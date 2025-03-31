Сделал кольцо из фонарного столба и работал на тракторе. Уникальная история Кирилла Попова

Кирилл Попов уже не первый сезон отжигает в Суперлиге, и его цель — вернуться в Единую лигу ВТБ. Но прежде ему нужно помочь подмосковным «Химкам» завоевать долгожданный титул. У Кирилла по-настоящему уникальная и необычная судьба, которая приковывает к нему ещё больше внимания. Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев встретился с форвардом химчан и поговорил о его судьбе, карьере и планах.

— Недавно прошёл «Финал четырех» Кубка России. «Химки» в очередной раз пробились туда вместе с командами Единой лиги ВТБ. Как оценишь прошедший турнир?

— Думаю, мы все получили очень хороший опыт игры на более высоком уровне, что нам обязательно пригодится в плей-офф Суперлиги. Считаю, что мы бились на равных и с «Пари НН», и с МБА-МАИ и могли брать медали. Возможно, нам в концовках не хватало именно опыта игры с такими командами. Однако мы сделали выводы. По своей игре скажу, что, возможно, желание показать свою лучшую игру меня чуть притормозило. Но, с другой стороны, я увидел, над какими своими слабыми сторонами надо работать, и работаю над ними.

— В Суперлиге начинается плей-офф. Как ты оценишь регулярный сезон для команды?

— Регулярный сезон получился неровным и немного нервозным. Допустили совсем неожиданные и ненужные поражения, что и сказалось на итоговом результате. Третье место — тоже хороший результат, но мы пониманием, что могли быть и выше. И мы, конечно, настроены только на чемпионство.

— Давай поговорим в целом про твою карьеру, она очень интересная. В прошлом году ты играл в «Темпе», выиграл бронзу, однако летом перешёл в «Химки». Как в целом оцениваешь этот период?

— Оцениваю положительно. В «Химках» меня приняли как своего. Бывает, отношения складываются или не складываются, а у нас всё сразу пошло хорошо. Единственное – был определённый спад игровой в начале сезона. Но команда совершенно новая, нам всем нужно было это время — найти общий язык.

Андрей Николаевич Мальцев доверяет мне, я очень ценю его доверие и стараюсь оправдать его каждый раз, выходя на площадку. В «Химках» у меня появилось много друзей, которые помогают мне не только в баскетболе, но и в организационных моментах. В том числе в обучении и медиапространстве. Эти люди действительно очень хорошие, я ценю их и рад, что познакомился с ними.

— А что было самым непростым в момент адаптации в том же начале сезона?

— Самым непростым было выбраться из кризиса. Нужно было найти причину, почему так происходит. Игра не складывалась, одно на одно накладывалось, были даже опасения за будущее. Но сейчас всё наладилось.

Кирилл Попов Фото: БК «Химки»

— Как тебе работается с Мальцевым?

— Мы нашли общий язык. Это очень ценно, когда ты можешь лично общаться с тренером. Когда не получалось, мы сели и в неформальной обстановке поговорили. После этого Андрей Николаевич перевёл меня на четвертую позицию, и у меня стало всё получаться. Сейчас чувствую доверие тренера и партнёров по команде. И стараюсь превратить это в хорошую игру на площадке.

— Есть в нём что-то особенное, чего ты в других специалистах никогда не замечал?

— Во всех клубах ранее меня ставили на позицию центрового и требовали результат. Огромное спасибо Андрею Николаевичу, что он сейчас решился на такой эксперимент. Не каждый тренер рискнёт скорректировать позицию по ходу сезона. У тренера огромный опыт, и я за полгода многому у него научился, он подсказывает такие детали, о которых я раньше не знал.

Он знает на что обратить внимание, чего мне не хватает, где нужно прибавлять. Помогает мне на тренировках, и я не стесняюсь спрашивать, если что-то не понимаю по любому вопросу: как быстрее отдать передачу, как читать защитника, где подстраховать, где накрыть, где убежать поскорее, а где не спешить. Надо только уметь не просто слушать, а именно слышать тренера.

— А были ли у тебя летом предложения из Лиги ВТБ, где ты уже играл за «Парму»?

— Предложения были и есть. Но летом вариант с «Химками» мне понравился больше. Я всё-таки хочу именно играть, а не сидеть на лавке. Поэтому своей целью ставлю не подписание контракта с командой Единой лиги, а именно развитие и профессиональный рост. В «Химках» сейчас набираюсь именно нужного мне опыта и умений. И очень хочу вместе с командой выиграть золотые медали Суперлиги.

— В ЦСКА ты пересекался с Алексеем Шведом. Как отреагировал на его возвращение в Россию?

— Думаю, это очень хорошо и для Алексея, и для «Зенита», и для всего российского баскетбола. Думаю, со Шведом у питерцев есть все шансы на чемпионство. Ну а болельщики всегда ходили на Алексея Шведа, он самый узнаваемый и популярный баскетболист последнего десятилетия. Думаю, вся Лига ВТБ выиграла от этого перехода.

— Ты создал телеграм-канал. Какую цель преследовал, когда это сделал?

— Мне кажется, в наше время становится нормой, что спортсмены ведут свои каналы, страницы в соцсетях, общаются напрямую с болельщиками. Не могу сказать, что уделяю этому много внимания. Но стараюсь делать качественный контент у себя в соцсетях, делиться тем, что действительно может заинтересовать аудиторию. Отзывы пока положительные о канале, знакомые, друзья, другие спортсмены даже советы спрашивают уже.

— У тебя есть какие-то цели, планы по числу подписчиков или по контенту?

— Пока мой телеграм-канал отличается подачей информации. Там более личный контент, не связанный с командой. Например, Антон Понкрашов снимает закулисье командное, раздевалку. Я так не делаю, это всё-таки мой личный блог и моя инициатива. Я рассказываю о баскетболе, о том, чем люблю заниматься в свободное время. Очень благодарен своим болельщикам, всем, кто в меня верит. Это помогает мне играть ярче. Самый главный фанат — моя жена Соня. Во многом благодаря ей я стал тем самым Кириллом Поповым, которого вы знаете.

— Ты упомянул Понкрашова. А на кого-то ещё из блогеров ориентируешься?

— Конечно, слежу. За Антоном, за Ваней Лазаревым. Но они скорее блогеры, я же не позиционирую себя как блогер. Я баскетболист, который хочет быть открыт для болельщиков. Не вижу себя в роли интервьюера или ведущего подкастов, по крайней мере, пока. Баскетбол у меня на первом месте. А всё остальное — для развития, для будущего.

— Следишь ли ты за НБА, за Евролигой?

— В НБА в первую очередь слежу за Николой Йокичем, у него безумная статистика. С сербами немного знаком, сталкивался с их тренерами, с Милутиновым. Конечно, Леброн Джеймс, Лука Дончич — все эти звёзды. Новости отслеживаю, но не скажу, что прям смотрю каждый матч. Плей-офф, финальные стадии — да, это интересно. А так скорее Евролигу поглядываю. Особенно за «Олимпиакосом». Саша Везенков нравится, его игра, мышление.

— А хотел бы когда-нибудь поиграть за границей? Не обязательно на уровне Евролиги, но в каком-нибудь иностранном чемпионате.

— Я даже задумывался об этом. Думаю, для любого спортсмена, будь то баскетболист или футболист, это очень круто — посмотреть на другой мир, набраться опыта, увидеть, как живут люди в другой стране. Проверить себя на прочность, выучить новый язык, познакомиться с другим менталитетом. Думаю, это очень интересно, я бы в теории хотел попробовать.

— А может, есть какая-то страна, которая тебе подходит по стилю игры?

— Возможно, Турция или Балканы. Но там большая конкуренция, своих хватает.

— В детстве на кого равнялся из баскетболистов?

— В детстве, когда только начинал заниматься баскетболом, у меня во «ВКонтакте» были клипы, связанные с Nike. Потом Джордан. Майкл был моим кумиром. Это было время, когда у меня интернет был слабый, 5-10 мегабайт трафика, но я всё равно пытался что-то смотреть. Затем, когда стал постарше и серьёзнее углубился в баскетбол, равнялся на Андрея Геннадьевича Кириленко.

Кирилл Попов Фото: БК «Химки»

— Расскажи, как ты полюбил именно баскетбол. У тебя интересная история.

— Мне баскетбол как-то сразу запал в душу. Я жил в деревне, где было очень мало жителей. У нас было всего шесть домов на железнодорожной станции. У меня сложился определённый дефицит в общении, а командный вид спорта подразумевает, что ты всегда рядом с кем-то, всегда можешь что-то обсудить. Меня это сразу подкупило — быть частью команды. Команда — это как вторая семья, так часто говорят. Меня увлекла именно эта атмосфера, это общение.

— Ты рассказывал, что сам себе щит поставил на фонарный столб. Сам себе соорудил кольцо.

— В нашей деревне особо не было никакого контроля. Не было даже участкового. Я мог делать что угодно. Спилил соседский фонарный столб, обычный деревянный, советский. Выкопал яму, закопал его, сколотил щит из досок. От велосипеда взял обод, прибил его гвоздями на проволоку. Уговорил бабушку, у неё была маленькая пенсия, купить мне мяч за 300 рублей. И начал тренироваться, бросать, ставить сверху.

У меня где-то есть фотки, но они плохого качества. Потом мы начали звонить в разные спортшколы — в Ростов, в Краснодар. Были отказы, но благодаря бабушке, которая мне очень помогла, всё получилось.

— Я знаю, что ты летом подрабатывал на тракторе. Что это за история?

— Это было ещё до баскетбола. Мы жили с мамой и её мужем в сельском поселении в Ростовской области. Там в основном поля, фермеры, деревни, хуторы, станицы. Люди зарабатывают на фермерстве, домашнем хозяйстве. Мамин муж работал на фермера. Он позвал меня с собой. Для ребёнка это интересно — техника и всё такое.

Он брал меня с собой на простые работы — уборку, пахоту. Для нашего общества это было грандиозным событием. После сезона у них был сабантуй, как у нас закрытие сезона в баскетболе. Он брал меня с собой, и я реально водил трактор. Он назывался «Беларусь», по-моему.

— А сколько тебе было лет?

— Лет 10-11, наверное. Я не работал на полной ставке, конечно. Мог кататься несколько часов. Мне это было прикольно, меня не заставляли.

— А если бы ты не стал баскетболистом, то кем бы мог стать, как считаешь? Может, были какие-то планы до баскетбола, когда ещё не до конца понимал, что баскетбол — это серьёзно?

— Я бы, наверное, всё равно связал жизнь со спортом. Когда был маленький, сразу понял, что мне нужно уехать из того места, где я родился. Это меня мотивировало. Были предложения в лёгкую атлетику, греблю — в Ростовской области она сильная. Но, в общем, всё зависит от человека. Если у тебя голова на плечах – найдёшь себя.

— Ты планировал поступать в магистратуру, на спортивный менеджмент. Сейчас учишься? На кого и где?

— Да, учусь онлайн на спортивного менеджера.

— Ты говорил про какую-то стажировку, возможно, в клубах, планируешь?

— Пока об этом не думал. Сейчас много моментов связано с основной профессией — баскетболом. Пока нет мыслей, но в дальнейшем, может быть, что-нибудь придумаю.