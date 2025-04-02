«Зенит» — лучший, «Уралмаш» держит уровень. Рейтинг силы Единой лиги

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ выходит на финишную прямую. Командам осталось провести по три-четыре матча, а дальше — плей-ин и плей-офф. «Чемпионат» подготовил финальную версию традиционного рейтинга силы.

11-12. «Астана» и «Самара»

Рейтинг силы «Астаны» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

В марте одни из главных ньюсмейкеров Единой лиги провели очный матч, по итогам которого казахстанская команда одержала вторую победу в нынешнем сезоне! Первая, кстати, также была над «Самарой». Если бы их не существовало, то точно стоило бы придумать.

10. «Енисей»

Рейтинг силы «Енисея» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

В марте «Енисей» проиграл восемь матчей из 10, а одна из побед была добыта во встрече с «Астаной». Спад красноярцев тянется ещё с конца января. Если брать эту отметку, то с 25 января у команды Йовицы Арсича 11 поражений в 14 встречах. Сибирякам осталось сыграть с ЦСКА, «Самарой» и МБА-МАИ. Однако болельщики «Енисея» могут выдохнуть — их команда досрочно гарантировала себе участие в плей-ин. Точнее, «Самара» и «Астана» задолго до конца регулярки потеряли шансы на какое-либо продолжение сезона.

9. МБА-МАИ

Рейтинг силы МБА-МАИ Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Москвичи ярко сверкнули в феврале и подарили не только своим, но и нейтральным болельщикам надежду на интересную концовку сезона. В марте команда Василия Карасёва сыграла чуть хуже — пять поражений в восьми встречах. Однако на самом деле столичный клуб сыграл не восемь, а 10 матчей. Ещё два были в рамках «Финала четырёх» Кубка России, в котором МБА-МАИ завоевала бронзовые медали. В апреле главное – подойти в максимальной форме к плей-ин. Хотя москвичи даже имеют теоретические шансы на прямое попадание в плей-офф.

8. «Автодор»

Рейтинг силы «Автодора» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

В целом март саратовцев не отличается от выступления МБА-МАИ — те же пять поражений в восьми встречах. Однако в очном матче сильнее были именно волжане, поэтому и расположились строчкой выше. «Автодор» отстаёт на две победы от шестого места, которое гарантирует прямое попадание в плей-офф. Однако впереди матчи с прямыми конкурентами — с «Пари НН» и МБА-МАИ. А также с «Уралмашем» и «Самарой».

7. «Парма»

Рейтинг силы «Пармы» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Пермяки после ужасного февраля, в котором проиграли все матчи, реабилитировались в марте — четыре победы в семи встречах. Команда Евгения Пашутина делила заветную шестую строчку с «Пари НН», так как у клубов был одинаковый баланс побед и поражений — 17-23. И последняя игра сезона будет как раз между ними!

6. «Пари НН»

Рейтинг силы «Пари НН» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

В марте нижегородцы проиграли четыре матча из семи, но, как и МБА-МАИ с «Уралмашем», провели ещё два матча в рамках «Финала четырёх» Кубка России. Как и говорилось выше — подопечные Сергея Козина делили шестую строчку с «Пармой», и, возможно, в последнем матче сезона именно они зарубятся за драгоценную путёвку. Но до этого волжанам нужно будет сыграть с «Автодором», «Самарой» и ЦСКА.

5. «Уралмаш»

Рейтинг силы «Уралмаша» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Уральцы, безусловно, являются сильнейшей командой Единой лиги, не входящей в топ-4. И в марте подопечные Ростислава Вергуна подтвердили это, выиграв пять матчей в восьми встречах. Также екатеринбуржцы попутно впервые в своей истории выиграли Кубок России. «Уралмаш» не опустится ниже пятой строчки, и уже стал известен соперник по 1/4 финала — «Локомотив-Кубань».

4. «Локомотив-Кубань»

Рейтинг силы «Локомотива-Кубань» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Для «Локо» март получился неоднозначным. Подопечные Андрея Ведищева проиграли четыре матча из восьми, в том числе «Уралмашу», с которым придётся встретиться в плей-офф. Оставшиеся матчи регулярки — формальность. Краснодарцы сыграют с «Астаной», УНИКСом, МБА-МАИ, а в последней встрече… с «Уралмашем».

3. УНИКС

Рейтинг силы УНИКСа Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Казанцы начали март с поражения от ЦСКА, но затем выдали семь побед подряд. В рамках регулярного чемпионата прошлогодним финалистам осталось провести три матча — с «Локомотивом», «Астаной» и ЦСКА. У команды Велимира Перасовича есть теоретические шансы на победу в регулярке, однако для этого казанцам нужно выиграть все свои матчи, а ЦСКА и «Зениту» — уступить в оставшихся встречах.

2. ЦСКА

Рейтинг силы ЦСКА Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Армейцы идеально прошли первый месяц весны, но в последней встрече практически без шансов уступили «Зениту» и пропустили петербуржскую команду на чистое первое место в турнирной таблице. У ЦСКА, как и у УНИКСа, всё ещё есть шансы на победу в регулярном чемпионате. Но для этого московской команде нужно надеяться на то, что «Зенит» проиграет хотя бы один матч из четырёх оставшихся, правда, все соперники у петербуржцев не из топ-4.

1. «Зенит»

Рейтинг силы «Зенита» Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

«Зенит» — лучшая команда Единой лиги ВТБ в преддверии плей-офф. Действующая победная серия подопечных Хавьера Паскуаля составляет 16 матчей, включающая ту самую очную игру с ЦСКА, которая позволила петербуржцам стать единоличным лидером. Для победы в регулярке достаточно выиграть все матчи, и с огромной долей вероятности так и будет, ведь оставшиеся соперники — МБА-МАИ, «Уралмаш», «Парма», «Астана» — не входят в топ-4.