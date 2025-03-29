Ведищев удалился и зарядил «Локо»! УНИКС отрепетировал серию с «Нижним»

В преддверии завтрашнего матча, который может решить судьбу первого места в таблице регулярного сезона, нас сегодня порадовали три увлекательные встречи. Симпатичный «Автодор» принял у себя «Локомотив», пытающийся вернуть форму, продемонстрированную в начале сезона, «Парма» сразилась с многострадальной «Самарой», а УНИКС и «Пари Нижний Новгород» провели репетицию перед возможным четвертьфинальным противостоянием. Давайте разберём каждый матч в хронологическом порядке.

Очередной камбэк «Локомотива»

Антон Квитковских и Александр Петенёв Фото: Единая лига ВТБ

«Локомотив» уже не покинет четвёртую строчку турнирной таблицы, поэтому оставшиеся встречи регулярного сезона для команды — возможность подготовиться к плей-офф и окончательно сформировать ротацию, куда будут эффективно интегрированы новички. В последних играх у краснодарцев возникали проблемы, но предыдущий матч оставил положительное впечатление. Выезд в Саратов стал очередной неплохой проверкой их текущей формы.

На правах хозяев «Автодор» с первых минут завладел инициативой. Такое случается довольно часто, однако на этот раз «Локомотив» никак не мог догнать соперника на протяжении всей первой половины. Максимальное отставание составляло девять очков — не критично, но неприятно.

Однако после большого перерыва на площадку вышел совершенно другой «Локомотив». Точнее, не другой, а тот самый, к которому мы привыкли: быстрый, напористый, навязывающий высокий темп. В первой половине казалось, что краснодарцы потеряли свою игру, тем не менее в раздевалке нашли способ её вернуть. Железнодорожники не только догнали «Автодор» за считаные минуты, но и продолжили давить.

К началу четвёртой четверти разница в счёте стала двузначной, а ближе к концовке появилось ощущение, что матч может завершиться разгромом. Игроки были предельно мотивированы, и хочется думать, что одной из причин такого эмоционального всплеска стало удаление Андрея Ведищева, получившего два технических фола. Когда уже не знаешь, как достучаться до команды, чтобы она включилась на полную, два техфола на эмоциях — вполне рабочий инструмент в руках опытного наставника. Похвально, что Ведищев понимает это уже в свой дебютный сезон в роли главного тренера.

«Самара» в очередной раз потерпела фиаско

Егор Амосов Фото: Единая лига ВТБ

Когда твоя команда играет против заведомо намного более слабого соперника, лучшая тактика — настроить её на то, чтобы решить исход встречи как можно раньше. Тогда можно спокойно распределять силы и проводить ротацию в оставшееся время. Именно с такой установкой вышли на паркет игроки «Пармы», сразу оформив рывок 11:0, а к концу первой четверти доведя разницу почти до 20 очков.

После этого, по сути, можно было расходиться. «Парма» грамотно распределяла игровое время, давая шанс почти всем запасным, но при этом лидерство только росло. Лишь в четвёртой, уже ничего не значащей четверти «Самара» сумела превзойти соперника.

«Парма» установила рекорд сезона по перехватам — 21. Этот инструмент позволяет пермякам компенсировать их очевидные слабости в защите, однако на более высоком уровне спровоцировать такое количество потерь у соперника практически нереально. Ещё одно яркое достижение — 28 очков Гарретта Нэвелса.

УНИКС переиграл «Нижний» в репетиции перед плей-офф

Илья Карпенков и Девон Акун-Пёрселл Фото: Единая лига ВТБ

Если не случится неожиданностей, УНИКС должен завершить регулярный сезон на третьем месте, что гарантирует ему в четвертьфинале встречу с командой, занявшей шестую строчку. Пока её удерживает «Нижний», и расставаться с этим местом он явно не планирует. Нижегородцы преодолели кризис, связанный с короткой ротацией и травмами, и сейчас снова набирают форму, давая понять, что готовы биться с любым клубом страны. Вероятность увидеть их противостояние с УНИКСом в плей-офф весьма высока.

Первая четверть осталась за казанцами, а во второй обе команды заметно сбавили темп, что выразилось в равном счёте — 16:16. После перерыва подопечные Сергея Козина ещё больше ускорили игру и уверенно выиграли третью десятиминутку.

Матч получился зрелищным, лидер менялся восемь раз. Но в решающей четверти более высококлассная команда взяла верх. Стоит отметить Девона Акуна-Пёрселла с 21 очком и семью результативными передачами. Очень интересно, как Девон будет справляться с ролью лидера в атаке уже в плей-офф. Особенно занимательно будет его сравнить с Ненадом Димитриевичем.

Казанцы продлили свою победную серию до семи встреч. Да, «Зенит» и ЦСКА уже практически вне досягаемости, но такими перформансами УНИКС показывает, что готов бороться с любым соперником. Вопрос только в том, насколько просто им удастся или не удастся выйти в полуфинал — «Нижний» сегодня наглядно продемонстрировал, что не собирается сдаваться без боя. От просмотра такой серии мало кто откажется.