«Неважно, кто соперник — молодёжь или Джордан с Леброном». Яркий лидер сборной Емченко

До завершения регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ осталось совсем мало времени, но «Локомотив-Кубань» уже гарантировал себе четвёртое место. Клуб в плей-офф сыграет с «Уралмашем», а «Чемпионат» перед стартом самого важного отрезка в сезоне пообщался с одним из лучших российских игроков в составе краснодарцев Владиславом Емченко. Защитник не только помогает своей команде добиваться успеха во всеми нами любимом чемпионате, но и также является лидером сборной России под руководством Зорана Лукича. Емченко рассказал как об успехах и неудачах на паркете, так и о личной жизни и интересах.

— Команда сильно видоизменилась в межсезонье. Как адаптировались к новым условиям?

— Адаптировались хорошо. Изменения в команде — нормальная практика. Летом составы меняются, по ходу сезона мы тоже подписываем новых игроков и стараемся найти оптимальный состав, который может достичь наших целей. Перед началом чемпионата нам были поставлены определённые задачи, и мы потихоньку движемся к ним. Регулярка ещё не закончилась — самое интересное впереди

— Андрей Ведищев стал главным тренером. Как вы лично отреагировали на эту новость?

— Это было неожиданно, но я спокойно отнесся к этому! Когда увидел новость, был в расположении сборной. Все летом ждали, кто станет главным тренером «Локо». Многие мне писали, спрашивали, а я и сам не знал. Насколько сложным было это решение — знает только Андрей Владимирович. Это его выбор, и я его уважаю. Когда вернулся из сборной, у нас состоялся диалог, в котором наш новый главный тренер чётко озвучил свои планы и намерения, касавшиеся меня и команды. Меня воодушевили его цели и желание выигрывать, и я с радостью приступил к работе.

— Доверять тренеру — это важно. А что нового Андрей Владимирович привнёс в тренировочный процесс?

— У каждого тренера свои идеи. Не скажу, что у меня огромный опыт работы в этом плане, но за пять лет успел поработать с несколькими специалистами. У каждого свои философия, тактика, подход к защите, нападению и ролям игроков. Один тренер видит игрока на одной позиции, другой — на другой. Всё кроется в мельчайших деталях, но, в общем, картина осталась прежней. В прошлом сезоне одними из наших сильных сторон были хорошая защита и умение набирать лёгкие очки в быстрых прорывах. В этом — наш баскетбол стал более активным физически, атлетичным.

Сейчас команда состоит из игроков, которые могут закрывать несколько позиций: защищаться как против больших, так и против маленьких оппонентов. В играх с командами из топ-4 мы часто создаем себе преимущество именно за счёт этого. Андрей Владимирович внёс свои коррективы, сделал акцент на определённые моменты и обозначил требования к игрокам. Ну а мы стремимся воплощать его идеи на паркете.

— «Локо» не лучшим образом выступил в Суперкубке. С чем это связано, как вы думаете? Притирались друг к другу?

— Суперкубок был для нас первым турниром в сезоне. Одна и та же команда в начале, середине и конце чемпионата — это совершенно разные коллективы. Я не оправдываюсь, что у нас было мало тренировок, но это тоже влияет. Суперкубок мы начали игрой с ЦСКА, который сохранил состав и точечно усилился. К тому же это чемпион прошлого года. Мы цеплялись, боролись до конца, но проиграли. Если пересмотреть видео той встречи, то очевидно, что наша игра тогда сильно отличалась от той, что показываем сейчас. Мы ещё притирались друг к другу, налаживали коммуникацию между собой, наигрывали комбинации и только набирали форму.

Второй матч был с «Црвеной Звездой» — командой Евролиги. Да, они приехали на турнир в неполном составе, однако те игроки, которых они заявили, очень опытные. К сожалению, мы уступили, но в борьбе! Считаю, что и с ЦСКА, и с «Црвеной Звездой» у нас были шансы на победу.

А вот заключительный матч с «Бешикташем» мы выиграли. Может, нам тогда улыбнулась удача в виде «трёшки» Кливленда в овертайме, а может, мы и заслужили победу. Конечно, если сравнивать с прошлым или позапрошлым годом, то выступление в Суперкубке получилось менее результативным. Но, как я уже говорил, начало сезона — это совсем другое, по нему не стоит судить.

Владислав Емченко Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

— В Единой лиге вы начали сезон великолепно – с девяти побед подряд. В чём секрет такого успеха?

— Последние несколько лет мы стабильно входим в топ-4. В прошлом году нам не удалось выйти в финал, но тогда всё решилось на последних двух минутах седьмой игры с УНИКСом. Не реализуй они свои броски, забей мы своё – второй год подряд были бы в финале. Мы команда, которая каждый сезон борется за медали.

Я бы не назвал старт с девятью победами какой-то сенсацией. Наверняка многие любители баскетбола сомневались, как Андрей Владимирович будет вести игру. Но у него получилось, и он доказал всем, кто не верил в него как в тренера! У нас, игроков, не было переживаний. Были задачи, мы их выполняли. Могли и продлить победную серию, обыграв все лучшие команды, но ЦСКА в гостях нас остановил (91:92).

Многие удивлялись нашей победной серии, однако мы не считали, что удача «висит» у нас на плечах. У нас отличные российские игроки с характером и опытом игры в Единой Лиге ВТБ, легионеры солидного уровня с большими амбициями и желанием. Всё было заслуженно!

— В течение сезона вы проиграли «Самаре», «Пари НН», «Уралмашу» с разницей в несколько очков. С чем это связано? Потеря концентрации или случайность?

— Я бы сказал, что это связано с составами этих команд. Например, «Самара» и «Пари НН» играли с нами, имея в ростере только российских игроков. У «Самары» на тот момент из легионеров оставался один Далтон. Кажется, все карты были у нас на руках. Но в итоге выглядело так, что мы недооценили их возможности, а они — выдали свои лучшие игры. Думаю, некая расслабленность и явилась основной причиной этих поражений. Лично я всегда настраиваюсь одинаково. Мне неважно, играет против меня молодёжь или Майкл Джордан с Леброном Джеймсом, всегда стараюсь быть в фокусе, моя задача — помочь команде выиграть! С «Уралмашем» было немного по-другому. Тем не менее у «Локо» все поражения в этом сезоне с близкой разницей, и в каждом из этих матчей у нас были хорошие шансы победить.

— А вот у вас ещё трудности с «Пармой» были в этом сезоне.

— «Парма» — это хорошие российские игроки, два-три качественных иностранца, опытный тренер, знающий, как управлять игрой. Они «голодными» выходили, а у нас игра вообще не клеилась. Алекс Хэмилтон, который сейчас уже в «Нижнем», тогда был в «Парме». Он вообще две игры с нами провёл чуть ли не лучшие в карьере. Но это мы позволили ему комфортно себя чувствовать, легко принимать решения в нападении. Где-то в защите мягко сыграли, где-то не добежали, где-то не подобрали. Но я рад, что нам удалось снять это «проклятье». Мы выиграли и доказали сами себе, что для нас нет непроходимых команд (на тот момент это была единственная команда, которую мы ни разу не обыгрывали в сезоне).

Владислав Емченко в матче с «Пармой» Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

— Травма Би Джей Джонсона сильно ударила по команде?

— Да, любая травма влияет. Би Джей получал много игрового времени и на тот момент был основной фигурой нападения. Конечно, травма нелепая (Джонсон один бежал в быстрый отрыв, ему захотелось оформить эффектный слэм-данк, но он со всей силы направил мяч в дужку кольца, получив травму плеча. – Прим. «Чемпионата»), однако от этого никто не застрахован. Пришлось перестраивать игру, потому что полсезона Би Джей был одной из главных фигур в атаке. Очень много комбинаций и взаимодействий было направлено на него. Но мы не просели. Первые игры без него пришлось непросто — нужно было адаптироваться. А затем каждый игрок взял чуть-чуть на себя, перестроили игру, и всё. Я очень люблю Би Джея и хотел бы, чтобы он был вместе с нами. Однако если сравнить время, когда он был в строю, и сейчас — мы не сильно потеряли. Мы всё так же опасны в нападении со всех дистанций.

— К вам в команду пришёл Александр Гудумак из «Самары». Как думаете, благодаря чему он так хорошо влился в команду?

— На самом деле, многие ребята приходят в «Локо» после удачных матчей с нами. Помню Дрю Гордона, светлая ему память, который тогда играл за «Автодор». Он выдал фееричную игру с «Локо», а через недельку уже был в Краснодаре. Саня тоже хорошо себя проявил во встречах с нами, особенно в последней, победной для «Самары». Я не был с ним знаком, но отзывы о нём слышал только положительные. И вот, когда он пришёл, оказалось, что нам как раз и не хватало такого возрастного русского игрока, «дядьки». С ним Димка Узинский сразу стал поактивнее, поэнергичнее, так как они знакомы и играли вместе. Саня добавил «химии» команде, особенно в плане коммуникации. На площадке он очень полезен: в плане принятия решений, взаимодействий, помощи партнёрам. Все рады, что он с нами!

— Чей бы ещё могли отметить прогресс в команде?

— Кирилла Елатонцева. У него большой потенциал. Ещё бы работал он чуть побольше (смеётся). Просто иногда может казаться, что Ела ленится, но он просто сам по себе такой, невозмутимый. Главное, чтобы он в игре показывал результат. Есть игроки, которые тренируются сутками, а есть те, кому нужно поспать, покушать, и он возьмёт и наберёт 30 очков. Конечно, он прибавляет каждый год — без сомнений.

Также отмечу Кирилла Темирова. Он импонирует мне как игрок и очень полезен для нашей команды, особенно в обороне. Может быть, он и забирает моё игровое время, но на него больше опираются как на защитника — отправляют держать снайперов или лидеров соперника. В нападении он тоже хорош: понимает игру, может отдать пас.

Ещё, конечно, Всеволод Ищенко. Он, к сожалению, тоже получил травму. Сева — перспективный парень. Заявил о себе в начале сезона, выходил в стартовой пятерке. Сейчас восстанавливается. Уверен, у него всё впереди!

— Патрик Миллер в прошлом сезоне так не выделялся, как в этом, с чем это связано?

— Это тяжело — прийти в середине сезона и сразу стать лидером. Нужно влиться в коллектив, понять свою роль, осмыслить, где и в чём ты можешь быть максимально полезен команде. На всё это нужно время. Ну и в том сезоне я играл на позиции разыгрывающего. К — конкуренция (смеётся). Думаю, сейчас он чувствует огромное доверие тренера, и это важно. Патрик играет очень уверенно и полезно: много времени с мячом, эффективно завершает атаки, отдаёт передачи. Сейчас это уже другой Миллер, если сравнивать с прошлым сезоном.

— Достоин ли он награды MVP?

— Я считаю, что да! По статистике видно, сколько игр он провёл, как помогал в концовках. У него есть энергия, позитив. Конечно, есть еще несколько человек, которые могут претендовать на это звание, но Патрик — один из главных кандидатов.

Патрик Миллер Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

— А кто, по вашему мнению, ещё претендует?

— В ЦСКА Мело Тримбл мне очень нравится. Считаю, что в каких-то играх он не сильно заметен, однако если присматриваться, то Тримбл очень хорош. В УНИКСе — Маркос Найт. Кстати, я удивился, что у него и средние показатели по очкам очень высокие, потому что больше внимания обращал на его черновую работу: где-то он в защите, где-то перехватит, где-то быстро подстрахует. Но он ещё и в среднем по 17 очков набирает! Так что его тоже выделю.

Еще интересно наблюдать за игрой Джеремайи Мартина из «Уралмаша». Он не лучший по игре в обороне, хотя в топе по перехватам. Однако в нападении он очень талантлив, его достаточно тяжело держать: быстрый, резкий. Вот эту тройку и Миллера выделю.

— Ксавьер Мун до травмы точно претендовал на MVP…

— Да. До травмы он выглядел очень симпатично, легко двигался. Его тоже было очень тяжело держать. Ещё из Зенита мне импонирует как игрок Георгий Жбанов. Против него всегда сложно играть. В последней встрече с нами он реализовал победный бросок. Но даже если не брать в расчёт ту «трёху», он сделал несколько перехватов, прессинговал нас и не давал нашим лидерам комфортно себя чувствовать. Он делает много черновой работы, которая приносит колоссальную пользу. В число претендентов на MVP его не включаю, мне просто нравится его игра. По крайней мере, я хотел бы иметь такого партнёра по команде.

— В январе вы играли против ЦСКА, и там у вас была очень спорная концовка. Потрепала она нервы команде?

— Я лично не особо нервничал. Уже пять лет выступаю в Единой лиге, провёл много разных матчей с жаркими и интригующими концовками. Только с ЦСКА у нас набралось больше 10 игр, судьба которых решалась на последних минутах или секундах. Поэтому я был в меру спокоен в концовке той игры. Переживаний и паники не было. А как другие отреагировали, не знаю. Я рад, что выиграли, что всё так сложилось.

— Вы вводили мяч из-за боковой в тот момент. Как думаете, судьи правильно трактовали эпизод?

— Честно, не знаю. Я эту ситуацию не разбирал. Мы победили, и всё! В тот момент думал, что Никита Курбанов заступил за линию при выносе. Потом мне кто-то сказал, что это не так, что там дали фол. Сколько людей, столько и мнений…

Я стараюсь не оценивать действия судей. Считаю, что для игроков это пустая трата энергии. Нужно понимать, что они тоже люди и могут ошибаться. Тем более я уверен, что это сложно — судить такие моменты. Конечно, когда смотришь видео, думаешь: «Почему тут не свистнули фол?» или «Какая здесь пробежка?» Однако в игре это сложно. На паркете иногда эмоции захлёстывают. Что же касается той ситуации – я её даже не рассматривал, не вдумывался. Единая лига, насколько понимаю, проводила разбор эпизода и оставила результат матча без изменений. Всё.

Владислав Емченко Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

— «Локо» лучше всего в лиге играет с клубами из топ-4. Это максимальный настрой, как вы говорили, или есть какой-то другой секрет?

— Как показывает практика, с ними мы выглядим намного симпатичнее, более опасными и интересными. Получается, что всё дело в экстранастрое. Секретов никаких нет.

— Могли бы вы назвать кого-то из Единой лиги своим принципиальным соперником?

— Матчи с «Зенитом», УНИКСом и ЦСКА — это всегда полные стадионы, зарубы, стычки, драки и разговоры. С ними всегда накал страстей. Поэтому из этих трёх команд какую-то одну выделить сложно. А вообще, для нас в этом сезоне принципиальным соперником была «Парма» (смеётся), но сейчас уже нет.

— Вы капитан сборной России, чувствуете какую-то повышенную ответственность? Даже с учетом того, что сейчас нет официальных матчей.

— Я бы немного подкорректировал. Зоран Лукич сказал, что у нас два капитана. Но в любой официальной игре капитан может быть только один! У нас это Тимофей Герасимов. Я больше его заместитель, помощник. Могу что-то подсказать, поделиться опытом, высказать своё мнение; на меня можно положиться в трудных и ответственных ситуациях. То есть я больше такой игрок с опытом, который в нужный момент найдёт, что сказать и сделать. Правая рука тренера, если так можно выразиться. Отвечая на ваш вопрос, будь я капитаном сборной России, какой-либо гиперответственности не чувствовал бы. Наоборот, это должно вдохновлять!

— А к вам уже обращается молодёжь за советами?

— Да. Каждый тренер, особенно Зоран, специфичен по-своему. Лукич уделяет особое внимание деталям. Например, нужно заслон поставить именно здесь, а не на метр ближе или дальше. Молодёжь, которая приходит, не всегда к этому готова. Но для их же блага нужно слушать тренера, выполнять установки и воплощать его идеи. Иногда у меня просят совета, а порой я и сам могу подойти и подсказать что-то.

— На ваш взгляд, сильно ли ударило отстранение по нашему баскетболу?

— Конечно, обидно. Когда мысли в голову приходят, что всё могло быть по-другому, что можно было бы играть отборочные, а вдруг бы на Олимпиаду или на чемпионат мира попали… Обидно. Хочется, чтобы наше время, моё время не уходило впустую. А сейчас годы идут, и пока ничего не меняется. Но потом я себя успокаиваю: что ты в этой ситуации можешь сделать? К сожалению, я никак не могу повлиять на это. Жаловаться, горевать, расстраиваться? Пользы от этого никакой.

Но если скажу, что равнодушно отношусь — совру. Мне хочется международного опыта. Тем не менее я рад, что сборная пытается находить возможности для проведения игр. Это наверняка тяжело организовать. Я рад, что есть хоть какие-то матчи и мы не просто собираемся тренироваться два раза в год, а получаем международный опыт. Это важно.

— Нам остаётся только ждать...

— Да, я спокойно живу, наслаждаюсь тем, что есть, и жду. Самое главное, как сказал Зоран, что мы всегда должны быть готовы. Многие не понимают, зачем мы проводим сборы, если соревнований всё равно нет. Но ведь когда-то момент нашего возвращения на международную арену наступит. Нам не придётся собираться заново, знакомиться и начинать всё с нуля. Важно, чтобы у нас был сплочённый костяк, к которому при необходимости подключатся опытные ребята, и мы могли выйти на соревнования максимально боевым составом.

Владислав Емченко и Андрей Мартюк после победы на Кубке Дружбы Фото: РФБ

— Кто из молодых талантов в последнее время вас впечатлил?

— Илью Ермакова выделю из ЦСКА (2007 года рождения). Двигается очень симпатично для своих лет. Пока стараюсь не судить, он ещё совсем молодой, и ему нужно время, чтобы всё показать. Но для своего возраста он очень неплох. Если голова будет на месте, у него большие шансы заиграть на высоком уровне.

Лев Свинин из «Пармы». Такой добрый парень со своей обворожительной улыбкой. Он прибавляет и ввысь, и вширь (набор мышечной массы) с каждой нашей встречей. Но ему ещё нужно продолжать работать над телом, скоростью и баскетбольными навыками. Знаю, что тренерский штаб у него хороший, и они ему очень помогают в развитии. Его тоже выделю.

— Егор Амосов?

— Я с ним не тренировался. Меня на последний сбор не вызывали, он был чисто для молодёжи. Но я помню, когда он нам несколько «трёшек» положил за «Самару». После игры даже спросил у кого-то: «Что за парень?» Мне сказали, что молодой, 2008 года рождения. Я тогда удивился, после игры подошёл к нему и сказал: «Молодец, красавчик, уверенно бросаешь, работай дальше!» Лично с ним не знаком.

— Владимир Александрович Гомельский на своём сайте написал, что вы один из лучших разыгрывающих в нашем баскетболе. Вы так считаете?

— Прежде всего большая благодарность Владимиру Александровичу! В этом сезоне первые полгода как-то притирался, потому что в своей карьере играл по большей части на позиции плеймейкера. Мне всегда нравилось быть разыгрывающим, есть для этого все навыки: чтение игры, умение управлять партнёрами, способность воплощать идеи тренера на паркете, брать ответственность на себя в нужные моменты. Это прям моё. Владимир Александрович это ещё пару лет назад подмечал и говорил мне это лично, было очень приятно! Это ещё одно доказательство того, что я на правильном пути. Что ж, если меня называют одним из лучших разыгрывающих в нашем баскетболе, буду ещё больше стараться этому соответствовать! А так я бы выделил Димку Кулагина, он мне ещё с давних времён импонировал именно как разыгрывающий, умеющий управлять игрой и принимать верные решения в трудных ситуациях, создавая свободные моменты для себя и партнёров.

— Гомельский также сказал, что вам бы не помешало больше доверия тренерского штаба. Скорее всего, он имел в виду больше времени на паркете. Вы видите в этом проблему?

— Конечно, доверие тренера — очень важная составляющая для любого спортсмена. Думаю, именно так игрок и способен показывать свой максимальный потенциал. Андрей Владимирович знает, какие решения принимает и для чего. Моя задача — всегда выходить, играть на 100% и делать всё, что нужно для победы. Хочу ли я получать больше времени? Да, мне хочется играть, тем более в прошлом году я в среднем получал 22-23 минуты, а до прихода Миллера находился на площадке чуть ли не по 30 минут. А тут бум — сезон другой, вроде и состав помоложе стал, а я по времени как бы просел — до 15 минут в среднем.

Но я просто выхожу и делаю своё дело. Как меня выпускают, не могу контролировать. У меня такая философия: если дадут 30 минут играть — круто, я только рад и выкладываюсь на максимум. Если дадут 10 минут — делаю то же самое!

Владислав Емченко Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

— Мы видим, что баскетбол — это не только про спорт, но и про психологию. Вы у кого-то этому научились или сами пришли к определённым выводам?

— Считаю, психология — это 50% успеха любого спортсмена. Чем выше ты поднимаешься в баскетболе, тем большее значение имеет психология. У меня мама психолог. Она много со мной работала и продолжает помогать мне. Если она замечает какие-то моменты, всегда подсказывает. Папа тоже может сказать своё слово, помочь как-то. Сам стараюсь развиваться: читаю книги, смотрю видео, изучаю психологию. Ещё многое приходит с опытом. Чувствую, что это помогает мне и в баскетболе, и в повседневной жизни. Вижу, что становлюсь успешнее — это главное!

— Готовы ли вы провести всю карьеру в «Локомотиве-Кубань»?

— Если «Локо» будет заинтересован в моих баскетбольных услугах, то почему бы и нет? Я отсюда никуда не бегу. Если клуб видит во мне основного игрока, учитывает мои амбиции и заинтересован в моих баскетбольных навыках, то всё возможно. Кто знает, как будет?! Это же спорт!

— Есть ли игроки в Единой лиге, против которых вы чувствуете особую мотивацию?

— Наверное, нет. Я всегда стараюсь выиграть в любой микродуэли, в любой схватке, в любом моменте. Неважно, в защите или в нападении. Моя задача — обыграть и забить мяч в кольцо или отдать передачу партнёру. А в защите, наоборот, не позволить забить и максимально затруднить игру в нападении для моего оппонента.

— Следите ли за нашими парнями в NCAA?

— Честно, особо не слежу. Иногда читаю новости, но не более. Немного знаю Виктора Лахина, потому что у него есть старший брат Вася, с которым мы вместе в интернате учились. С Владиславом Голдиным пересекались в сборной России, он тогда за U19 играл, а я — за U20.

— Ещё есть Егор Дёмин. Как думаете, может он закрепиться в НБА?

— Несколько видео посмотрел с ним. Двигается симпатично, бросок и передачи — при нём, площадку хорошо видит. Желаю ему только удачи. Про него говорят не только у нас, в России, но и в США. Домой, если что, он всегда успеет вернуться, пусть пробует свои силы. Думаю, у любого есть мечта попасть в НБА!

Владислав Емченко Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

— Вы довольно активно в последнее время ведёте свой телеграм-канал. Вам нравится делиться жизнью?

— Активно (смеётся)? Ну, в феврале было активно, сейчас — нет. Вдохновение есть — пишу. Нет вдохновения — перерыв. Никто в мире не сможет передать те мысли и ту идею, которые ты сам хочешь донести до кого-то. Пока что не хочу это превращать в какую-то коммерческую деятельность, это больше как отдушина. Честно, был удивлён, когда завёл канал: думал, будет читать меня человек 100, а сейчас уже больше 1000 подписчиков. Люди активничают, общаются. В общем, пишу по настроению.

— Ваша супруга — мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. Спорт в вашей семье главное?

— Супруга Виктория уже завершила карьеру гимнастки. Сейчас она тренирует. Но главная тема в нашей семье — это семья. Она меня полностью поддерживает. Я мужчина и главный добытчик. Я ей говорю: «Сегодня играю за «Локомотив-Кубань», а завтра – за «Майами Хит», и ты поедешь за мной». Она мне отвечает: «В Майами точно поеду» (смеётся). Для нас главное — быть вместе! Спорт, конечно же, важен, но это не значит, что мы смотрим только баскетбол и разговариваем только о гимнастике. Нет, у нас много общих тем и интересов, помимо спорта.

— А советы от жены получали?

— Она мой психолог, который всегда рядом. Помогает в сложные моменты. Вика знает, когда нужно приобнять, а когда — замотивировать. Да, это бывает не так часто, так как я стараюсь сам контролировать свои мысли, настроение и поведение. Но всё же порой просто не обойтись без помощи близкого человека!

— Можете назвать пять лучших российских игроков Единой лиги?

— Алексей Швед, Дмитрий Кулагин, Георгий Жбанов… Пусть будет топ-3.

— И последний вопрос. Опишите себя тремя словами.

— Интересный, энергичный, непредсказуемый.