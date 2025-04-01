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Плей-офф НБА — 2025: участники и кто с кем сыграет, актуальные расклады на данный момент, когда начнётся плей-офф и плей-ин

«Лейкерс» выйдут напрямую в плей-офф и что с «Голден Стэйт»? Расклады плей-офф НБА. LIVE
Артемий Берстенев
Расклады плей-офф НБА. LIVE
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Полмесяца интересного баскетбола!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 15 апреля стартует плей-ин НБА, а уже в ночь на 19 апреля начнётся главный этап — плей-офф 2025 года. «Чемпионат» предлагает в этой текстовой онлайн-трансляции следить за самыми свежими новостями и потенциальными посевами перед решающим этапом североамериканской лиги.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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