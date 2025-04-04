Даже комментатор обезумел! «Лейкерс» и «Голден Стэйт», это было нереально

Если «Голден Стэйт» хотел доказать, что их рано списывать со счетов, то сделал это не вчера, а здесь и сейчас. В матче с «Лейкерс» «Уорриорз» показали зубы и заставили соперника почувствовать, каково это — быть на шаг позади. Чёткая работа задней линии, идеальный баланс ролей и игроки, которые включились ровно тогда, когда нужно — всё это не просто принесло команде Стива Керра важную победу на выезде, но и стало громким заявлением: «Мы всё ещё в игре».

Да, «Уорриорз» всё ещё балансируют где-то между прямым выходом в плей-офф и зоной плей-ин, однако такие победы — это не галочка в графе «результат». Это вызов всей Западной конференции.

Стеф Карри, как всегда, в центре вселенной «Уорриорз», но в этот раз свет прожекторов перехватил один из его партнёров. Брэндин Подзиемски всего второй год в лиге, однако дерзости у него хоть отбавляй. Пока звёзды искали себя на обеих сторонах паркета, парень взял мяч и начал диктовать свои условия. 22 очка к перерыву — лучший показатель в матче, а его финальный аккорд во второй четверти — бросок почти с центра в падении — стал психологическим ударом для хозяев — 47:60. Подзиемски напомнил: в «Голден Стэйт» есть не только Стеф.

У «Лейкерс» начало матча получилось крайне вялым. Леброн Джеймс за первую половину умудрился бросить всего четыре раза, а Лука Дончич продолжил мучиться с броском. Единственным проблеском в атаке был Руи Хатимура, однако против собранной и цепкой защиты «Уорриорз» этого было каплей в море. Во второй половине Леброн наконец проснулся, и «озёрники» попытались зацепиться за игру, оформив пару рывков в третьей четверти. Но Стеф Карри сказал громкое нет, набрав 16 очков за тот же отрезок и вернув «Уорриорз» комфортный отрыв. 88:77 — и контроль над игрой снова в их руках.

Леброн Джеймс и Стефен Карри Фото: Michael Owens/Getty Images

В начале четвёртой четверти, когда Карри сел на скамейку передохнуть, «Лейкерс» попытались воспользоваться моментом. Остин Ривз выдал свою мини-серию в стиле «я всё починю сам», набрав восемь очков подряд и сократив разницу до однозначных цифр. Но тут на сцену вышли те, кто оставался в тени. Джимми Батлер, до этого игравший роль второго плана, забил тяжёлую «трёшку», а Подзиемски добавил ещё одну. Оборона «Лейкерс» снова поплыла, и их надежды окончательно утонули.

Финальные минуты превратились в настоящую перестрелку, где каждая атака заканчивалась очками. Мячи залетали так часто, что Кевин Харлан за комментаторским пультом едва успевал выкрикивать «зашла!». Делал он это с таким энтузиазмом, что даже у Реджи Миллера сдали нервы — тот не удержался и спросил, не устал ли Харлан повторять одно и то же. Ответ последовал мгновенно и в полном соответствии с духом игры: «Нееет!»

«Лейкерс» предприняли последнюю попытку спасти матч: Ривз снова попал «трёху», Леброн выдал перехват, и вот уже Лука рвётся в быстрый отрыв. Но тут вмешался Дрэймонд Грин: хладнокровный стрип на высоте поставил жирную точку в игре. Лука так и не смог найти себя за все 37 минут на паркете: 6/17 с игры, 0/6 из-за дуги и постоянная опека, которая явно заставила его почувствовать себя чужим на этом празднике жизни.

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Ключевыми игроками для «Уорриорз» стали Карри и Подзиемски. Стеф закончил матч с 37 очками и шестью результативными передачами при всего двух потерях. Подзиемски провёл один из лучших матчей сезона — 28 очков, восемь подборов, шесть передач, 8/10 с трёхочковой дистанции. Жонатан Куминга, только вернувшийся после травмы таза, тоже продуктивно вышел со скамейки — 18 очков, девять подборов, четыре передачи и лучший в матче показатель полезности — «+9» за 25 минут.

Леброн выдал точную и эффективную игру: 33 очка при 15 бросках, девять ассистов, пять подборов. Ривз добавил 31 очко, Хатимура — 24. Однако в отсутствие поддержки от Дончича и из-за нестабильной игры ролевиков «Лейкерс» вновь оказались в роли догоняющих и не смогли додавить в концовке.

Пока плотность турнирной таблицы на Западе не позволяет расслабиться никому. «Уорриорз» теперь на пятом месте, но разница между пятым и восьмым — всего одна победа. Уже на следующий день их ждёт домашний матч с «Денвером», и после потраченных в Лос-Анджелесе сил это будет не меньший вызов.