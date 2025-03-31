Топовые выступления звёзд и битвы на пределе! Выбираем лучший матч ЦСКА с «Зенитом»

Сезонная серия в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» завершилась. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл три матча, уступив лишь раз армейцам. В каждой встрече накал страстей был от первых и до последних секунд, но какая из них получилась самой запоминающейся и яркой?

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