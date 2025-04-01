Кто из топов пройдёт концовку сезона очень легко? Спойлер: хорошие новости для «Зенита»

Не успеем глазом моргнуть, как регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ завершится. Практически всем командам, за исключением УНИКСа и «Енисея», осталось провести по четыре встречи. «Зенит» после победы над ЦСКА возглавил турнирную таблицу, но у кого из топ-4 самый сложный график в оставшейся части регулярки и удастся ли кому-то изменить своё положение? Об этом и не только — в материале «Чемпионата».

Лучшей команде чемпионата на данный момент «Зениту» предстоит сыграть с МБА-МАИ, «Уралмашем», «Пармой» и «Астаной». С соперником из Казахстана проблем быть вообще не должно, так как клуб выиграл лишь два матча из 40. При этом сине-бело-голубые уступали в этом сезоне лишь своим прямым конкурентам за чемпионство — ЦСКА, УНИКСу и «Локомотиву-Кубань». На бумаге у подопечных Хавьера Паскуаля должны быть в активе четыре победы в предстоящих встречах, но, как показал недавний матч с «Пари НН» (75:73), соперников, бьющихся за шестую строчку в таблице, нельзя сбрасывать со счетов. Что нижегородцы, что «Парма» борются за прямое попадание в плей-офф, поэтому будут отдаваться на все 100%. В целом график вполне по силам «Зениту», чтобы забрать четыре победы и остаться лидером чемпионата, забрав преимущество домашней площадки в плей-офф Единой лиги.

Перейдём к ЦСКА. Армейцев ждут два матча кряду с аутсайдерами турнирной таблицы — «Самарой» и «Енисеем». Действующий чемпион должен спокойно забирать эти игры себе в копилку. Вот заключительные встречи будут уже с сильными оппонентами — «Пари НН» и УНИКСом. Нижегородцы в этом сезоне уже побеждали ЦСКА. Думаем, все любители баскетбола помнят тот самый бросок на победу от Обри Доукинса в концовке матча. «Трёшка» получилась отменная! К слову, это единственный раз в сезоне, когда армейцы теряли очки во встрече с клубом не из топ-4. Правда, на этот раз игра состоится в Москве, а нижегородцы творят магию преимущественно на своём паркете.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

Тем не менее в соперниках есть ещё УНИКС. Команда во главе с Андреасом Пистиолисом отлично себя чувствует в противостояниях с казанцами. Если брать период, когда грек возглавил ЦСКА после увольнения Эмила Райковича, то у армейцев восемь побед в девяти матчах. Единственное поражение случилось в финале прошлого сезона, когда москвичи не сумели закрыть серию со счётом 4-0, отложив дело до ещё одной игры. Но сейчас УНИКС намного более стабилен, чем на самом старте регулярки. Клуб выдал рекордную победную серию в своей истории — 16 матчей, а также с декабря проиграл лишь три раза в 26 встречах. Лазарет команды понемногу пустеет, что вселяет надежду в фанатов зелёно-белых.

Но если говорить про календарь УНИКСа, то он самый сложный среди всех представителей «большой четвёрки». Матч с ЦСКА будет заключительным в чемпионате, до этого Велимиру Перасовичу и компании предстоит встретиться с «Локомотивом-Кубань» и «Астаной». Соперник из Казахстана — не ровня казанцам, но вот краснодарцы на домашнем паркете могут спокойно забрать победу. Если УНИКС желает побороться за вторую или даже первую строчку в чемпионате, необходимо выигрывать каждую встречу. Сделать это будет очень трудно, но шансы есть.

Велимир Перасович во время тайм-аута УНИКСа Фото: Единая лига ВТБ

Даже если «Локомотив-Кубань» выиграет все оставшиеся матчи в регулярке, он не изменит своего положения в таблице. Краснодарцы обеспечили себе четвёртую строчку и сразятся в плей-офф с «Уралмашем», который гарантировал себе пятое место. Первая пара в постсезоне уже известна. Команду Ведищева перед самым интересным этапом ждут четыре домашних матча с «Астаной», УНИКСом, МБА-МАИ и репетиция перед плей-офф с «Уралмашем». «Локо» в марте был нестабилен, возможно, положение дел изменится прямо сейчас, когда уже на носу борьба за чемпионство.

С «большой четвёркой» разобрались, а как дела у других команд Единой лиги? «Самара» и «Астана» точно останутся вне зоны плей-ин, поэтому не смогут рассчитывать на попадание в плей-офф. «Уралмаш» в этом сезоне оправдал возложенные на него ожидания и завершил регулярку позади топ-4. Открытым остаётся вопрос с шестым местом, которое гарантирует прямой выход в постсезон. На него претендуют сразу несколько команд — «Пари НН», «Парма», «Автодор» и при невероятном стечении обстоятельств — МБА-МАИ. Но всё же больше шансов имеют первые три клуба из этого списка. Именно между ними развернётся борьба за вакантное место в плей-офф.

«Пари НН» в оставшихся встречах сыграет и с «Автодором», и с «Пармой», скорее всего, результаты этих матчей и решат судьбу шестого места. У клуба из Саратова на бумаге самый лёгкий график из команд, претендующих на топ-6, — «Пари НН», МБА-МАИ, «Уралмаш» и «Самара». Вряд ли где-то будет прямо легко, тем не менее подопечным Миленко Богичевича по силам забрать две-три победы из четырёх. А как сложится, посмотрим. Вроде бы большинству осталось провести по четыре матча, а сколько ещё интриг впереди. Борьба «Зенита», ЦСКА и УНИКСа за лучшие места в таблице и самая настоящая битва между «Пари НН», «Пармой» и «Автодором» за шестую строчку. Красота, да и только!