не только сохранить текущий баланс, но и подготовить своих игроков к суровой битве за трофей.

И пока вопросов больше, чем ответов. Сможет ли он так быстро адаптироваться к реалиям НБА? Как отреагирует команда на столь неожиданную смену лидера? Попытается ли Иисало сохранить структуру, выстроенную Дженкинсом, или рискнёт внести свои коррективы прямо на ходу?

Ответы мы получим уже в ближайшие недели. Однако можно сказать точно: это одно из самых дерзких и неожиданных тренерских решений сезона. Теперь всё баскетбольное сообщество будет следить за «Мемфисом» и за тем, как Иисало справится с этой проверкой на прочность.