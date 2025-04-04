Как «Локомотив-Кубань» может сдержать разъярённый УНИКС? Три ключа к победе

Противостояние «Локомотива-Кубань» и казанского УНИКСа в последние годы набирает обороты. Команды частенько встречались между собой в плей-офф, а в 2023-м и вовсе в финале боролись за чемпионство. В субботу, 5 апреля, клубам предстоит матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Это одна из последних крупных игр перед стартом самой важной части сезона, поэтому должно быть очень интересно, кто в какой форме подходит к плей-офф.

«Локомотив-Кубань» уже не изменит положения дел в турнирной таблице — клуб при любых раскладах останется на четвёртом месте. К тому же команда уже знает своего соперника в плей-офф — «Уралмаш» гарантировал себе пятую строчку и встретится с краснодарцами в четвертьфинале. В чемпионате подопечные Андрея Ведищева подняться не смогут, значит, у них присутствует лишь мотивация одолеть своего принципиального соперника (УНИКС), чтобы выиграть сезонную серию у казанцев. На данный момент счёт 2-1 в пользу «Локо».

У краснодарского клуба, как ни крути, присутствуют проблемы. Команда после февральской паузы выступает крайне нестабильно, уступив не только своим конкурентам в борьбе за чемпионство — ЦСКА, «Зениту» и УНИКСУ, но ещё и «Уралмашу». Не сказать, что и с другими были лёгкие встречи. Например, «Пари Нижний Новгород» в матче с «Локо» вёл со счётом 39:35 после первой половины, только в заключительной части встречи красно-зелёные вернулись — 75:67. Матч с «Автодором» — аналогичный сценарий: проигранная половина (34:39). Кажется, спасло команду удаление Ведищева, который своими эмоциями показал команде, что нужно бороться до конца, несмотря ни на что. Итог: снова победа, добытая после перерыва — 84:72.

Антониус Кливленд Фото: Единая лига ВТБ

Мало кто мог себе представить, что явный аутсайдер чемпионата «Астана» навяжет «Локо» такую борьбу в двух четвертях. Клуб из Казахстана на равных смотрелся с четвёртой командой Единой лиги, уступив всего лишь с разницей в два очка к перерыву — 40:42. У краснодарцев есть большие проблемы именно на самом старте матчей, хотя раньше такого по сезону не наблюдалось. Понятное дело, изменился состав в связи с тяжёлыми травмами Би Джей Джонсона и Карвела Андерсона, но тем не менее в клуб пришли довольно известные по европейским меркам игроки — Таджер Макколл и Джон Дженкинс. Времени на раскачку всё меньше — на носу плей-офф!

Если говорить про УНИКС, то состав со старта сезона вообще не изменился. Велимир Перасович доверяет своим игрокам, и, даже несмотря на периодические травмы, основная обойма не изменилась. Казанцы установили новый рекорд клуба, победив в 16 встречах кряду в регулярном чемпионате. При этом если проигрывали, то только от рук «большой четвёрки». УНИКС не терял очки с соперниками вне топ-4. Хоть порой команда из столицы Татарстана может позволить себе некоторые вольности, как это было в игре с «Автодором» — 73:71, в целом же казанцы очень стабильны в последнее время.

На данный момент УНИКС идёт третьим в таблице, уступая «Зениту» и ЦСКА. Клуб из Санкт-Петербурга вряд ли удастся сместить с первого места, а вот побороться с армейцами за вторую строчку — вполне реальная задача, поскольку у казанцев намечен матч с действующим чемпионом, который станет заключительным в регулярном чемпионате. Но сначала УНИКСу предстоит побороться с «Локо». Недавно команды встречались между собой, и тогда дома команда под руководством Перасовича одержала верх — 103:95. Антон Квитковских провёл лучшую встречу в карьере, набрав 21 очко, однако у хозяев нашёлся свой герой — Девон Акун-Пёрселл, который играл со своим бывшим клубом. Американец записал на свой счёт 28 очков и в самый ответственный момент показал, кто тут главный!

Попытка «Локо» играть с УНИКСом в «бей-беги» провалилась, так как казанцы раз за разом находили удачные моменты для взятия кольца как в «краске», так и на трёхочковой дуге. У казанцев более отлажен механизм взаимодействий между игроками в связи с тем, что состав не претерпевал изменений по ходу сезона. За счёт этого Перасович выстроил шикарную защиту, где каждый выкладывается на максимум. УНИКС чаще всех в лиге использует прессинг, начиная оказывать давление на оппонента на его половине. При этом казанцы чуть ли не лучше всех действуют вблизи кольца — 55,2% реализации бросков с двухочковой дистанции (лучше только у ЦСКА — 56,9%). Вдобавок команда находится на втором месте по среднему количеству передач — 20,7 (уступает ЦСКА — 21,0) и почти меньше всего в лиге теряет мяч — 11,3 потери (лучший показатель у «Зенита» — 11,0). Это говорит прежде всего о структуре. УНИКС — не просто набор индивидуальностей, а уже действительно серьёзная команда.

У «Локо» есть свои плюсы: команда лучше всех в лиге перехватывает мяч — 9,9 в среднем, ещё она лидер по количеству блок-шотов — 4,7 в среднем. Процент реализации двухочковых и трёхочковых бросков у казанцев лучше. С игры и штрафной линии — аналогично. На бумаге УНИКС выглядит предпочтительнее, но не стоит забывать, что «Локо» просыпается именно в матчах с топ-4. Команда может проиграть «Парме», «Пари НН», «Уралмашу» или «Самаре», а затем выйти и одолеть ЦСКА, «Зенит» или УНИКС. Так в этом сезоне было не раз и не два. Да, краснодарцы нестабильны, однако не стоит забывать: Патрик Миллер провалил прошлую игру с казанцами. Для лидера клуба та встреча стала ударом ниже пояса, поэтому он захочет показать, кем он на самом деле является. К тому же всё лучше смотрятся новички — Макколл и Дженкинс. Состав у «Локо» очень разнообразный и вариативный, что тоже является плюсом.

Девон Акун-Пёрселл в матче с «Локомотивом-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

Хозяевам необходимо будет не выключаться из игры ни на секунду. УНИКС за любую оплошность сразу же накажет. К тому же нельзя давать почувствовать ритм Акун-Пёрселлу, Рейнольдсу и Найту. Если у этих троих «полетит», то пиши пропало. В обороне нужно грамотно действовать на подстраховке, включать экстранастрой и стараться выдавливать Бако подальше от «краски». Бельгийский центровой слишком хорош в качестве подбирающего у чужого щита. «Локо» будет непросто, но команде точно по силам проявить себя, так как мы это видели уже не раз в чемпионате в самых ответственных встречах.

На стороне «Локо» домашний паркет и желание поквитаться с оппонентом за недавнее поражение. В пользу УНИКСа говорят более стабильная игра, возвращение Тони Тэйлора, способного дать команде преимущество в розыгрыше мяча, а также шикарная форма Акун-Пёрселла и Маркоса Найта. Лидеры казанцев буквально в «огне» — разрывают оппонентов одного за другим. Ещё не стоит забывать о турнирном положении: если подопечным Перасовича удастся победить в трёх оставшихся играх, есть шанс забраться на вторую строчку чемпионата. Ждём яркую встречу уже завтра!