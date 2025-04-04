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Во время матча Евролиги литовские болельщики устроили акцию солидарности с Украиной: ранее сербы показали поддержку России

Сербы показали любовь к России — литовцы в ответ устроили истерику с трибун
Никита Бирюков
Литовцы устроили истерику с трибун
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Клуб Евролиги жёстко ответил нашим братьям.

В Евролиге жарко не только на паркете, но и за его пределами. Болельщики всегда рьяно поддерживают своих любимчиков. 27 февраля в Белграде прошёл матч между «Црвеной Звездой» и «Жальгирисом», в которой местные сербы устроили перформанс, связанный с Россией. На трибунах играли наши песни, а болельщики организовали российский флаг из листочков, которые они подняли над головой. В Литве данные действия не оценили. Видимо, затаили обиду.

Что происходило в Белграде в ту ночь:
«Ждём в Каунасе!» Сербы провели пророссийскую акцию. Литва в ярости и уже требует ответа
Видео
«Ждём в Каунасе!» Сербы провели пророссийскую акцию. Литва в ярости и уже требует ответа

Между Сербией и Россией сложились братские отношения. Страны поддерживают друг друга и всегда готовы прийти на помощь. Поэтому такой жест со стороны клуба из Белграда в адрес нашего государства, естественно, не мог обойти стороной Литву. Многие остались недовольны тем, что видели нашу символику и флаг на матче Евролиги. Некоторые фанаты и вовсе говорили: «Будем ждать в Каунасе», — городе, где играет «Жальгирис». На этот раз в Литву пожаловал «Партизан», но, видимо, болельщикам было без разницы, какой клуб из Сербии к ним приехал, так как цель, вероятно, была одной — «отомстить».

Перед самым стартом встречи трибуны окрасились в цвета двух флагов — Украины и Литвы. Думаем, не стоит говорить, кого поддерживает «Жальгирис» и почему клуб был так недоволен тем, что случилось в Белграде. На официальной странице команды в социальной сети X (ранее Twitter) многозначительно висит эмодзи двух флагов с прикреплёнными фотографиями болельщиков.

Перформанс болельщиков «Жальгириса»

Перформанс болельщиков «Жальгириса»

Фото: Пресс-служба БК «Жальгирис»

Понятное дело, что это были ответные действия на то, что происходило в Белграде в игре с «Црвеной Звездой», но в последнее время всё больше разговоров ведётся о возвращении России на международную арену. Джанни Инфантино и Александер Чеферин — главные лица футбола — идут на контакт и заявили, что, как только конфликт между Россией и Украиной завершится, наша страна вернётся в международную арену. То же самое звучит и от влиятельных баскетбольных деятелей.

Сколько людей, столько и мнений. Каждый может поддерживать кого угодно и думать что угодно. Хоть сейчас и начинается некая оттепель по отношению к России, однако не многим мы были по душе раньше, а после февраля 2022 года — тем более. «Жальгирис» победил и «Црвену Звезду» (86:80), и «Партизан» (70:66), тем не менее желание насолить и задеть было намного больше, чем просто показать себя на баскетбольном поприще.

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
03 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
70 : 66
Партизан
Белград, Сербия
Жальгирис: Уонг, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк
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Новости. Баскетбол
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