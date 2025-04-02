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Болельщик получил нелепую травму во время паузы матча НБА между Атлантой Хоукс и Портленд Трэйл Блэйзерс: видео момента

Пришёл за эмоциями, а ушёл на носилках. Баскетбол бывает жестоким
Артемий Берстенев
Пришёл за эмоциями, а ушёл на носилках
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Болельщик всего лишь хотел выиграть конкурс.

Перерывы в матчах НБА уже давно превратились из обычной паузы в настоящее шоу. Одной из изюминок стали конкурсы с участием зрителей. Обычно это забавные попытки попасть в кольцо или далёкие от успеха броски с центра площадки. Но в сегодняшней игре «Атланты» с «Портлендом» всё пошло не по сценарию: один из участников покинул арену не с победой, а на носилках.

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Зрители Джеймс и Дез сошлись в оригинальной версии баскетбольных «Крестиков-ноликов». Схема простая: бросаешь мяч, мчишь к центру и ставишь свой знак. Кто первым соберёт три в ряд — тот и победитель. Однако игра закончилась быстрее, чем началась: Джеймс рванул к центру, но, сделав первый рывок, внезапно рухнул на паркет, схватившись за колено.

Дез, не сразу заметивший, что произошло, продолжил игру, пока ведущая Шамеа Мортон не обратила его внимание на упавшего соперника. Джеймсу потребовалась помощь медиков, которые оперативно появились на площадке. Конкурс пришлось срочно остановить, оставив зрителей в недоумении, а Джеймса — с травмой и болью.

Болельщик клуба НБА получил травму колена во время конкурса:

Сначала пострадавшему попытались помочь, подкатив инвалидное кресло, но осмотр быстро показал: ситуация куда серьёзнее, и пришлось вызывать носилки. Джеймса уносили под аплодисменты публики, которая, очевидно, надеялась, что всё обойдётся. Позже представители клуба подтвердили: это не первоапрельская шутка, а самый настоящий несчастный случай.

Что касается самого матча, то «Хоукс» не только потеряли одного из участников шоу, но и потерпели поражение — 113:127. Трей Янг выдал сильную игру с 29 очками и 15 передачами, а Дайсон Дэниэлс добавил 22 очка и 10 подборов. Однако «Портленд» оказался сильнее: Шейдон Шарп разрывал защиту, набрав 33 очка и сделав 10 передач, а Дени Авдия сообразил трипл-дабл мечты — 32 очка, 15 подборов и 10 передач. О состоянии Джеймса пока ничего не известно, но, судя по его реакции на площадке, травма может быть серьёзной.

НБА — регулярный чемпионат
02 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 127
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Атланта Хоукс: Янг - 29, Дэниэлс - 22, Крейчи - 13, Оконгву - 12, Леверт - 10, Рисашер - 9, Барлоу - 8, Мэнн - 7, Ньянг - 3, Гуйе, Мэтьюз, Плауден
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 33, Авдия - 32, Камара - 18, Бэнтон - 11, Клингэн - 11, Уокер - 9, Тибулл - 8, Рит - 5, Хендерсон, Саймонс, Эйтон, Грант, Минайя, Рупер, Мюррэй
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Новости. Баскетбол
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