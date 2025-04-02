Стефен Карри снова разнёс всех. Для него это уже привычка!

Стефен Карри провёл лучший матч в сезоне в Мемфисе – 52 очка, 10 подборов, восемь передач, пять перехватов и 12 трёхочковых из 20. Его филигранная точность и абсолютный контроль игры сделали из напряжённой встречи зрелище, которое останется в памяти надолго.

«Голден Стэйт» рисковал, выставив компактную, но стремительную стартовую пятёрку — Карри, Джимми Батлера, Дрэймонда Грина, Брэндина Подзиемски и Моузеса Муди. Против мощных гигантов «Гриззлиз» во главе с Джареном Джексоном-младшим и Заком Иди это выглядело как вызов, но скорость, движение и хитрая командная «химия» полностью нивелировали разницу в габаритах.

Уже в первой четверти Карри включил режим убийцы, закинув пять «трёх» и разогнав атаку до космических 45 очков за 12 минут — лучший старт «Уорриорз» в этом сезоне. Грин и Батлер мастерски разбирали защиту соперника через пик-н-роллы, вытаскивая «больших» «Мемфиса» на дугу, а Карри безжалостно карал их за каждую свободную секунду.

После вынужденного – из-за фолов – отдыха Джексон вернулся во второй четверти с жаждой реванша – набросав 11 очков, он начал серьёзно нагружать защиту соперника. Морант тоже включился на полную мощь, разрывая оборону «Голден Стэйт» своими скоростными проходами. «Мишки» улучшили точность с дальней дистанции и начали сокращать разрыв, однако в концовке первой половины Карри напомнил, кто здесь главный. Его безумный трёхочковый с девяти метров заставил даже Стива Керра недоверчиво покачать головой. Итог — «Уорриорз» ушли на перерыв с комфортными «+8» – 74:66.

Стефен Карри и Скотти Пиппен-младший Фото: Justin Ford/Getty Images

Но в третьей четверти у гостей начались проблемы. Морант продолжил продавливать защиту «Голден Стэйт», а «Гриззлиз» начали находить свободные броски с пугающей лёгкостью. Их реализация выросла до 65%, и хозяева забрали четверть со счётом 37:29, максимально подогрев интригу.

Заключительные минуты превратились в настоящую перестрелку. Бадди Хилд хладнокровно вернул «Уорриорз» небольшое преимущество, но Десмонд Бэйн тут же ответил своим точным броском. Затем Санти Альдама выстрелил из-за дуги, а Джексон добавил очки из «краски», перевернув ситуацию в пользу «Гриззлис».

Когда всё решалось, на авансцену снова вышел Стеф. Его 12-й трёхочковый не только вернул «Голден Стэйт» лидерство, но и окончательно сломил хозяев. Затем Карри выдал филигранный ассист на Батлера, который хладнокровно реализовал штрафные. Морант не смог забить с прохода, а Джимми тут же добавил ещё два очка с линии. Важнейший подбор на чужом щите забрал Подзиемски, а контрольный выстрел с угла трёхочковой дуги произвёл Муди.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот матч стал для Карри уже 27-м в карьере, когда он реализовал 10+ трёхочковых. Для сравнения: Клэй Томпсон сделал это девять раз, а Дэмьен Лиллард — всего шесть. Более того, Карри обошёл Леброна Джеймса по количеству матчей с 50+ очками за карьеру и укрепил своё лидерство по играм с 50+ очками при менее чем 10 штрафных бросках.

«Голден Стэйт» продолжает доминировать, выиграв 18 из 20 матчей, с тех пор как Карри и Батлер выходят вместе в старте. Впереди у них важная встреча с «Лейкерс», и «воины» намерены закрепиться в пятёрке лучших команд Запада. Финальный же счёт игры с «Гриззлиз» — 134:125 в пользу «Уорриорз».