Никола Йокич сотворил историю — такого в НБА не было! Но один парень всё испортил

Некоторые встречи врезаются в память так, будто их выжгли огнём, и «Денвер» — «Миннесота» — как раз из таких. Никола Йокич провёл феноменальную игру, установил личный рекорд по очкам и стал автором одного из самых впечатляющих индивидуальных выступлений сезона. Но концовка, увы, превратилась в драму.

Йокич положил на табло космическое 61 очко, добавил к этому 10 подборов и 10 передач, оформив самый результативный трипл-дабл в истории НБА. Он загружал кольцо с 18 точных бросков, хладнокровно отправил 19 штрафных и держал «Денвер» на плаву на протяжении двух овертаймов. Каждый его шаг был выверен, соперники плясали под его дудку — то на дуге, то в «краске». Это было доминирование топ-уровня, редкое даже по меркам суперзвёзд.

А в это время в другом матче Стефен Карри разразился 52 очками, зарядив 12 трёхочковых с дистанции. Это был исторический день: впервые в лиге два бывших MVP одновременно превзошли отметку в 50 очков. Но если Карри увёз победу, то Йокич остался с разбитым сердцем.

Никола Йокич, Расселл Уэстбрук и Аарон Гордон Фото: Dustin Bradford/Getty Images

За 15 секунд до конца второго овертайма «Наггетс» были хозяевами ситуации: они вели в счёте, и всё шло по их сценарию. Энтони Эдвардс ошибся с передачей, и мяч оказался у Расселла Уэстбрука. В такой момент нужно либо спокойно замедлить темп, провоцируя соперника на фол, либо атаковать, если видишь шанс. Уэстбрук выбрал второе.

Он сорвался в быстрый отрыв, остался один на один с кольцом — проще ситуации для ветерана не придумаешь. Но вместо лёгких очков он зарядил мяч так, будто целился в невидимую корзину. Кольцо даже не дрогнуло, а мяч отскочил прямо в руки защитников «Миннесоты». Это был эпик-фейл. Однако дальше — хуже.

В следующем владении, когда до конца оставались доли секунды, Уэстбрук бросился на Никила Александер-Уокера, который исполнял отчаянный трёхочковый с неудобной позиции. Шанс забить был относительно минимальный. Но Расселл решил сыграть героически и влетел в соперника, подарив тому фол. Александер-Уокер спокойно реализовал два штрафных, а «Наггетс» проиграли матч. Вот так из героя можно превратиться в антигероя за пару мгновений.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот промах был не просто болезненным. Человек, который всю жизнь разрывал кольца сверху, вдруг оказался беспомощен перед простым щитом. Да, поражение нельзя списывать на один момент, но давайте честно: Уэстбрук ранее умудрился промазать штрафной, запороть лэй-ап и завершить всё фолом на «трёхе». После такого лучше выключить телефон и не заходить в соцсети — там уже готовят мемы.

Йокич тем временем пахал, как машина: 53 минуты без единой замены, на паркете с середины второй четверти. Он сделал всё, что возможно, чтобы «Денвер» вышел победителем. Но концовка перечеркнула все его старания. Итог? 139:140. Матч, который должен был закончиться совершенно по-другому, превратился в кошмар.