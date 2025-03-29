«Отвратительная вещь!» Леброн увидел логотип «МЮ» и доказал, что верен «Ливерпулю»

Леброн Джеймс снова напомнил о своей привязанности к «Ливерпулю», но сделал это в необычной форме. На недавней встрече с журналистами звезда НБА заметил тренировочный костюм одного из репортёров — и это зрелище явно не пришлось ему по душе.

«Это просто кошмарная куртка. О боже, это отвратительная вещь!» — выпалил Джеймс, увидев логотип «Манчестер Юнайтед» на одежде Майка Траделла. Не остановившись на словах, баскетболист театрально сделал вид, что готов сорвать эмблему, вызвав дружный смех у всех вокруг.

Для Леброна это была не просто шутка. Его связь с «Ливерпулем» давно вышла за рамки болельщицкой симпатии. В 2011 году он вложился в клуб, выкупив 2% за £ 4,7 млн, а спустя десятилетие превратил эту долю в 1% Fenway Sports Group (FSG) — гигантской компании, владеющей и «Ливерпулем», и бейсбольной «Бостон Ред Сокс», и «Питтсбург Пингвинз» их НХЛ, и другими крупными спортивными активами. Джеймс показывает, что верность — это выгодная инвестиция.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

По данным Forbes, в 2022 году доля Леброна Джеймса в FSG оценивалась во внушительные £ 74 млн. Но для Леброна «Ливерпуль» — это не только про бизнес. Он не раз появлялся в мерче клуба, активно поддерживал команду в соцсетях и даже запустил эксклюзивную коллекцию одежды LFC x LeBron.

Связь с «Ливерпулем» усиливает и его многолетнее партнёрство с Nike. С этим брендом Джеймс сотрудничает с 2003 года, а в 2015-м заключил пожизненный контракт, который приносит ему десятки миллионов долларов ежегодно. В свою очередь, «Ливерпуль» также связан с Nike, хотя срок их договора истекает в конце сезона.

Леброн давно дал понять, где лежит его футбольное сердце, и его реакция на эмблему «Манчестер Юнайтед» — лишь очередное подтверждение этому. Пусть всё это было обыграно с юмором, однако за лёгкой шуткой скрывается твёрдая позиция: для Джеймса «Ливерпуль» — неотъемлемая часть его спортивной и личной истории.