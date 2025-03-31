Топовые выступления звёзд и битвы на пределе! Выбираем лучший матч ЦСКА с «Зенитом»

Сезонная серия в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» завершилась. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл три матча, уступив лишь раз армейцам. В каждой встрече накал страстей был от первых и до последних секунд, но какая из них получилась самой запоминающейся и яркой?
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Зенит» — ЦСКА, 7 декабря 2024
Поражение от ЦСКА закалило «Зенит», после чего клуб выиграл 12 матчей кряду. В этой серии была встреча и с армейцами. На этот раз команда из Санкт-Петербурга с первых минут действовала на пределе возможностей, не позволяя лидерам конкурента использовать свои сильные стороны. Сине-бело-голубые выключили из игры Аврамовича, который за 20 минут набрал всего пять очков и был неэффективен в розыгрыше. «Зенит» проиграл щит, но намного лучше двигал мяч и создавал моменты для взятия кольца.
По ходу встречи травму получил один из лидеров хозяев Винс Хантер, но даже это не остановило «Зенит». Игра проходила на равных бо́льшую часть встречи, однако в концовке звёзды сине-бело-голубых сказали своё слово. Мун и Бэйкон сделали результат, а ЦСКА остался позади — 78:82. Первое поражение армейцев в играх с «большой четвёркой» и второе – после той самой невероятной «трёшки» Обри Доукинса в матче с «Пари Нижний Новгород».
ЦСКА — «Зенит», 2 февраля 2025
Третий матч в сезонной серии должен был стать самым драматичным, так как «Зенит» сильно изменился после травмы Муна. Команду пополнили Алексей Швед и Окаро Уайт. К тому же руководство клуба расторгло контракт с Омари Спеллменом, который не вписался в систему Паскуаля. Именно из-за множества изменений новое противостояние и привлекало к себе столько внимания. Швед против своего бывшего клуба, что может быть лучше?
Правда, мало кто ожидал, что «Зенит» сделает серьёзную заявку на победу уже в первой четверти встречи — 29:19 и весомое преимущество с ходу! Мело Тримбл и Амат М’Бай как ни старались, так и не смогли навязать борьбу оппонентам. Трент Фрейзер взял на себя набор очков и остановился на цифре 27 в графе результативности, а Швед отлично руководил организацией атак, а также был полезен в завершении. Кстати, Аврамовича снова не было видно в матче. Серб провёл на паркете 19 минут, но не сумел набрать ни одного очка. Тем не менее не только для Алексы встреча получилась провальной. У ЦСКА неплохо летело из-за дуги, однако были огромные проблемы с двухочковой дистанции. Итог: убедительная победа «Зенита» со счётом 79:69.
«Зенит» — ЦСКА, 30 марта 2025
Заключительный матч, который поставил точку в сезонной серии между командами. Он ещё свеж в памяти, потому что проходил буквально вчера, 30 марта. «Зенит» с первых минут смотрелся ярче, до перерыва создав себе хороший задел — 45:35. Впрочем, во второй половине ЦСКА проснулся и проявил характер. Всё свелось к плотной концовке, где Бэйкон с огромным сопротивлением положил в цель сложнейшую попытку.
Трио Фрейзер — Уайт — Бэйкон провели выдающуюся встречу. У ЦСКА были свои герои — Тримбл и Джекири. У подопечных Андреаса Пистиолиса не летело из-за дуги, но хорошо получалось находить моменты вблизи кольца. Нельзя не отметить и цепкую защиту Никиты Курбанова, который не раз выручал свою команду в важнейших моментах. Тем не менее результат на табло — 81:77, победа сине-бело-голубых. Армейцы продлили свою антисерию, в которой с 2018 года проигрывают сезонную серию прямым конкурентам в борьбе за чемпионство — УНИКСу, «Локомотиву-Кубань» или «Зениту».
ЦСКА — «Зенит», 13 октября 2024
Самая первая встреча в сезоне между командами осталась за ЦСКА. Армейцы с первых минут показали чемпионский уровень, забрав четверть со счётом 22:14. После этого «Зенит» включился в борьбу, но москвичи не позволяли приблизиться к себе на близкое расстояние. У московского клуба выделялись Алекса Аврамович, Мело Тримбл и Тони Джекири, которые на троих набрали львиную долю очков команды — 47. В стане сине-бело-голубых также солировали легионеры — Дуэйн Бэйкон, Ксавьер Мун и Алекс Пойтресс, но менее успешно. Подопечных Хавьера Паскуаля часто подводила реализация, что говорит о прекрасной обороне ЦСКА, способной «задушить» даже опытных мастеров своего дела.
ЦСКА заслуженно победил со счётом 83:77, нанеся на тот момент второе поражение «Зениту» в регулярном чемпионате. Армейцы вошли в сезон на отличной ноте, однако затем стали понемногу проигрывать своим основным конкурентам, в том числе и сине-бело-голубым.