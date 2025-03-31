Леброн против Карри в НБА и топ-матч в Единой лиге. Главные игры недели в баскетболе

Регулярные чемпионаты во всех лигах потихоньку идут к своему логическому завершению, а это значит, что цена каждого матча возрастает в разы. На этой неделе нас ждут яркие встречи в НБА, Евролиге и Единой лиге ВТБ. «Чемпионат» собрал самое интересное, что нам предстоит лицезреть в баскетболе.

2 апреля. «Фенербахче» — «Барселона», регулярный чемпионат Евролиги

Каждой команде в Евролиге осталось провести по два матча до окончания регулярного чемпионата. «Фенербахче» после трёх подряд поражений «Олимпиакоса» возглавил турнирную таблицу. Турецкий клуб за последние шесть матчей уступил лишь раз и чувствует себя прекрасно. Шарунас Ясикявичюс выстроил отличную систему вокруг лидеров, которые оправдывают возложенные на них надежды. «Фенербахче» уступал «Парижу» вплоть до заключительной четверти с разницей в 13 очков, но проявил характер и вытащил встречу, выиграв со счётом 101:100.

У «Барселоны» по ходу сезона было намного больше проблем, однако под конец регулярки сине-гранатовые разыгрались — четыре победы в пяти матчах говорят сами за себя. К тому же испанский клуб уступил «Баварии» в напряжённой концовке, где выиграть мог каждый — 101:102. «Барса» находится на седьмой строчке в Евролиге, которая обеспечивает команде выход в плей-ин. Правда, подопечные Хоана Пеньярройи, наверное, рассчитывают побороться за прямой выход в плей-офф. Для этого нужно побеждать в двух оставшихся встречах. Если с «Фенербахче» их ждёт непростое противостояние на выезде, то с «Виртусом» должно быть намного легче. Накал страстей в Стамбуле будет нехилым!

3 апреля. «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

«Кливленд» в третий раз в истории одержал как минимум 60 побед в регулярке. Это говорит о том, что нынешний состав способен на очень многое. Мало кто верит в успех «Кавальерс» в плей-офф, так как в Восточной конференции всё ещё присутствует действующий чемпион «Бостон», но это не умаляет заслуг «кавалеристов». Команда очень стабильно шла по ходу регулярного чемпионата, и небольшой спад — четыре поражения кряду — настиг её лишь в середине марта. Справедливости ради, «Кливленд» уже исправил положение, выиграв следом четыре матча из пяти.

Клубу под руководством Кенни Аткинсона предстоит сыграть с третьим местом Востока — «Нью-Йорком». Подопечные Тома Тибодо с трудом пережили травму лидера Джейлена Брансона, но затем стало намного лучше. Ануноби, Бриджес, Таунс и Харт в отсутствие главной звезды положились на командный баскетбол, что дало свои плоды. Тем не менее в этом сезоне у «Никс» ещё не получалось обыграть «Кливленд» — два поражения. Последнее из них – разгромное (105:142). Удастся ли прервать серию?

4 апреля. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Леброн Джеймс против Стефена Карри — то, чего ждут все любители НБА! Теперь к противостоянию прибавились ещё и Лука Дончич с Джимми Батлером. И «Лейкерс», и «Голден Стэйт» борются за прямое попадание в плей-офф. «Озёрники» на данный момент находятся на четвёртой строчке Запада, а «воины» — на шестой. Каждая победа в условиях плотной конкуренции невероятно важна, особенно на фоне того, что регулярка близится к завершению.

У «Лейкерс» не лучший отрезок в чемпионате. Травма Леброна выбила команду из колеи, и даже возвращение Короля пока не сильно помогло, если смотреть на результаты. У «озёрников» очень сложный график под конец регулярки — по два матча с «Хьюстоном» и «Оклахомой», а ещё по встрече с «Голден Стэйт» и «Далласом», где восстановился Энтони Дэвис. При этом нельзя сказать, что у «воинов» соперники легче. «Денвер», «Мемфис», «Хьюстон», «Финикс», «Клипперс» — четыре клуба из топ-8 Запада и «Санз», бьющиеся за попадание в плей-ин.

На бумаге «Голден Стэйт» стабильнее в последнее время. Повреждение Карри оказалось несерьёзным, и он пропустил не так много времени по сравнению с Леброном. «Воины» проиграли всего четыре матча в марте из 15, обозначив свои намерения попасть в плей-офф. Осталось лишь не упасть в грязь лицом в концовке чемпионата. Матч в Лос-Анджелесе покажет настрой Стива Керра и компании.

5 апреля. «Локомотив-Кубань» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Классическое противостояние последних лет в Единой лиге. «Локомотив-Кубань» шикарно стартовал в сезоне, но затем возникли различного рода трудности. УНИКС в этом сезоне терял очки только с лидерами чемпионата, а краснодарцы трижды проиграли «Парме» и по разу — «Самаре», «Пари НН» и «Уралмашу», это, не говоря о неудачах с ЦСКА, «Зенитом» и тем же УНИКСом. Впрочем, в матчах с «большой четвёркой» «Локо» включается на полную катушку, где бы ни проходила игра.

Хоть подопечные Андрея Ведищева и подпортили себе баланс в играх с топ-4 за последнее время, но «Локо» всё равно является очень грозным соперником, способным в отдельно взятом матче обыграть кого угодно. УНИКС невероятно стабилен и за последние четыре месяца проиграл лишь трижды — каждому из своих принципиальных соперников — ЦСКА, «Зениту» и «Локо». Казанцы — номинальные фавориты встречи, однако в противостояниях «большой четвёрки» может произойти всё. В субботу в Краснодаре пройдёт один из главных заключительных матчей регулярки Единой лиги!

5 апреля. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 05 апреля 2025, суббота. 05:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Не успеет «Голден Стэйт» сыграть с «Лейкерс» во главе с Леброном и Дончичем, как команде на следующий день предстоит встреча с «Денвером». Руководство «Наггетс» дало немного перевести дух Николе Йокичу перед плей-офф. Серб вернулся и выдал 39 очков, 10 подборов и 10 передач в матче с «Милуоки». Ни у кого в НБА нет оружия против Джокера, когда он играет подобным образом. «Наггетс» расположились на третьем месте Запада, опережая своего ближайшего преследователя «Лейкерс» на три победы.

Получается, «самородкам» необходимо выиграть несколько матчей, чтобы гарантировать себе прямое попадание в плей-офф. Йокич и компания точно хотят как можно быстрее разобраться с этим вопросом. Правда, Карри, Грин и Батлер явно будут против. «Голден Стэйт» сейчас на ходу, но у «воинов» нет ответа на Джокера. Дрэймонд может немного усложнить жизнь сербскому центровому, однако вряд ли это будет работать исправно и на протяжении всего матча. Йокич — невероятное оружие, способное приносить пользу на паркете любым способом. Удастся ли «Уорриорз» после тяжелейшей встречи с «Лейкерс» провести внятный матч с «Денвером»? Увидим в субботу.

6 апреля «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

«Оклахома» гарантировала себе первое место на Западе. Хоть и осталось провести ещё восемь игр, но «громовержцев» уже никто не сможет сбросить с вершины турнирной таблицы. «Тандер» громят одного соперника за другим в совершенно будничной манере. Шей Гилджес-Александер тащит за собой состав, являясь главным претендентом на награду MVP. Даже несмотря на невероятную игру Йокича, эксперты оценивают вклад канадца в успех «Оклахомы» выше, чем аналогичный вклад серба в успехи своей команды, а это уже достойно отдельной похвалы.

Если у «Лейкерс» со стабильностью в последнее время проблемы, то у «Оклахомы» таких проблем нет. Клуб проиграл лишь раз в марте — 15-1! «Тандер» до матча с «озёрниками» предстоит сыграть с «Чикаго», «Детройтом» и «Хьюстоном», но им уже не особо важен результат, так как команда мыслями уже в плей-офф. Леброну и Дончичу намного важнее проявить себя, нежели лидеру Запада. Поэтому ожидаем прежде всего сверхусилий от «Лейкерс», которым кровь из носу необходимо бороться за любые очки под конец регулярки.