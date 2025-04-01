Рекорд Единой лиги и яркое шоу от капитана. «Пари НН» и «Автодор» зарубились на славу!

Сейчас самый важный отрезок в сезоне для некоторых команд в Единой лиге ВТБ. «Пари Нижний Новгород» и «Автодор», несомненно, входят в это число. Оба клуба борются за прямое попадание в плей-офф — за вакантное шестое место. До встречи нижегородцы были выше своего оппонента, как прошёл матч и на какой теперь строчке «Нижний»?

Счёт во встрече открыл «Автодор»: Артём Клименко дважды был точен со штрафной линии. Команды задали отличный темп с первых минут. У хозяев первую результативную атаку оформил капитан Евгений Бабурин. Клубы шли плотно друг к другу. В составе «Пари НН» выделялись Александр Чадов и Алекс Хэмилтон, у гостей в большинстве своём солировал Джамал Джонс. Нижегородцы добились первого весомого преимущества — три очка, и тогда Миленко Богичевич взял тайм-аут. Каждый игрок стартовой пятёрки «Пари НН» набрал очки после того, как Игорь Вольхин попал со средней дистанции. Нападение «Автодора» застопорилось, но два штрафных от Александра Петенёва немного вернули гостей в чувство. В концовке отрезка несколько атак кряду команды перехватывали мяч у друг друга, тем не менее хозяева выглядели целостнее. Итог: 23:16 в пользу «Пари НН».

Вторую десятиминутку лучше начал «Автодор». Команда хорошо пользовалась быстрыми прорывами, находя моменты для броска — «трёшкой» отметился Виталиюс Пранаускис, а также два очка набрал Керем Кантер из-под кольца. Гости оформили рывок 7:3, но «Пари НН» ответил семью безответными очками. Это позволило хозяевам впервые в матче лидировать в счёте с двукратным преимуществом — 33:23. Правда, сразу же после ещё одного тайм-аута Богичевича «Автодор» включился: Клименко делал разницу и в атаке, и в защите, а Душан Беслач отправил в цель трёхочковую попытку. Теперь уже Сергею Козину пришлось брать паузу, чтобы внести коррективы в игру своих подопечных. Баскетбол – игра рывков, и гости это в очередной раз доказали, набрав 11 очков кряду. Лишь успешная «двушка» от Карпенкова позволила «Пари НН» уйти на перерыв, ведя с минимальным отрывом — 37:36. Впрочем, четверть осталась полностью за «Автодором» — 20:14.

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Хозяева после выхода из подтрибунки вряд ли рассчитывали на такое ошеломляющее начало. «Пари НН» упустил рывок 2:8, во время которого выделялись Кантер, Пранаускис и Чарльз Мэннинг. Игра в атаке совсем не шла у Калеба Агады, но в нужный момент он включился. Легионер компенсировал свои неудачи в нападении хорошими действиями в защите. Буквально в следующем владении соперника перехватил мяч и отдал его на Кантера, который довёл преимущество до 12:2 в четверти. Козину пришлось вмешаться в игру, взяв тайм-аут. К сожалению, не особо помогло, так как турецкий центровой «Автодора» продолжал свободно чувствовать себя в «краске». За семь игровых минут гости набрали 19 очков, а хозяева — всего лишь два. Откровенно говоря, провал от нижегородцев. На главном тренере Козине не было лица во время паузы, которую он вынужденно ещё раз взял.

«Пари НН» начал действовать собраннее в обороне, а важнейшие три «трёшки» от Бабурина позволили хозяевам почувствовать, что ещё не всё потеряно. Евгений проявил капитанский характер и последнюю попытку из-за дуги отправил в цель с невероятным сопротивлением соперника. Хозяева проиграли четверть с результатом 12:22, но получили надежду! Не успел стартовать заключительный отрезок, как Джонс оказался точен с трёхочковой дистанции. Агада снова перехватил мяч у хозяев и вколотил эффектный слэм-данк. Даже домашний паркет не помогал «Пари НН», «Автодор» с каждой минутой отрывался от оппонента в счёте. Нижегородцы делали всё возможное: команда реализовала три «трёшки» подряд, однако даже так гости всегда находили ответ на действия соперника. 26:20 — последний отрезок за командой из Саратова. Гости забрали уверенную победу со счётом 84:69.

В составе гостей сразу пять игроков набрали как минимум 10 очков, но просто невероятный матч провёл Агада. Защитник набрал 11 очков, восемь подборов и девять результативных передач. И это ещё не всё! В его активе к концу встречи было девять перехватов, это, на минуточку, новый рекорд Единой лиги ВТБ. Ранее лишь Деандре Кейн и Стэнли Уиттакер оформляли по восемь «краж» в матче. Калеб вошёл в историю! Получается, игрок «Автодора» был очень близок к квадрупл-даблу, чего никогда не случалось в нашем баскетболе. У «Пари НН» выделялся Бабурин, на счету которого 20 очков, два подбора и три перехвата. Капитан в нужные моменты включал свою дальнобойную «пушку» и не подводил. Правда, этого оказалось недостаточно.

Хозяева полностью провалили третью четверть, во многом из-за этого и уступили в матче. «Автодор» после победы обошёл «Пари НН» в турнирной таблице. Клуб из Саратова теперь занимает седьмую строчку, а нижегородцы упали сразу же на восьмую, пропустив вперёд как своего сегодняшнего соперника, так и «Парму». Пермяки завтра встретятся с «Уралмашем», который уже обеспечил себе место в плей-офф. Всё самое интересное впереди!