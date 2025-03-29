«Дёмина точно увидят в НБА». Как в России отреагировали на первый сезон Егора в США?

Егор Дёмин завершил дебютный сезон в NCAA, выступая за университет Бригама Янга (BYU). Его команда впервые за 14 лет добралась до стадии Sweet 16, а сам россиянин показал себя неоднозначно: блестящие матчи сменялись провалами. Несмотря на это, первый год в США можно считать успешным. Однако теперь перед Дёминым стоит непростой выбор — рискнуть и заявиться на драфт НБА уже сейчас или остаться в колледже ещё на один сезон, чтобы шлифовать свою игру?

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Баскетбольные круги активно обсуждают, что для него будет лучше. Сам Егор держит интригу, признавая, что оба варианта имеют смысл. К слову, на его решение может повлиять возможное появление в BYU одного из топовых школьных игроков Америки — Эй Джея Дибанцы. Мы собрали мнения экспертов для «Чемпионата», чтобы понять, какой путь станет для Дёмина самым правильным.

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич уверен, что Дёмина в любом случае ждут в НБА. «Дёмина точно увидят в НБА — не просто ведь так пригласили. Он трудоголик — это самое главное. Рослый, с данными — хороший игрок. Обидно, что он вылетел, но надо продолжать доказывать», — считает Елевич. Он также отметил, что потенциал у россиянина высокий, однако до уровня топового разыгрывающего НБА ему ещё нужно доработать многие аспекты.

Тимофей Мозгов, чемпион НБА 2016 года, оценил не только игру Дёмина, но и выступление Владислава Голдина, ещё одного россиянина в NCAA. «Рад за русских молодых ребят, ещё не всё потеряно. Талантливые, молодые, лидеры команд. Это очень хорошо. Хотелось бы в дальнейшем увидеть их развитие карьеры в НБА. И, уже заглядывая в будущее, хотелось бы, чтобы ребята могли проявить себя на международной арене, когда мы уже наконец-то сможем участвовать в различных турнирах», — отметил Мозгов.

Егор Дёмин (слева) Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Сергей Моня высоко оценивает уровень Дёмина и считает, что он уже готов бороться за место в сильнейшей лиге мира. «Он разноплановый, хороший баскетболист. Есть бросок, проход, хорошо видит площадку. Дёмин прогрессирует, но уже есть хороший уровень интеллекта и техники. За него надо радоваться. Не понимаю тех, кто ставит Дёмину какие-то отрицательные оценки», — считает Моня.

Андрей Кириленко тоже придерживается мнения, что уход в НБА сейчас — логичный шаг. «Очень удачный сезон для BYU и Егора в студенческом баскетболе. Для первого сезона, я думаю, он более чем справился. В «Мартовском безумии» прибавил и выглядел как лидер команды», — заявил Кириленко. «Если говорить о будущем Егора, то, на мой взгляд, нужно пробовать свои силы в НБА. В университете хорошо, и я уверен, что ему там нравится. Но если цель НБА, то зачем ждать лишний год? Однако это не моё решение, а Егора и его близких. А я буду за него болеть в любом случае», — добавил президент РФБ.

Виталий Фридзон же считает, что решение должно зависеть от того, какие конкретные предложения есть у Дёмина. «Только самому Дёмину решать, где продолжать карьеру. Для меня это тяжёлый вопрос — важно, как он сам себя чувствует. Если есть предложение из НБА, надо идти туда. Не так часто туда зовут. Агенты и Егор знают лучше меня, информация у них найдётся. Если такое предложение есть, конечно, идти надо. Но если Дёмин понимает, что играть не будет, ещё год нужно отыграть в NCAA», — говорит Фридзон.

Команда университета Бригама Янга Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Максим Шарифьянов, сооснователь агентства ProTeam, обращает внимание на драфтовые перспективы. «Я не сомневаюсь, что он будет выбран в топ-14. Да, на второй год он выглядел бы в NCAA увереннее, добавил бы по телу и цифрам. Но главный вопрос: что дальше? Сейчас никто не спрогнозирует драфт 2026 года. А с перспективами нынешнего лета для него всё понятно. Такие возможности упускать нельзя», — считает Шарифьянов.

Станислав Рыжов, первый лицензированный агент НБА из России, также не видит смысла оставаться в студенческом баскетболе. «Со стороны не видно никакого смысла оставаться ещё на год в NCAA, но об этом лучше спросить его окружение, представители которого будут общаться в приватных преддрафтовых беседах с командами НБА и будут знать точно потенциальный номер драфта, под которым Егора собираются выбирать. И на основании этого и других факторов уже принимать решение», — говорит Рыжов.

Егор Вяльцев считает, что у Дёмина получился неплохой сезон, однако останавливаться на этом нельзя. «А так в общем хорошее впечатление от Егора и вообще от команды. Нужно ли оставаться ещё на сезон в NCAA, чтобы обрасти мясом? На его месте я пошёл бы сразу в НБА. Там всё сделают для него. И чем раньше он попадёт туда, тем будет лучше», — отметил Вяльцев.

Какой выбор правильный и что дальше?

Егор Дёмин (центр) Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

У Дёмина на руках два козыря. Первый — остаться в NCAA, где он сможет провести сезон в статусе лидера, прокачать физику, набрать массу и, возможно, привлечь больше внимания скаутов. Второй — сразу шагнуть в драфт и начинать привыкать к суровым реалиям профи-баскетбола в НБА. И тоже прокачивать физику и набирать массу.

Каждый путь — это своя игра с рисками и бонусами. В университете Дёмин может провести ровный сезон без лишнего давления, подтянуть слабые места и выстрелить. Но гарантий подъёма на драфте нет. Более того, если сезон не заладится, он рискует скатиться вниз, потеряв шансы на место среди лотерейных пиков.

С другой стороны, выход на драфт уже сейчас открывает дверь в систему НБА, где рядом будут лучшие тренеры и игроки планеты. Но здесь есть нюанс: клубы лиги не часто заглядываются на россиян, и лишний год в NCAA может сыграть против него, снизив интерес со стороны скаутов. Как бы там ни было, его первый сезон в NCAA доказал одно — потенциал у Егора есть. Теперь всё зависит от того, как он распорядится своим моментом.

До драфта НБА — 2025 осталось: