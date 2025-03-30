Это трио «Лейкерс» выдало шедевр. Дончич, Леброн, Ривз — огонь!

«Лейкерс» провели важный выездной матч с «Мемфисом» и показали один из лучших атакующих перформансов в этом сезоне. Леброн Джеймс, Лука Дончич и Остин Ривз не просто блистали — они сотворили нечто, что ранее казалось невозможным. Впервые три игрока одной команды оформили по 25+ очков, 5+ подборов, 5+ передач и минимум два трёхочковых за одну игру. Такой уровень доминации стал ключом к их уверенной победе.

Начало матча сразу задалось: Джеймс и Ривз моментально набрали по пять очков, запустив атакующую машину «Лейкерс». «Гриззлиз» пытались держаться за счёт активности Джа Моранта, но его броски явно не летели. Лука начинал неуверенно, промахиваясь подряд, однако затем поймал свой ритм и отправил первую «трёху». Со скамейки включился Гэйб Винсент, добавив энергии и нужных очков, чтобы команда доминировала в первой половине.

Во второй четверти «Лейкерс» взорвали игру, оторвавшись на 20 очков. Они безжалостно пользовались дырами в защите «Мемфиса», особенно на периметре. Но комфорт превратился в лёгкое напряжение, когда хозяева выдали рывок 10:2, заставив «Лейкерс» слегка понервничать. Проблемы в «краске» стали очевидны, когда Зак Иди начал хозяйничать под кольцом, а Леброн пару раз не смог завершить проходы. Однако вовремя включившиеся Ривз и Финни-Смит вновь вернули уверенность, позволив «Лос-Анджелесу» уйти на перерыв с двузначным преимуществом — 72:61.

Третья четверть превратилась в кошмар для «Лейкерс». Как это часто бывает в этом сезоне, команда потеряла контроль после большого перерыва. «Мемфис» мгновенно начал нагонять, а после точной «трёхи» Десмонда Бэйна и вовсе вышел вперёд. «Лейкерс» среагировали серией из восьми очков, но игра окончательно превратилась в качели, где каждая атака могла стать решающей.

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Заключительный отрезок — борьба за каждое владение, где команды поочерёдно вырывались вперёд. Однако в решающие минуты «Лейкерс» показали, кто здесь хозяин. Лука Дончич хладнокровно положил сложный средний бросок, Финни-Смит зарядил важнейшую «трёху», а Остин Ривз эффектно заработал три очка с фолом, вернув гостям комфортный девятиочковый отрыв. Концовка прошла без сюрпризов — «Лейкерс» не оставили «Мемфису» ни единого шанса на финальный камбэк.

Остин Ривз продолжает сиять в этом сезоне. Его впечатляющая статистика — 20,1 очка, 4,5 подбора и 5,9 передачи при космических TS% 60,8 — делает его претендентом на звание самого результативного незадрафтованного баскетболиста с такой феноменальной эффективностью. «Лейкерс» не просто выиграли. Они сделали это стильно. Даже несмотря на привычные провалы в третьей четверти, команда вовремя находила ключи к игре и дожимала соперника в концовке. Финальные цифры на табло — 134:127 в пользу команды из Лос-Анджелеса. Впереди новый вызов — встреча с «Хьюстоном».