Леброн сказал «Нет!» в решающий момент. Крутой блок — и «Лейкерс» берут своё

Джеймс вдруг осознал, что всё ещё способен создавать подобные шедевры!

Леброн Джеймс напомнил о себе в концовке матча с «Хьюстоном», поставив мощный блок Алперену Шенгюну и фактически закрыв игру. «Лейкерс» оформили вторую подряд победу над соперником по Западной конференции, вновь доказав, что знают, как включить максимум, когда это действительно нужно.

Первая половина матча не баловала зрителей зрелищностью — реализация хромала у обеих команд, а защита диктовала свои условия. «Рокетс» сделали акцент на Шенгюна, и тот не подводил. Центровой уверенно хозяйничал в «краске», а партнёры старательно грузили мяч в трёхсекундную зону, выжимая из этого максимум.

«Лос-Анджелес» долго искал свою игру, но интригу за шкирку держали запасные. Дориан Финни-Смит и Гэйб Винсент, выходя со скамейки, стабильно наказывали соперника дальними попаданиями. Вместе они положили 12 трёхочковых и отгрузили в копилку «Лейкерс» 40 очков. Без их огневой поддержки первая половина могла бы превратиться в катастрофу для хозяев.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После перерыва игра разогрелась. Дончич включил режим маэстро, раздавая передачи, а Джеймс добавил огня своей агрессией. «Лейкерс» сумели вырваться вперёд, но «Рокетс» не дали расслабиться — Джабари Смит и Амен Томпсон тут же сокращали отставание своими точными атаками. В четвёртой четверти развернулась настоящая рубка за каждый мяч.

«Лос-Анджелес» снова сделал ставку на «трёшки», но точность оставляла желать лучшего. В защите приходилось терпеть натиск физически мощного соперника, а «Рокетс» уверенно давили под щитом, создавая моменты в краске.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Развязка вышла на нервах. За несколько секунд до сирены ошибка «Лейкерс» подарила гостям шанс — мяч оказался у Шенгюна, и он мог сократить отставание до минимума. Но Леброн, как настоящий хищник, прочитал ситуацию, молниеносно сорвался на рывок и эффектно заблокировал бросок за восемь секунд до конца. Финальная атака «Рокетс» уже ничего не решала. «Лейкерс» выстояли в напряжённой битве и забрали победу — 102:98.