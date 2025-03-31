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Матчи ЦСКА с Зенитом в Единой лиге ВТБ: баскетбол, результаты, Москва, Санкт-Петербург, Тримбл, Бэйкон, Швед, Аврамович, рейтинг

Топовые выступления звёзд и битвы на пределе! Выбираем лучший матч ЦСКА с «Зенитом»
Никита Бирюков
Рейтинг: лучший матч ЦСКА с «Зенитом» в баскетболе
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Какая из игр этого сезона запомнилась вам больше всего?

Сезонная серия в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» завершилась. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл три матча, уступив лишь раз армейцам. В каждой встрече накал страстей был от первых и до последних секунд, но какая из них получилась самой запоминающейся и яркой?

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Рейтинг: лучший матч ЦСКА с «Зенитом» в сезоне-2024/2025
Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ
1 место

«Зенит» — ЦСКА, 7 декабря 2024

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 78
ЦСКА
Москва
Зенит: Мун - 20, Бэйкон - 20, Пойтресс - 10, Хантер - 10, Карасёв - 6, Спеллмен - 6, Воронцевич - 5, Жбанов - 3, Фрейзер - 2, Щербенев, Захаров, Вольхин
ЦСКА: М'Бай - 18, Тримбл - 15, Уэйр - 13, Джекири - 13, Курбанов - 6, Аврамович - 5, Астапкович - 4, Жан-Шарль - 4, Ганькевич, Ухов, Карпенко, Антонов

Поражение от ЦСКА закалило «Зенит», после чего клуб выиграл 12 матчей кряду. В этой серии была встреча и с армейцами. На этот раз команда из Санкт-Петербурга с первых минут действовала на пределе возможностей, не позволяя лидерам конкурента использовать свои сильные стороны. Сине-бело-голубые выключили из игры Аврамовича, который за 20 минут набрал всего пять очков и был неэффективен в розыгрыше. «Зенит» проиграл щит, но намного лучше двигал мяч и создавал моменты для взятия кольца.

По ходу встречи травму получил один из лидеров хозяев Винс Хантер, но даже это не остановило «Зенит». Игра проходила на равных бо́льшую часть встречи, однако в концовке звёзды сине-бело-голубых сказали своё слово. Мун и Бэйкон сделали результат, а ЦСКА остался позади — 78:82. Первое поражение армейцев в играх с «большой четвёркой» и второе – после той самой невероятной «трёшки» Обри Доукинса в матче с «Пари Нижний Новгород».

Фото: Пресс-служба ЦСКА
2 место

ЦСКА — «Зенит», 2 февраля 2025

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
66 : 79
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 21, М'Бай - 12, Джекири - 11, Уэйр - 10, Жан-Шарль - 5, Курбанов - 4, Ухов - 3, Аврамович, Ганькевич, Астапкович, Карпенко, Антонов
Зенит: Фрейзер - 27, Бэйкон - 15, Швед - 9, Жбанов - 9, Хантер - 7, Воронцевич - 6, Пойтресс - 4, Карасёв - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

Третий матч в сезонной серии должен был стать самым драматичным, так как «Зенит» сильно изменился после травмы Муна. Команду пополнили Алексей Швед и Окаро Уайт. К тому же руководство клуба расторгло контракт с Омари Спеллменом, который не вписался в систему Паскуаля. Именно из-за множества изменений новое противостояние и привлекало к себе столько внимания. Швед против своего бывшего клуба, что может быть лучше?

Правда, мало кто ожидал, что «Зенит» сделает серьёзную заявку на победу уже в первой четверти встречи — 29:19 и весомое преимущество с ходу! Мело Тримбл и Амат М’Бай как ни старались, так и не смогли навязать борьбу оппонентам. Трент Фрейзер взял на себя набор очков и остановился на цифре 27 в графе результативности, а Швед отлично руководил организацией атак, а также был полезен в завершении. Кстати, Аврамовича снова не было видно в матче. Серб провёл на паркете 19 минут, но не сумел набрать ни одного очка. Тем не менее не только для Алексы встреча получилась провальной. У ЦСКА неплохо летело из-за дуги, однако были огромные проблемы с двухочковой дистанции. Итог: убедительная победа «Зенита» со счётом 79:69.

Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ
3 место

«Зенит» — ЦСКА, 30 марта 2025

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 19, Уайт - 17, Фрейзер - 16, Карасёв - 8, Жбанов - 8, Пойтресс - 8, Швед - 3, Хантер - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Воронцевич
ЦСКА: Джекири - 18, Тримбл - 16, Уэйр - 9, М'Бай - 9, Аврамович - 7, Жан-Шарль - 6, Астапкович - 5, Курбанов - 3, Ухов - 2, Антонов - 2, Ганькевич, Карпенко

Заключительный матч, который поставил точку в сезонной серии между командами. Он ещё свеж в памяти, потому что проходил буквально вчера, 30 марта. «Зенит» с первых минут смотрелся ярче, до перерыва создав себе хороший задел — 45:35. Впрочем, во второй половине ЦСКА проснулся и проявил характер. Всё свелось к плотной концовке, где Бэйкон с огромным сопротивлением положил в цель сложнейшую попытку.

Трио Фрейзер — Уайт — Бэйкон провели выдающуюся встречу. У ЦСКА были свои герои — Тримбл и Джекири. У подопечных Андреаса Пистиолиса не летело из-за дуги, но хорошо получалось находить моменты вблизи кольца. Нельзя не отметить и цепкую защиту Никиты Курбанова, который не раз выручал свою команду в важнейших моментах. Тем не менее результат на табло — 81:77, победа сине-бело-голубых. Армейцы продлили свою антисерию, в которой с 2018 года проигрывают сезонную серию прямым конкурентам в борьбе за чемпионство — УНИКСу, «Локомотиву-Кубань» или «Зениту».

Фото: Пресс-служба ЦСКА
4 место

ЦСКА — «Зенит», 13 октября 2024

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
83 : 77
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 17, Аврамович - 16, Джекири - 14, Уэйр - 9, Жан-Шарль - 9, М'Бай - 8, Антонов - 5, Ухов - 3, Курбанов - 2, Ганькевич, Астапкович, Карпенко
Зенит: Бэйкон - 19, Мун - 13, Пойтресс - 13, Спеллмен - 9, Хантер - 9, Фрейзер - 6, Жбанов - 6, Воронцевич - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов, Вольхин

Самая первая встреча в сезоне между командами осталась за ЦСКА. Армейцы с первых минут показали чемпионский уровень, забрав четверть со счётом 22:14. После этого «Зенит» включился в борьбу, но москвичи не позволяли приблизиться к себе на близкое расстояние. У московского клуба выделялись Алекса Аврамович, Мело Тримбл и Тони Джекири, которые на троих набрали львиную долю очков команды — 47. В стане сине-бело-голубых также солировали легионеры — Дуэйн Бэйкон, Ксавьер Мун и Алекс Пойтресс, но менее успешно. Подопечных Хавьера Паскуаля часто подводила реализация, что говорит о прекрасной обороне ЦСКА, способной «задушить» даже опытных мастеров своего дела.

ЦСКА заслуженно победил со счётом 83:77, нанеся на тот момент второе поражение «Зениту» в регулярном чемпионате. Армейцы вошли в сезон на отличной ноте, однако затем стали понемногу проигрывать своим основным конкурентам, в том числе и сине-бело-голубым.

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