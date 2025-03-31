Массовая драка в НБА: игроки в ярости, а фанаты требовали мира

Матч между «Миннесотой» и «Детройтом» превратился в настоящую арену хаоса. Гости не только увезли с собой поражение, но и оставили за собой громкий скандал. Во второй четверти игра вышла из-под контроля: на паркете разгорелась драка, закончившаяся удалением пяти игроков и двух тренеров. Этот взрыв эмоций перевернул ход встречи с ног на голову и наверняка станет поводом для жёстких разборок со стороны НБА.

Всё началось за 8:36 до конца второй четверти, когда центровой «Детройта» Айзея Стюарт получил технический фол за стычку с Донте Дивинченцо после остановки игры. Напряжение повисло в воздухе. В следующем эпизоде Рон Холланд выбил мяч из рук Наза Рида, чем вызвал вспышку агрессии. Перепалка переросла в горячее столкновение, когда Дивинченцо в ответ схватил Холланда за майку.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот момент стал спусковым крючком для массового беспредела. Игроки обоих клубов, не теряя времени, присоединились к разборке, а за ними и тренеры. Контроль над ситуацией утрачен, когда драка вылилась за пределы площадки в первый ряд трибун. Зрители, застигнутые врасплох, пытались увернуться от всего этого, а один из фанатов даже не выдержал и закричал, призывая участников остановиться.

Когда эмоции улеглись, судьи вынесли жёсткие решения. «Детройт» потерял троих игроков — Стюарта, Холланда и Маркуса Сасcера, а также главного тренера Джей Би Бикерстаффа. У «Миннесоты» были удалены Наз Рид, Дивинченцо и ассистент Пабло Приджиони.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube.

К моменту начала заварушки «Пистонс» уверенно вели 39:30, но потеря ключевых игроков опрокинула их замыслы. К большому перерыву гости ещё цеплялись за преимущество (60:54), но после возвращения на паркет их игра рассыпалась. Третья четверть стала бенефисом «Миннесоты» — хозяева устроили настоящий разгром, выиграв отрезок со счётом 38:23. Энтони Эдвардс был в огне: четыре точных трёхочковых и 18 очков за четверть. И уже без особых проблем «Миннесота» довела дело до уверенной победы — 123:104.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот инцидент мгновенно вызвал ассоциации с легендарной потасовкой 2004 года между «Детройтом» и «Индианой», когда драка на площадке переросла в массовые беспорядки на трибунах. Тогда НБА ужесточила дисциплинарные меры, а в этом сезоне лига уже не раз демонстрировала, что церемониться не собирается. В декабре за драку между «Майами» и «Хьюстоном» игроки получили внушительные дисквалификации и штрафы. Теперь все взгляды устремлены на руководство НБА. Очевидно, что драка в Миннеаполисе не останется безнаказанной, но главный вопрос — насколько суровой станет расплата.