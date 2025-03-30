«Зенит» и ЦСКА — в битве за первое место! Стычки на паркете и решающий бросок Бэйкона

Обычно, говоря о топовых встречах, мы используем выражение «матч недели». Иногда имеет смысл даже сказать «матч месяца». Но сегодня состоялась игра, которую, без всяких сомнений, можно назвать «матчем сезона» — настолько она была значимой. «Зенит» принимал ЦСКА менее чем за две недели до окончания регулярки.

Перед встречей у обеих команд был абсолютно одинаковый баланс побед и поражений — 34-5. Очная дуэль практически гарантированно определяла, кто займёт итоговое первое место и получит преимущество домашней площадки на протяжении всего постсезона.

Оба коллектива подошли к матчу в превосходной форме. «Зенит» одержал 15 побед подряд — это повторение клубного рекорда. У ЦСКА серия чуть скромнее, но всё равно впечатляющая — 10 встреч. Всё складывалось идеально для того, чтобы мы увидели по-настоящему топовую игру.

Начнём с атмосферы. С первых секунд болельщики Санкт-Петербурга создавали такой шум, будто уже стартовал плей-офф. Было невероятно громко, трибуны буквально вибрировали, напряжение ощущалось повсюду. Игроки вышли на паркет с максимальной самоотдачей, не думая о сбережении сил на будущее.

ЦСКА с самого начала демонстрировал оборонительный уровень топ-класса. Особенно стоит выделить Ливио Жан-Шарля, который в первой четверти делал на паркете буквально всё. Ну и, конечно, Никиту Курбанова — его персональная опека Дуэйна Бэйкона оказалась крайне эффективной. Бэйкону долгое время не удавалось набрать очки — вплоть до середины второй четверти. У него попросту не было свободного пространства. Даже сейчас, в его возрасте, Курбанов способен надёжно закрывать самых звёздных баскетболистов лиги.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Тем не менее во второй половине первой четверти «Зенит» вышел вперёд и начал постепенно наращивать преимущество. Как это стало возможным, с учётом героических усилий армейцев в обороне? Всё дело в потрясающей реализации дальних бросков. ЦСКА играл очень плотно, перекрывая все пути в трёхсекундную зону, поэтому петербуржцы сделали ставку на трёхочковые — и не прогадали. За шесть минут игры они четыре раза поразили цель из-за дуги.

Когда на площадке появились запасные, «Зенит» получил дополнительное преимущество — на подборе. Георгий Жбанов и Алекс Пойтресс отчаянно боролись за каждый отскок, принося своей команде важные владения. В итоге сине-бело-голубые провели крайне результативную четверть и создали задел в несколько точных бросков — 27:22.

Алекс Пойтресс Фото: пресс-служба Единой лиги ВТБ

На паркете царила огненная атмосфера: эмоции зашкаливали, вспыхивали небольшие стычки. Особенно выделялся Окаро Уайт — игрок с непростым характером. Однако нельзя сказать, что он мешал своей команде. Напротив, его азарт только подстёгивал партнёров, а самое главное — он подтверждал своё поведение качественной игрой.

Во второй четверти «Зенит» наращивал отрыв, в какой-то момент увеличив его до 10 очков. ЦСКА всеми силами пытался догнать соперника, но подводила реализация дальних бросков — лишь одно попадание за первые девять попыток. К тому же армейцы чаще теряли мяч (семь потерь против четырёх у «Зенита» в первой половине), хотя это скорее объяснялось стилем игры: москвичи задействовали больше движения мяча в атаке, чем петербуржцы.

Каспер Уэйр и Трент Фрейзер Фото: пресс-служба Единой лиги ВТБ

После большого перерыва, как это часто бывает, игра стала вязкой. Оба коллектива испытывали проблемы в нападении, что больше играло на руку ЦСКА — казалось, ещё немного, и они догонят соперника. Но во второй половине третьей четверти атака «Зенита» снова оживилась: пошли трёхочковые, а в игру наконец полноценно включился Дуэйн Бэйкон, демонстрируя феноменальную реализацию самых сложных бросков.

Несмотря на отчаянное сопротивление, «Зениту» удавалось удерживать лидерство на протяжении всей игры, и это само по себе заслуживает похвалы. Но и ЦСКА показывал какую-то аномальную статистику: к началу четвёртой четверти процент реализации трёхочковых у армейцев составлял всего 13%. А в современном баскетболе без точных дальних бросков на таком уровне очень трудно побеждать.

Алексей Швед и Окаро Уайт Фото: пресс-служба Единой лиги ВТБ

Матч складывался крайне тяжело для ЦСКА, но команда не сдавалась. В плане опыта и ментальной устойчивости это, безусловно, самый закалённый коллектив лиги. Именно поэтому армейцы сумели снова сократить отставание, и концовка вышла нервной. Время тянулось бесконечно: тайм-ауты, судейские пересмотры, спорные моменты, жёсткие единоборства — всё это создавало напряжение.

Как и положено в таких ситуациях, «Зенит» замедлил темп на последних владениях и доверил решающий бросок своему главному снайперу. За 20 секунд до конца встречи Дуэйн Бэйкон под невероятным давлением защиты исполнил сложнейший средний бросок — в духе Коби Брайанта и Майкла Джордана. Трибуны взорвались, а сам Бэйкон в очередной раз доказал, что обладает клатч-геном. Петербуржцы довели матч до победы.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Таким образом, «Зенит» с высокой вероятностью займёт первое место по итогам регулярного сезона. Это означает, что все серии плей-офф, включая финал, команда Хавьера Паскуаля начнёт на своей площадке — а там вполне может вновь встретиться с ЦСКА.

Армейцам же предстоит достойно завершить регулярку. В последнем туре их ждёт игра с УНИКСом, и, если не подойти к ней с полной серьёзностью, можно потерять и вторую строчку в таблице — чего ЦСКА, конечно, хотелось бы избежать.