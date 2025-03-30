Мы узнали первую пару плей-офф! Итоги дня в Единой лиге

Сегодняшний воскресный игровой день Единой лиги порадовал нас тремя матчами. Главное внимание зрителей было приковано к, возможно, ключевой встрече всего регулярного сезона между ЦСКА и «Зенитом». Однако и помимо этого триллера состоялись интересные игры, о которых стоит поговорить: «Уралмаш» принимал «Енисей», а МБА-МАИ встречалась с «Астаной».

«Зенит» удержал преимущество в концовке матча с ЦСКА

Мы не могли оставить матч ЦСКА – «Зенит» без отдельного материала, так что приглашаем вас сначала ознакомиться с подробным разбором. Встреча выдалась эпичной, а атмосфера в арене напоминала плей-офф. Если коротко: «Зенит» уже в первой четверти сумел создать задел и удержал преимущество до финальной сирены.

Армейцы испытывали серьёзные проблемы в бросках издали, тогда как для «Зенита» это был самый эффективный элемент в игре. Ну и стоит выделить отдельно Дуэйна Бэйкона, который далеко не сразу нашёл себя в матче, но затем выдал красивейший перформанс вместе с решающим броском в концовке.

Атакующие таланты лидеров «Уралмаша» обеспечили команде пятое место в таблице

Антон Глазунов Фото: Единая лига ВТБ

Победа в этой встрече гарантировала «Уралмашу» пятое место по итогам регулярного сезона. Именно такую позицию предрекали команде ещё летом — если всё сложится удачно. Екатеринбуржцам противостоял «Енисей», ведущий заочную борьбу с МБА-МАИ за девятое место, которое даёт преимущество домашней площадки в стыковом матче. А для красноярского коллектива играть дома — серьёзное подспорье.

Джеремайя Мартин сразу вошёл в игру с «горячей рукой». Он дирижировал нападением команды и организовал рывок на старте встречи — 13:2. После такого удара оправиться сложно, но запасные «Енисея» сумели сбить темп соперника и выравнять ситуацию. Первая четверть, ставшая крайне результативной, осталась за «Уралмашем», но с минимальным преимуществом — 24:23.

А затем вновь начал блистать Мартин. Теперь он приносил пользу не только в атаке, но и в защите. Вместе с Джавонте Дагласом они завели мотор нападения своей команды, и красноярцы снова не справились. На большой перерыв команды ушли при счёте 54:40.

Во второй половине всё решал класс «Уралмаша». Хозяевам нужно было лишь контролировать ход игры и гасить попытки соперника вернуться в матч. Если в Красноярске это было бы сложнее, то дома подопечные Ростислава Вергуна справились без проблем.

«Енисей» старался изо всех сил, но безуспешно. Даглас и Мартин на двоих набрали 44 очка, а «Уралмаш» закрепил за собой пятое место. Таким образом, мы узнали первую четвертьфинальную пару — команда Вергуна встретится с «Локомотивом». Ох, эта серия может стать одной из самых захватывающих за последние годы на этой стадии!

МБА-МАИ прерывает серию из четырёх поражений в матче с «Астаной»

Иван Белоусов и Даниэль Утоми Фото: Единая лига ВТБ

Матч «Енисея» завершился примерно в тот момент, когда шёл большой перерыв во встрече между МБА-МАИ и «Астаной». Не знаю, когда о поражении красноярцев узнали игроки московского клуба, но, думаю, в любом случае они были этому рады — борьба за девятое место продолжается с максимальным напряжением.

Стоит отметить, что МБА во второй половине сезона нашла свою игру, но в последнее время всё же потерпела несколько обидных поражений от прямых конкурентов. Встречу с «Астаной» москвичи начинали на серии из четырёх поражений.

«Астана» же на протяжении всего сезона так и не смогла выбраться из статуса худшей команды лиги. Хотя недавно казахстанцы всё-таки одержали вторую победу в сезоне! Да, это произошло в матче с «Самарой», но для столичного клуба это был пусть редкий, но приятный повод для радости.

Однако МБА не собиралась становиться ещё одной причиной хорошего настроения «Астаны» и с первых минут пошла вперёд. Надо сказать, что, несмотря на лидерство москвичей, первая половина встречи прошла в довольно равной борьбе. Перелом случился в третьей четверти, когда разница в счёте стала практически недосягаемой.

В составе МБА стоит выделить Андрея Зубкова, который оформил впечатляющий дабл-дабл: 18 очков и 15 (!) подборов. Статистика будто из НБА!