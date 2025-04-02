ЦСКА выпустил пар в матче с «Самарой», «Локомотив» продолжает серию побед

В минувшие два дня Единая лига порадовала всего одним матчем, а сегодня их прошло аж три! «Уралмаш», уже обеспечивший себе пятое место в таблице, принимал «Парму», ЦСКА встречался с «Самарой», а «Локомотив» пытался продлить победную серию в игре с «Астаной». Давайте разберём каждую из этих встреч.

«Уралмаш» наконец обыграл «Парму»

Джавонте Даглас и Гарретт Нэвелс Фото: Единая лига ВТБ

Для «Уралмаша» оставшиеся матчи регулярного сезона не имеют турнирного значения — в прошлом туре екатеринбуржцы гарантировали себе пятое место и прямой выход в плей-офф. Однако встреча с «Пармой» всё равно была принципиальной: в Перми команда Ростислава Вергуна дважды уступила в концовке, и теперь настало время взять реванш.

«Парма» же продолжает ожесточённую борьбу за шестое место, так что обе команды были настроены серьёзно. С первых минут игра шла на хороших скоростях. Оба коллектива умеют атаковать зрелищно, но стартовый отрезок сопровождался большим количеством промахов и невынужденных ошибок — эмоции явно зашкаливали.

Первая четверть получилась результативной: бросок Стэнли Уиттакера позволил «Парме» уйти на первый перерыв в лидерах — 24:21. Затем тренеры попытались успокоить своих подопечных, и во второй четверти баскетбол стал более осмысленным, но заметно замедлился. В таком позиционном баскетболе засиял Джавонте Даглас, набравший к большому перерыву 13 очков. Это позволило «Уралмашу» завладеть небольшим преимуществом — 42:36.

В третьей четверти казалось, что хозяева наконец перехватили инициативу — они быстро организовали мощный рывок и повели 59:41. Однако «Парма» не собиралась сдаваться и ответила своим спуртом, сократив отставание до 62:56. Четвёртая четверть прошла в упорной борьбе, но «Уралмаш» держался цепко и не позволял гостям сравнять счёт.

Развязка оказалась затяжной — из-за большого количества штрафных последняя минута растянулась надолго. Ростислав Вергун явно не хотел давать «Парме» шанса разогреться на трёхочковых, поэтому его команда активно фолила. Тактика сработала, и «Уралмаш» довёл матч до победы.

Лучшим игроком встречи стоит признать Джавонте Дагласа. Во второй половине он не так часто атаковал, но компенсировал это великолепной работой на щитах, собрав 13 подборов — личный рекорд. А «Парма», потерпев поражение, откатилась на восьмое место.

ЦСКА отыгрался на «Самаре» за обидное поражение в матче с «Зенитом»

Иван Ухов и Михаил Кулагин Фото: Единая лига ВТБ

ЦСКА проиграл ключевой матч регулярного сезона «Зениту», из-за чего первое место в таблице, скорее всего, стало недосягаемым для армейцев. Тем не менее москвичам ещё предстоит отстоять вторую строчку, особенно с учётом того, что в последнем туре перед плей-офф им предстоит встреча с УНИКСом.

После обидного поражения армейцам нужно было перезагрузиться, и матч с «Самарой» оказался для этого идеальной возможностью. Как бы ни были симпатичны некоторые игроки приволжского клуба в последних турах, команда сейчас абсолютно неконкурентоспособна и недавно даже позволила «Астане» оформить вторую победу в сезоне.

Как это часто бывает, фаворит постарался снять все вопросы уже на старте. ЦСКА начал встречу с мощного рывка — 19:3, после чего даже намёка на интригу в матче не осталось.

Андреас Пистиолис воспользовался возможностью дать отдых лидерам, а во второй половине доверил больше игрового времени резервистам — Никите Михайловскому, Александру Ганькевичу, Владимиру Карпенко и Руслану Абдулбасирову.

Очередной мастер-класс по подборам от «Локомотива» в матче с «Астаной»

Джон Дженкинс и Григорий Мотовилов Фото: Единая лига ВТБ

В последних встречах «Локомотив» заметно прибавил: команда возвращает былую форму и успешно адаптирует новичков. Сегодня у подопечных Андрея Ведищева был шанс продлить победную серию до трёх матчей. Противостояла им «Астана», которая в последние недели выглядит куда увереннее, чем в начале сезона.

Это подтвердилось уже в первой четверти. «Локо» удалось оторваться на 11 очков, но «Астана» сумела догнать соперника к концу десятиминутки — 24:24. Железнодорожники быстро поняли, что лёгкой прогулки не будет, и во второй четверти начали активно бороться за подборы на чужом щите — именно этот элемент приносил им успех в последних играх.

Краснодарцы несколько раз пытались уйти в отрыв, но баскетболисты «Астаны» умело провоцировали нарушения и держались в игре. В результате на большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Локо» — всего «+2»! Половину матча казахстанцы провели на равных с представителем топ-4 Единой лиги — и это достижение дороже многих побед.

Но во второй половине «Локомотив» наконец сломил сопротивление соперника. Ключевым фактором стала высокая точность дальних бросков — когда у подопечных Ведищева «летит» из-за дуги, остановить их крайне сложно. Особенно впечатлил Михаил Ведищев — сын главного тренера реализовал пять трёхочковых!

Ну и, конечно, подборы в нападении: железнодорожники просто подавили соперника в этом компоненте, выиграв борьбу 21:7. Впереди у «Локо» серьёзное испытание — матч с УНИКСом. Отличная проверка перед плей-офф, где краснодарцы уже точно сойдутся с «Уралмашем».