Лучший матч Шведа в сезоне и два овертайма! «Зениту» пришлось попотеть в Москве

Московская МБА-МАИ обеспечила себе участие в стадии плей-ин в этом сезоне. На данный момент команда находится на девятой строчке, но при удачном стечении обстоятельств и побед в оставшихся четырёх матчах может претендовать на прямое попадание в плей-офф с шестого места. Правда, должны сойтись все звёзды. Хозяева паркета в столице нашей необъятной принимали «Зенит», который возглавляет турнирную таблицу. Удалось ли у москвичей отнять очки у лидера?

Первая результативная атака осталась за хозяевами: Максим Барашков попал в цель со средней дистанции. Ответ «Зенита» не оставил себя долго ждать. Винс Хантер ворвался в «краску» и набрал два очка. После этого была небольшая засуха в плане атакующих действий — никому не удавалось вскрыть оборону соперника. Дуэйн Бэйкон получил неспортивный фол за то, что толкнул Макара Коновалова. Разыгрывающий положил два штрафных, а буквально в следующей атаке Андрей Зубков легко разобрался с Трентом Фрейзером в очной дуэли, оформив свободный лэй-ап. На серию хороших действий хозяев гости ответили семью очками кряду от Алекса Пойтресса. Зубков находил для себя выгодные размены, пользуясь выгодным положением, — в копилке форварда шесть очков. Результативность оставляла желать лучшего: команды сосредоточились на обороне. Тем не менее две «трёшки» от Алексея Шведа и Александра Щербенёва вывели «Зенит» вперёд. Четверть с минимальным преимуществом осталась за гостями — 17:16.

МБА-МАИ не собиралась сдаваться. Подопечные Василия Карасёва стартовали с рывка 5:2, показывая, что легко лидеру чемпионата точно не будет. Впрочем, у Шведа были свои планы. Лучший бомбардир в истории Единой лиги положил ещё одну «трёшку». Первый бросок с дальней дистанции в стане хозяев реализовал Коновалов, который, как и Пойтресс, набрал уже девять очков. Москвичам удавалось сдерживать лидеров соперника. МБА-МАИ организовала ещё один мини-рывок, выйдя вперёд в четверти со счётом 15:8. Хавьер Паскуаль не мог оставить данную ситуацию без внимания. Испанец взял тайм-аут. Эмоции тренера придали сил сине-бело-голубым, в связи с этим команда набрала три очка кряду, сократив отставание. Правда, счастье было недолгим Зубков реализовал бросок из-за дуги. Фрейзер за четыре секунды до сирены успел донести мяч до корзины. МБА-МАИ ушла на перерыв в качестве лидера — 34:32, выиграв четверть с результатом 18:15.

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После перерыва в дело включился капитан МБА-МАИ Евгений Воронов. За небольшой отрезок опытный ветеран набрал четыре очка. Подключились и Зубков с Личутиным. Хозяева не сбавили темп, вынуждая соперника ошибаться. «Зенит» за пять минут четверти набрал всего лишь четыре очка: по два у Шведа и Фрейзера. Вряд ли гости ожидали увидеть такое сопротивление. Удачная «трёшка» Окаро Уайта сравняла счёт в десятиминутке — 7:7. Клуб из Санкт-Петербурга наконец-то пришёл в себя: Бэйкон набрал 2+1, а Сергей Карасёв дважды был точен со штрафной линии. Игра выравнялась, и в ней не было ярко выраженного лидера. «Зенит» благодаря действиям звёзды оказался лучше, но лишь ненамного — 16:15.

Интрига жива, а дело плавно перетекло в заключительный отрезок. Команды, видимо, устали выкладываться в защите, потому что наступил отрезок, когда клубы проводили одну результативную атаку за другой. Швед реализовал два броска со средней дистанции, а также отправил в цель лэй-ап — Алексей набрал шесть очков кряду, заставив Карасёва взять паузу. Также отметился ярким действием Георгий Жбанов. Защитник не позволил сопернику убежать в быстрый отрыв, оформив шикарный блок-шот. За пять минут до конца встречи счёт на табло был равным — 56:56. Важнейшую «трёшку» забросил Андрей Воронцевич, но МБА-МАИ не позволяла «Зениту» уйти в отрыв. При счёте 61:61 Бэйкон реализовал попытку со средней дистанции. Бросок с отклонением получился на загляденье. Дуэйн после этого начал зарабатывать на себе фолы. Коновалов в проходе сократил отставание до двух очков — 63:65.

Макар Коновалов в окружении игроков «Зенита» Фото: Единая лига ВТБ

Оставалось играть меньше минуты, «Зенит» старался как можно больше «убить» времени. Атака не увенчалась успехом, подбор за МБА-МАИ. Сине-бело-голубые пытались прессинговать оппонента, но игроки московской команды сумели найти свободного Коновалова, который красивейшим евростепом разобрался с Пойтрессом под кольцом, сравняв счёт — 65:65. Паскуаль взял тайм-аут, чтобы нарисовать комбинацию для последней атаки. В итоге ставка была сделана на изоляцию от Бэйкона. Дуэйн не реализовал бросок, и матч перешёл в овертайм.

В овертайме магия МБА-МАИ, кажется, закончилась. Коновалов получил пятый фол, закончив своё выступление в матче. Пойтресс набрал пять очков, а ещё Швед реализовал бросок с отклонением. Рывок 7:2 от «Зенита». Но точная «трёшка» от Зубкова вселила надежду в хозяев. Бэйкон смазал две попытки с линии. У подопечных Карасёва появился шанс, и они им воспользовались! Личутин сравнял счёт — 72:72. В любом случае «Зенит» тут же ответил двумя очками Уайта. Многие подумали, «Зенит» дожмёт, однако не тут-то было. На трёхочковой дуге Фрейзер сфолил на Личутине, если бы Максим реализовал все свои попытки, мог бы принести МБА-МАИ победу, но защитник отправил в цель лишь два штрафных. Дело перетекло во второй овертайм.

Второй дополнительный отрезок стартовал с трёх очков от Шведа. Паркет из-за перебора фолов покинул Иван Белоусов. МБА-МАИ потеряла трёх игроков ротации, включая Воронова и Коновалова. У «Зенита» в самый ответственный момент взял на себя роль лидера Швед. Алексей «пульнул» ещё одну самонаводящуюся «трёшку», которая залетела в кольцо. Гости повели со счётом 81:77. У хозяев Зубков собрал пять фолов, завершив встречу. «Зенит» набрал ещё четыре очка кряду, однако игроки столичной команды делали всё возможное, чтобы попытаться зацепиться за шанс сотворить невероятную сенсацию. Бэйкон в концовке уверенно реализовал два штрафных, поставив точку в противостоянии — 88:84 2 ОТ.

Лучшим по результативности стал Бэйкон — 23 очка, три подбора и четыре передачи. Но, по нашему мнению, наибольший вклад в победу внёс Швед. На счету Алексея 22 очка, шесть передач — лучший результат в матче, а также шикарная реализация — 9 из 16 бросков с игры — 56,2%. Если мы говорим про «Зенит», то нельзя не отметить великолепную игру Воронцевича. Он в нужный момент попал «трёшку», а также был невероятно полезен на подборе. Андрею удалось собрать пять отскоков на чужом щите и четыре — на своём. При этом ветеран был крайне органичен в розыгрыше, помогая партнёрам своими выверенными передачами. Ещё крайне эффективен был Пойтресс, набравший 16 очков и промахнувшийся лишь раз с игры.

В составе МБА-МАИ на протяжении всей игры выделялись Коновалов — 16 очков и три передачи — и Зубков — 14 очков и семь подборов, но после того, как оба присели на скамейку из-за перебора фолов, в дело включился Личутин. На счету Максима 17 очков, девять из которых он набрал со штрафной линии. Подопечным Карасёва удавалось на равных играть с лидером нашего чемпионата, долгое время выдерживая невероятный темп. Игроки столичной команды качественно действовали против Бэйкона в первой половине, на нём часто сдваивались, не давая разгуляться. При этом МБА-МАИ выиграла щит — 43 подбора против 36 у соперника. За самоотдачу и шикарную игру низкий поклон хозяевам!

«Зенит» же продлил свою беспроигрышную серию до 17 матчей — лучший показатель среди всех команд Единой лиги в этом сезоне. Швед провёл самую результативную игру за сине-бело-голубых, показав, что, когда нужно, он может выиграть встречу своими действиями в атаке. Регулярный чемпионат близится к концу, скоро нас ждёт встреча «Локомотива-Кубань» и УНИКСа. «Чемпионат» расскажет обо всём самом интересном.