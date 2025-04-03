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Кто стал лучшим игроком баскетбольного клуба Пари НН в марте в Единой лиге сезона-2024/2025: Чадов, Карпенков, Хэмилтон и Джуришич

Пятёрка лучших нижегородцев. Выбираем «ЧемпMVP» в составе «Пари НН» за март
Александр Зотеев
Пятёрка лучших нижегородцев
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Читатели решают судьбу совместной награды «Чемпионата» и клуба Единой лиги из Нижнего Новгорода.

В рамках нынешнего сезона Единой лиги ВТБ читатели «Чемпионата» и болельщики баскетбольного клуба «Пари НН» выбирают лучшего игрока месяца в составе нижегородской команды. Скоро пройдёт голосование за награду лучшему игроку всего сезона, которая называется «ЧемпMVP». Мы отобрали пятерых баскетболистов, которые стали претендентами на неё по итогам марта. Обладателем награды в прошлом месяце является Игорь Вольхин.

В марте нижегородцы провели семь матчей в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — с «Астаной», «Енисеем», «Уралмашем», «Зенитом», «Самарой», «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. Подопечные Сергея Козина одержали на этом отрезке три победы и опустились на восьмое место в турнирной таблице Единой лиги.

«Чемпионат» предлагает определить лучшего игрока в составе нижегородского клуба за минувший месяц. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Лучший баскетболист в «Пари НН» по итогам марта сезона-2024/2025 Единой лиги
Фото: Единая лига ВТБ
1 место

Неманья Джуришич

6 матчей, 12,3 очка, 4,7 подбора, 1,0 перехвата, 11,0 ЭФФ

Черногорец в пятый раз за этот сезон попадает в топ-5 кандидатов на награду «ЧемпMVP» месяца. В двух стартовых матча марта Джуришич набирал по 19 очков — в игре с «Зенитом» он отметился 10 очками и восемью подборами.

Фото: Единая лига ВТБ
2 место

Илья Карпенков

7 матчей, 11,4 очка, 4,7 подбора, 1,7 передачи, 13,4 ЭФФ

Илья Карпенков по итогам декабря также претендовал на награду «ЧемпMVP» месяца, но не выиграл. По итогам марта у него есть все шансы, так как центровой стал самым эффективным игроком нижегородцев в первом месяце весны. Отдельно стоит отметить его игру в матче с «Зенитом», в котором он набрал 16 очков и сделал семь подборов.

Фото: Единая лига ВТБ
3 место

Александр Чадов

7 матчей, 10,7 очка, 4,1 подбора, 12,3 ЭФФ

Александр Чадов два месяца подряд забирал награду «ЧемпMVP», но по итогам января оформить три-пит не смог. Тогда он стал игроком с наименьшим показателем эффективности среди других баскетболистов пятёрки. В феврале это повторилось. Однако в марте дела у форварда пошли лучше — он стал вторым самым полезным игроком в составе «Пари НН». На этом отрезке у него было сразу четыре матча, в которых он набирал 10 и более очков, и соперники были из верхней части таблицы — «Уралмаш», «Зенит», «Локомотив», УНИКС.

Фото: Единая лига ВТБ
4 место

Алекс Хэмилтон

5 матчей, 8,0 очка, 3,4 подбора, 3,8 передачи, 2,2 перехвата, 10,8 ЭФФ

Хэмилтон — дебютант в рамках нашего голосования. 6 марта «Пари НН» объявил о его переходе, и за это время американец успел провести пять встреч. Стоит выделить его матч с УНИКСом, в котором он собрал линейку из 11 очков, шести подборов, шести передач и четырёх перехватов. В прошлом месяце награду выиграл другой новичок — Игорь Вольхин. Кто знает, может, по итогам марта удача улыбнётся именно Алексу.

Фото: Единая лига ВТБ
5 место

Александр Хоменко

7 матчей, 8,0 очка, 3,4 подбора, 3,1 передачи, 9,7 ЭФФ

В декабре Александр стал лучшим игроком «Пари НН» по эффективности, в январе — вторым, а в феврале — вновь лучшим. Он завсегдатай нашего голосования, но вот выиграть его ему пока не удаётся. Март прошёл для Хоменко достаточно ровно, в первом матче месяца с «Астаной» он набрал 15 очков, однако в оставшихся встречах не набирал даже 10.

Итоги за прошлый месяц:
Пятёрка лучших нижегородцев. Выбираем «ЧемпMVP» в составе «Пари НН» за февраль
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Пятёрка лучших нижегородцев. Выбираем «ЧемпMVP» в составе «Пари НН» за февраль
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Новости. Баскетбол
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