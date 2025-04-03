Пятёрка лучших нижегородцев. Выбираем «ЧемпMVP» в составе «Пари НН» за март

В рамках нынешнего сезона Единой лиги ВТБ читатели «Чемпионата» и болельщики баскетбольного клуба «Пари НН» выбирают лучшего игрока месяца в составе нижегородской команды. Скоро пройдёт голосование за награду лучшему игроку всего сезона, которая называется «ЧемпMVP». Мы отобрали пятерых баскетболистов, которые стали претендентами на неё по итогам марта. Обладателем награды в прошлом месяце является Игорь Вольхин.

В марте нижегородцы провели семь матчей в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — с «Астаной», «Енисеем», «Уралмашем», «Зенитом», «Самарой», «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. Подопечные Сергея Козина одержали на этом отрезке три победы и опустились на восьмое место в турнирной таблице Единой лиги.

«Чемпионат» предлагает определить лучшего игрока в составе нижегородского клуба за минувший месяц. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.