Успехи Дёмина в США, Елатонцев вне игры и как там «Самара»? Рейтинг молодых баскетболистов

Март — пока что самый насыщенный и интересный баскетбольный месяц в этом году. Регулярный сезон Единой лиги ВТБ подходит к развязке, а в NCAA в разгаре «Мартовское безумие», где мы уже успели и порадоваться, и погрустить за российских игроков, покоряющих студенческий баскетбол в США. В общем, отличное время для того, чтобы составить наш традиционный рейтинг лучших молодых российских баскетболистов!
1-е место. Егор Дёмин (предыдущее место — 1-е)
Егор Дёмин
Фото: Elsa/Getty Image
Мы ждали этого весь сезон и наконец увидели, как наша главная надежда за океаном проявит себя в «Мартовском безумии». И Егор точно не разочаровал! BYU дошёл до стадии Sweet 16, где, к сожалению, разгромно уступил Алабаме. Но победы в матчах с VCU и Висконсином были впечатляющими, а Дёмин выглядел как настоящий лидер команды.
Пошли разговоры, что россиянин рассматривает возможность остаться в Юте ещё на год и отложить переход в НБА. Важно понимать, что в следующем сезоне к BYU присоединится главный проспект драфта-2026 — Эй Джей Дибанца. С ним, возможно, удастся добиться ещё большего командного успеха, но при этом роль Егора неизбежно уменьшится.
2-е место. Кирилл Елатонцев (предыдущее место — 2-е)
Кирилл Елатонцев
Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ
К сожалению, Кирилл получил травму и смог сыграть лишь в трёх матчах за месяц, но опускать его в рейтинге пока рука не поднимается. После успешного февраля март для Елатонцева начинался ещё лучше — 13,0 очка и 5,0 подбора в среднем за отрезок. Российский центровой становился не просто одним из лучших молодых игроков, а одним из сильнейших отечественных баскетболистов в принципе. Хочется верить, что после восстановления он продолжит свой подъём.
3-е место. Михаил Беленицкий (предыдущее место — 3-е)
Михаил Беленицкий
Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ
Михаил остаётся чуть ли не самым стабильным участником нашего рейтинга, продолжая выходить в старте УНИКСа и выполняя важную тактическую роль. Его полезность далеко не всегда отражается в статистике, но и по цифрам в марте он смог порадовать: рекордные 20 очков в матче с «Самарой» показали, что Беленицкий не просто игрок оборонительного плана, а тот, кто готов превратиться в снайпера в любой момент, когда это нужно команде.
4-е место. Кирилл Темиров (предыдущее место — 4-е)
Кирилл Темиров
Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ
«Локомотив» в последнее время перестраивается, экспериментируя с ротацией, чтобы адаптировать новичков и справиться с травмами. Но, несмотря на все изменения, Темиров продолжает выходить в старте. Более того, Кирилл получает всё больше игрового времени: в матчах с УНИКСом и «Зенитом» он провёл на площадке более 20 минут. Приятно видеть, что молодому игроку доверяют в самых статусных встречах. Нет сомнений, что и в плей-офф россиянин сыграет важную роль.
5-е место. Антон Карданахишвили (предыдущее место — 5-е)
Антон Карданахишвили
Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ
Период адаптации Карданахишвили в «Уралмаше» прошёл успешно. Антон периодически выходит в старте и проводит на паркете около 25 минут. В атаке у защитника скорее вспомогательная роль — в среднем 6,0 очка за матч, но при этом 3,0 передачи и 3,0 подбора. Пока что у россиянина не наладилась точность бросков: реализация двухочковых — всего 18,2%, что вызывает опасения. Зато с «трёшками» у него всё в порядке — 44%.
6-е место. Егор Амосов (предыдущее место — 7-е)
Егор Амосов
Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ
Если и искать позитивные моменты в том хаосе, что творится в «Самаре», то это шанс для ряда игроков проявить себя. Среди них особенно хорошо раскрывается Егор Амосов, который второй месяц подряд поднимается в нашем рейтинге. В марте он проводил на площадке от 22 до 28 минут, набирая в среднем 7,5 очка и совершая 4,6 подбора. Надеемся, что и в следующем сезоне россиянин окажется в команде, где будет получать достаточно игрового времени.
7-е место. Артём Антипов (предыдущее место — 6-е)
Артём Антипов
Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ
Второй месяц подряд у форварда «Пари НН» Антипова наблюдается небольшой спад. Хотя, возможно, дело в том, что его январь был настолько ярким, что теперь любое сравнение будет не в его пользу. В марте Артёму ни разу не удалось набрать больше пяти очков в матче, но тренеры продолжают в него верить — в среднем он получает около 15 минут за игру.
8-е место. Никита Косяков (предыдущее место — н/д)
Никита Косяков
Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ
А вот и ещё один новичок рейтинга! Радостно видеть, что каждый месяц загорается новая молодая звёздочка. Никита – тоже один из тех, кто в «Самаре» начал получать серьёзное игровое время и важную роль. В марте он проводит на паркете не менее 20 минут, а его средние показатели — 9,6 очка и 4,1 подбора. Отличная статистика для юного центрового!
9-е место. Егор Рыжов (предыдущее место — н/д)
Егор Рыжов
Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ
В этом рейтинге у нас не только новички, но и возвращенцы! Рыжов уже был в наших прошлых топах, а теперь абсолютно заслуженно оформил камбэк. Далеко не всегда Егору удаётся сыграть за основную команду, но в марте он выходил на паркет трижды! Тем не менее россиянин продолжает стабильно выступать за «Зенит-2» в Суперлиге, где недавно отметился 17-очковым перформансом.
10-е место. Данил Шеянов (предыдущее место — 9-е)
Данил Шеянов
Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ
В прошлом рейтинге мы радовались, что Шеянов из «Локомотива-Кубань» получил шанс и дебютировал в нашем топе. Однако март для молодого игрока выдался непростым: в матчах с ЦСКА и «Нижним» Даниле не удалось набрать ни одного очка. Тем не менее он не пропускает игры, а в матче с «Самарой» вообще провёл 17 минут и набрал 11 очков.