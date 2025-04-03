От «сделай аборт, лол» до фейковых алиментов: карьера Энтони Эдвардса вне площадки

В конце марта в соцсетях начала распространяться информация: якобы защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс одним махом перевёл своей бывшей девушке Айеше Ховард более миллиона долларов, закрыл алименты за 18 лет вперёд и решил вопрос раз и навсегда. История моментально разлетелась по баскетбольным чатам, обсуждалась на форумах, в мемах и даже среди журналистов. Но уже через пару дней пыль осела — оказалось, что всё это полный блеф.

Айеша Ховард лично разнесла этот слух в пух и прах, заявив, что никаких денег, договоров или выплат и близко не было. Источники, близкие к Эдвардсу, только подтвердили это. В итоге от всей «сенсации» остались лишь громкие заголовки и зевки. Но вопрос остаётся: кто вообще пустил этот слух и зачем? Сам Эдвардс, мягко говоря, никогда не славился репутацией примерного семьянина, однако и в скандалах за пределами площадки замечен не был. До декабря 2023 года. Тогда модель Пейдж Джордей заявила, что беременна от игрока, а он, узнав об этом, якобы предложил ей $ 100 тыс. за аборт. Более того, по словам девушки, Эдвардс не просто настаивал на своём, но и требовал доказательств — вплоть до видео, подтверждающего, что ребёнка больше нет.

Скриншоты переписки, всплывшие в сети, устроили настоящий переполох. В сообщениях якобы мелькали фразы вроде: «Сделай аборт, лол», «Ты не можешь просто так заставить ребёнка появиться на свет» и «Ты получила деньги, так в чём проблема?» Реакция общественности была стремительной и ожидаемой: Эдвардса обвинили в безответственности, давлении и полном неуважении к женщине, которая, возможно, носит его ребёнка.

Игрок попытался сгладить ситуацию официальным заявлением, где выразил сожаление, подчеркнув, что его слова не отражают его истинных взглядов и того, каким человеком он хочет быть. Он заявил, что уважает право каждой женщины на самостоятельный выбор, но на дальнейшие вопросы отвечать отказался. Скандал быстро затих — Джордей больше не поднимала эту тему публично. Однако спустя несколько месяцев появилась новая волна слухов — на этот раз об алиментах. В таком контексте версия, что слухи о «миллионном платеже» могли быть кем-то искусственно запущены, уже не кажется такой уж фантастикой.

Энтони Эдвардс, сезон-2024/2025 Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Если взглянуть на два события, разница в их восприятии бросается в глаза. История, как молодой баскетболист моментально выплатил огромную сумму на содержание ребёнка, выглядит как поступок ответственного и зрелого мужчины. Такой сюжет мгновенно поднимает имидж, особенно на фоне недавнего скандала. Но стоит копнуть глубже, и становится ясно: не всё так гладко. Во-первых, сама идея единовременной выплаты алиментов на 18 лет вперёд звучит подозрительно. В США подобная практика крайне редка, если не сказать, что невозможна. Законы в таких случаях предусматривают чёткие ежемесячные платежи, которые рассчитываются на основе дохода родителя.

Во-вторых, если бы такая сделка действительно состоялась, она была бы оформлена документально. Но Айеша Ховард открыто заявила, что никаких предложений или юридических договорённостей не было. В итоге вся эта история о «миллионной выплате» рассыпается как карточный домик. Скорее всего, это лишь слух, раздутый соцсетями, или даже намеренная попытка отвлечь внимание от других, менее приятных событий в жизни Эдвардса.

Если взглянуть шире, история с Джордей и Ховард — лишь фрагмент большого пазла. За короткое время у Энтони Эдвардса появились двое детей от двух разных женщин. В марте 2024 года его нынешняя девушка Шэннон Джексон родила дочь, а несколькими месяцами ранее Айеша Ховард объявила о рождении ребёнка. Таким образом, сейчас у игрока двое детей, и его подход к отцовству вызывает немало вопросов. Если отношения с Джексон, судя по всему, стабильны, то ситуация с Ховард остаётся туманной. Официальных заявлений, как Эдвардс собирается участвовать в жизни второго ребёнка, до сих пор нет.

На этом фоне его извинения после скандала с Джордей выглядят особенно многозначительно. Фразы вроде «я сказал не то, что действительно думаю» или «мои слова не отражают моих истинных взглядов» звучат как классическая отговорка, которую используют публичные личности, когда пытаются выкарабкаться из неудобного положения. Но за словами всегда должны стоять действия. Пока что Эдвардс не сделал ничего, чтобы доказать свою готовность взять на себя настоящую ответственность. Один ребёнок растёт с матерью, второй — тоже, а роль игрока в их жизни на данный момент сводится только к финансовой поддержке.

Вопрос в том, насколько долго такая схема будет работать. Молодость, слава, деньги — всё это может объяснить его легкомысленный подход к последствиям своих решений. Но рано или поздно ему придётся сделать выбор: оставаться просто звездой на паркете или учиться быть взрослым и ответственным человеком. Ситуация с алиментами наглядно показала, как легко можно создать красивую иллюзию и как быстро она может рассыпаться. Если Эдвардс действительно хочет, чтобы его уважали не только за его игру, но и за поступки за пределами площадки, ему пора задуматься, насколько хорошо он управляет своей личной жизнью.