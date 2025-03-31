Успехи Дёмина в США, Елатонцев вне игры и как там «Самара»? Рейтинг молодых баскетболистов

Март — пока что самый насыщенный и интересный баскетбольный месяц в этом году. Регулярный сезон Единой лиги ВТБ подходит к развязке, а в NCAA в разгаре «Мартовское безумие», где мы уже успели и порадоваться, и погрустить за российских игроков, покоряющих студенческий баскетбол в США. В общем, отличное время для того, чтобы составить наш традиционный рейтинг лучших молодых российских баскетболистов!

Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ будет выходить обновляемый рейтинг самых перспективных молодых российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучший молодой игрок».

1-е место. Егор Дёмин (предыдущее место — 1-е)

Егор Дёмин Фото: Elsa/Getty Image

Мы ждали этого весь сезон и наконец увидели, как наша главная надежда за океаном проявит себя в «Мартовском безумии». И Егор точно не разочаровал! BYU дошёл до стадии Sweet 16, где, к сожалению, разгромно уступил Алабаме. Но победы в матчах с VCU и Висконсином были впечатляющими, а Дёмин выглядел как настоящий лидер команды.

Пошли разговоры, что россиянин рассматривает возможность остаться в Юте ещё на год и отложить переход в НБА. Важно понимать, что в следующем сезоне к BYU присоединится главный проспект драфта-2026 — Эй Джей Дибанца. С ним, возможно, удастся добиться ещё большего командного успеха, но при этом роль Егора неизбежно уменьшится.

2-е место. Кирилл Елатонцев (предыдущее место — 2-е)

Кирилл Елатонцев Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

К сожалению, Кирилл получил травму и смог сыграть лишь в трёх матчах за месяц, но опускать его в рейтинге пока рука не поднимается. После успешного февраля март для Елатонцева начинался ещё лучше — 13,0 очка и 5,0 подбора в среднем за отрезок. Российский центровой становился не просто одним из лучших молодых игроков, а одним из сильнейших отечественных баскетболистов в принципе. Хочется верить, что после восстановления он продолжит свой подъём.

3-е место. Михаил Беленицкий (предыдущее место — 3-е)

Михаил Беленицкий Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Михаил остаётся чуть ли не самым стабильным участником нашего рейтинга, продолжая выходить в старте УНИКСа и выполняя важную тактическую роль. Его полезность далеко не всегда отражается в статистике, но и по цифрам в марте он смог порадовать: рекордные 20 очков в матче с «Самарой» показали, что Беленицкий не просто игрок оборонительного плана, а тот, кто готов превратиться в снайпера в любой момент, когда это нужно команде.

4-е место. Кирилл Темиров (предыдущее место — 4-е)

Кирилл Темиров Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

«Локомотив» в последнее время перестраивается, экспериментируя с ротацией, чтобы адаптировать новичков и справиться с травмами. Но, несмотря на все изменения, Темиров продолжает выходить в старте. Более того, Кирилл получает всё больше игрового времени: в матчах с УНИКСом и «Зенитом» он провёл на площадке более 20 минут. Приятно видеть, что молодому игроку доверяют в самых статусных встречах. Нет сомнений, что и в плей-офф россиянин сыграет важную роль.

5-е место. Антон Карданахишвили (предыдущее место — 5-е)

Антон Карданахишвили Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Период адаптации Карданахишвили в «Уралмаше» прошёл успешно. Антон периодически выходит в старте и проводит на паркете около 25 минут. В атаке у защитника скорее вспомогательная роль — в среднем 6,0 очка за матч, но при этом 3,0 передачи и 3,0 подбора. Пока что у россиянина не наладилась точность бросков: реализация двухочковых — всего 18,2%, что вызывает опасения. Зато с «трёшками» у него всё в порядке — 44%.

6-е место. Егор Амосов (предыдущее место — 7-е)

Егор Амосов Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Если и искать позитивные моменты в том хаосе, что творится в «Самаре», то это шанс для ряда игроков проявить себя. Среди них особенно хорошо раскрывается Егор Амосов, который второй месяц подряд поднимается в нашем рейтинге. В марте он проводил на площадке от 22 до 28 минут, набирая в среднем 7,5 очка и совершая 4,6 подбора. Надеемся, что и в следующем сезоне россиянин окажется в команде, где будет получать достаточно игрового времени.

7-е место. Артём Антипов (предыдущее место — 6-е)

Артём Антипов Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Второй месяц подряд у форварда «Пари НН» Антипова наблюдается небольшой спад. Хотя, возможно, дело в том, что его январь был настолько ярким, что теперь любое сравнение будет не в его пользу. В марте Артёму ни разу не удалось набрать больше пяти очков в матче, но тренеры продолжают в него верить — в среднем он получает около 15 минут за игру.

8-е место. Никита Косяков (предыдущее место — н/д)

Никита Косяков Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

А вот и ещё один новичок рейтинга! Радостно видеть, что каждый месяц загорается новая молодая звёздочка. Никита – тоже один из тех, кто в «Самаре» начал получать серьёзное игровое время и важную роль. В марте он проводит на паркете не менее 20 минут, а его средние показатели — 9,6 очка и 4,1 подбора. Отличная статистика для юного центрового!

9-е место. Егор Рыжов (предыдущее место — н/д)

Егор Рыжов Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

В этом рейтинге у нас не только новички, но и возвращенцы! Рыжов уже был в наших прошлых топах, а теперь абсолютно заслуженно оформил камбэк. Далеко не всегда Егору удаётся сыграть за основную команду, но в марте он выходил на паркет трижды! Тем не менее россиянин продолжает стабильно выступать за «Зенит-2» в Суперлиге, где недавно отметился 17-очковым перформансом.

10-е место. Данил Шеянов (предыдущее место — 9-е)

Данил Шеянов Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

В прошлом рейтинге мы радовались, что Шеянов из «Локомотива-Кубань» получил шанс и дебютировал в нашем топе. Однако март для молодого игрока выдался непростым: в матчах с ЦСКА и «Нижним» Даниле не удалось набрать ни одного очка. Тем не менее он не пропускает игры, а в матче с «Самарой» вообще провёл 17 минут и набрал 11 очков.