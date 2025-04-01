Ещё один серый кардинал в обмене Луки? Откровения экс-сотрудника «Далласа» и новый скандал

В последние годы «Даллас» казался командой на подъёме: финал Запада в 2022-м, спустя два года — выход в главный финал НБА, гремящие сделки, амбиции до небес. Но всё рухнуло, когда Лука Дончич неожиданно оказался в «Лейкерс». Теперь франшиза дрейфует в тумане, болельщики в ярости, эксперты разрывают руководство в клочья, а бывший владелец Марк Кьюбан увяз в скандале, который явно застал его врасплох.

Сделка с «Лейкерс» выглядит как удар ниже пояса. «Даллас» обменял одного из самых ярких игроков лиги на Энтони Дэвиса, перспективного, но всё ещё сырого Макса Кристи и далеко не «золотой» пик первого раунда 2029 года. Даже с учётом статуса Дэвиса это кажется провалом. Дончич — звезда мирового масштаба, вокруг которого можно было выстроить чемпионскую династию. Что заставило клуб пойти на такой шаг? Это было желание самого игрока или явный промах руководства, не способного удержать своего лидера? Вопросов больше, чем ответов, а осадок — горький.

Ответы на эти вопросы спрятаны за завесой переговорных комнат, но реакция Кьюбана говорит громче любых слов. После продажи контрольного пакета «Маверикс» семье Адельсонов в 2023 году Кьюбан оставил за собой 27% акций и остался в игре. Однако после обмена Луки он, не стесняясь, заявил: «Если уж трейдить Луку, то нужно было выбивать больше активов». Эти слова прозвучали как прямой выпад в адрес нового руководства, однако и сам Кьюбан оказался под перекрёстным огнём.

Бывший сотрудник клуба Гэвин Маллой не стал молчать и в социальных сетях обрушился на Кьюбана, заявив, что тот заслуживает «изгнания из Далласа» за свою роль в этой сделке. Ответ Кьюбана был не менее дерзким: он напомнил Маллою о щедрых бонусах и зарплате, которые тот получал в годы успеха команды, и обвинил его в лицемерии. «Ты не жаловался, когда деньги капали на твой счёт», — отрезал Кьюбан в комментариях. То, что началось как личная перепалка, быстро вылилось в громкий скандал и подлило масла в огонь обсуждений о будущем «Маверикс».

Лука Дончич, сезон-2024/2025 Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Но дело тут не только в спортивных интригах. Марк всегда играл по своим правилам — и далеко не только на баскетбольной площадке. Его открытая оппозиция Дональду Трампу, громкая поддержка демократов и привычка высказываться на самые острые темы давно сделали его удобной мишенью для хейта. Теперь продажу клуба многие видят не просто как бизнес-ход, а как попытку сбросить груз давления со стороны фанатов и общественности.

Но главный вопрос — что теперь будет с «Далласом»? Уход Луки переворачивает клуб с ног на голову. Если уж обмен был неизбежен, хватит ли у команды ресурсов, чтобы быстро вернуться в игру? Конечно, Энтони Дэвис — игрок топ-уровня, однако его вечная борьба с травмами вызывает больше вопросов, чем уверенности. А пик 2029 года? Слишком отдалённая перспектива, чтобы считать его реальной ценностью прямо сейчас.

Кьюбан отошёл от руля, но его тень ещё долго будет нависать над франшизой. И интересный вопрос — сможет ли клуб выбраться из этой ситуации и снова стать успешным или же наследие Марка окажется слишком тяжёлым грузом? Время покажет, но фанаты наверняка пока не готовы ждать.