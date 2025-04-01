Два пути — и оба изменят будущее. В США притаились перед следующим шагом Дёмина

Егор Демин вошёл в состав университета Бригама Янга (BYU) с холодным расчётом и железным планом: один сезон, жирный NIL-контракт, шлифовка в системе Кевина Янга, а дальше — драфт и прямая дорога в НБА. Ход, продуманный до мелочей и заточенный под карьерный взлёт. Спустя год стратегия работает: Демин — один из самых громких проспектов драфта-2025. Но всё оказалось куда запутаннее, чем он представлял на старте.

Вы читаете адаптированный на русский язык материал издания Deseret News в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

NBADraft.net пророчит ему девятый пик и «Сан-Антонио». CBS Sports ставит его на 12-е место в «Даллас», а Yahoo Sports видит его на 14-м в «Хьюстоне». На бумаге — идеальный момент для прыжка в НБА. Но после Sweet 16, где BYU уступил «Алабаме», стало очевидно: Дёмин сам ещё не так уверен в своём следующем шаге. Изначально NCAA была для него вынужденным пунктом. Правила НБА требовали, чтобы игроку исполнилось 19 лет в год драфта. Год пришлось где-то пересидеть, и семья выбрала американский колледж — как идеальную подготовку к жизни на профессиональном уровне.

На этом этапе на сцену вышел Трэвис Хансен — бывший игрок BYU, отметившийся в России и мадридском «Реале». Зная семью Дёмина, он быстро подключился, когда стало ясно, что Егор всерьёз рассматривает NCAA. Хансен предложил BYU, и аргументы были весомыми: Кевин Янг, система игры, максимально приближённая к НБА, и солидные NIL-деньги. Всё сошлось — выбор был очевиден.

Сезон оправдал ожидания. Впервые за 14 лет BYU прорвался в Sweet 16, а Дёмин показал класс. В среднем он выдавал по 10,6 очка, 5,5 передачи и 3,9 подбора за матч. Но если баскетбольный IQ и универсальность в порядке, то его игра всё ещё требует шлифовки. «Трёхи» — всего 27,3%, штрафные — 69,5%. Эти слабые места явно станут головной болью для клубов НБА. Тем не менее в «Мартовском безумии» он доказал, что может блистать и под давлением: 15 очков против VCU, почти трипл-дабл – 11+8+8 – против Висконсина, и 15 очков с семью передачами в игре с Алабамой.

Егор Дёмин, сезон-2024/2025 Фото: Getty Images

Но баскетбол — не единственное, что изменилось. Дёмин быстро освоился в США: завёл друзей в команде, получил права, купил первую машину. Для парня, который приехал в BYU с холодным расчётом и исключительно ради карьеры, внезапно оказались важны студенческая атмосфера, отношения внутри команды и поддержка фанатов. Перед Егором Дёминым два пути – и оба кардинально изменят его будущее.

Первый вариант — остаться в NCAA. Ещё один год под крылом Кевина Янга: шанс подтянуть бросок, набрать мышц и выйти на драфт-2026 в лучшей форме. Конкуренция среди топ-проспектов в следующем году будет ниже, а это прямой путь к более высокому пику. NIL-контракт продолжит приносить стабильный доход, а дополнительный сезон в комфортной среде BYU даст возможность ещё больше укрепиться как игроку и личности. Тренеры рядом, семья поддерживает — идеальные условия для роста.

Второй путь — прыгнуть в НБА уже сейчас. Лотерея ему практически гарантирована, а с ней и контракт на десятки миллионов долларов. Полная концентрация на баскетболе, никаких лекций, экзаменов и студенческих забот — только игра. Но и комфорт NCAA останется позади. НБА — это другой уровень, где никто не будет ждать, пока ты адаптируешься.

Егор Дёмин, сезон-2024/2025 Фото: Andrew Wevers/Getty Images

Решение нужно принять до 15 июня — это дедлайн, чтобы отказаться от участия в драфте и вернуться в колледж. До 26 апреля Дёмин должен подать заявку на драфт, а с 11 по 18 мая на драфт-комбайне он покажет себя перед скаутами. Часы тикают. Дёмин пока держит паузу и избегает громких заявлений. Он никогда не утверждал, что обязательно рванёт в НБА после одного сезона, а его семья всерьёз рассматривает вариант возвращения в колледж, если они решат, что Егор ещё не готов к жизни в мире большого спорта.

Но какой бы путь он ни выбрал, Дёмин оказался в точке, где каждое решение имеет вес. НБА — его конечная цель, это факт. Однако год в BYU дал ему больше, чем просто возможность подготовиться. Теперь это не просто холодный расчёт или бизнес-ход. Теперь это выбор, который касается не только его карьеры, но и всей его жизни и будущего.

До драфта НБА — 2025 осталось: