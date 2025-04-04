Мигрантов в США назвали бандитами. А всё из-за любви к Джордану и его стилю

Когда-то имя Майкла Джордана звучало на весь мир благодаря его мастерству на баскетбольной площадке. Но после продажи команды НБА «Шарлотт Хорнетс» его легендарный образ внезапно оказался втянут в совершенно другую игру — иммиграционную политику США. В центре конфликта — венесуэльские мигранты, администрация Дональда Трампа и попытки депортировать предполагаемых членов криминальной сети Tren de Aragua. Среди методов идентификации — внешние признаки, такие как одежда, татуировки и, как ни странно, культовый логотип Jordan Brand.

Согласно документам, которыми руководствуются сотрудники иммиграционной службы, в список подозрительных признаков попадают не только тату с поездами, оружием и цитатами из песен, но и элементы массовой культуры. Да, это значит, что кроссовки Jordan, футболки «Чикаго Буллз» с легендарным номером 23 и сам логотип Jumpman теперь могут сыграть не на пользу их владельцам. В докладе прямо говорится: одежда с символикой «Буллз», особенно форма Джордана, и обувь Jordan могут быть использованы как дополнительный аргумент при идентификации предполагаемых членов банды. Что ж, похоже, культовый силуэт Майкла теперь наводит страх не только на баскетбольной площадке.

Внешний вид сам по себе ещё не повод для депортации, но в условиях ускоренных разбирательств и отсутствия твёрдых доказательств даже такие мелочи могут сыграть решающую роль. И тут встаёт вопрос: где заканчивается борьба с преступностью и начинается опасная криминализация массовой культуры?

Дело дошло до суда. Федеральный судья в Вашингтоне Джеймс Боасберг временно заморозил депортацию венесуэльцев, подозреваемых в связях с TdA, сославшись на древний акт Alien Enemies 1798 года. Этот закон, изначально предназначенный для высылки иностранцев в экстремальных ситуациях вроде Второй мировой войны, теперь вдруг оказался актуален. Однако его использование сейчас вызывает куда больше вопросов, чем ответов, не только у правозащитников, но и внутри самого судейского корпуса.

Идентификация по татуировкам Фото: uscourts.gov

Несмотря на судебный запрет, два самолёта с мигрантами всё-таки покинули территорию США, приземлившись в Сальвадоре. Представители администрации заявили, что суда принял решение уже после взлёта, а требовать возвращения депортированных он якобы не имеет права. В ответ Трамп потребовал импичмента Боасберга, чем только подлил масла в огонь. Верховный суд отреагировал незамедлительно: главный судья Джон Робертс напомнил, что судебные решения обжалуются в апелляциях, а не через политическое давление. Весь этот скандал — как игра без правил, где каждый старается забить свой мяч, не разбирая границ.

Адвокаты мигрантов бьют тревогу: многие из депортированных не успели даже обжаловать свои обвинения, не говоря уже о полноценном разбирательстве. По их словам, люди попадали в списки подозреваемых из-за одежды и татуировок, которые не имеют никакого отношения к криминалу. Некоторые из символов, указанных в документах, вообще близки к семейным или культурным традициям — например, татуировки с розами или часами. А что касается Jordan Brand, то тут и вовсе абсурд: речь идёт о глобальном феномене, который приносит миллиарды и популярен по всему миру, особенно в Латинской Америке. Превратить массовую культуру в улику? Серьёзно?

Майкл Джордан, 2006 год Фото: Getty Images for Bragman Nyman Cafarelli

Как будто этого недостаточно, администрация США пошла ещё дальше, применив так называемую «привилегию государственной тайны». Это позволяет скрыть детали, включая время вылета и маршруты депортационных рейсов. Такой ход фактически блокирует возможности суда объективно оценить законность действий властей. Получается, что правосудие на ощупь пытается разобраться в деле, где половину улик спрятали за замком и кодом.

На первый взгляд, упоминание баскетбольной символики в правительственном отчёте кажется мелочью. Но на деле это тревожный сигнал: стремление ужесточить контроль на границах всё чаще сопровождается размытыми критериями, где грань между культурной идентичностью и угрозой национальной безопасности становится всё тоньше. И когда эта линия исчезает, под ударом оказываются те, кто просто выбрал популярный бренд или следовал трендам уличной моды.