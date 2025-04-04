Пришёл, увидел, победил. Насколько хорошо Швед вписался в «Зенит»?

Алексей Швед провёл свой лучший матч в Единой лиге ВТБ после возвращения из Китая. Это случилось во встрече с МБА-МАИ, где разыгрывающий набрал 22 очка и отдал семь передач. Легенда нашего чемпионата уже сыграл 14 матчей, поэтому можно подводить небольшие итоги того, как Швед вписался в «Зенит».

Думаем, ни для кого не стало открытием то, что Швед — это уже далеко не тот супердоминирующий игрок и главная опция команды в нападении. Времена идут, никто не молодеет, а Алексею 16 декабря исполнилось 36 лет. Да, разыгрывающий потерял в скорости по сравнению со своими лучшими годами в Единой лиге, но теперь он компенсирует свои недостатки тем, что умеет чуть ли не лучше всех в чемпионате — умением в нужный момент реализовать важнейший бросок и огромным баскетбольным IQ, которое помогает ему на очень высоком уровне руководить игрой команды.

Буквально за четверть регулярного чемпионата Швед стал незаменимой частью «Зенита». Алексей наряду с Георгием Жбановым обладает лучшим показателем «плюс-минус» в команде — «+9,9». При этом разыгрывающий проводит на паркете гораздо меньше времени, чем Трент Фрейзер («+8,6») или Дуэйн Бэйкон («+8,8»). Не говоря уже о розыгрыше, Швед и в этом лучший в команде — в среднем 5,4 передачи за встречу. У Ксавьера Муна до травмы было 5,0 в среднем, а все помнят, как этот малыш стягивал на себя всю оборону, отдавая затем на свободного партнёра. Если говорить о слабых сторонах Алексея, то он слишком часто теряет мяч — 2,1 потери в среднем. У Фрейзера, который играет на пять минут больше, показатель меньше — 1,9. Если реализация трёхочковых у Шведа шикарная — 37,1%, то с двухочковой дистанции она оставляет желать лучшего — 43,6%.

Алексей Швед Фото: Единая лига ВТБ

Швед никогда не был элитным защитником, но за счёт понимания игры и скорости в молодости мог усложнить жизнь многим. Теперь же, к сожалению, в обороне дела обстоят куда хуже. Благо в «Зените» есть Георгий Жбанов, способный взять на себя любую главную опцию нападения соперника — без Жоры Алексею было бы очень сложно в игре. Это не говорит о том, что Швед совсем ужасен. Он габаритный игрок, которого очень трудно протолкнуть в «посте», но в скорости с молодыми потягаться уже не сумеет. Его могут легко обойти на первом шаге быстрые соперники.

Впрочем, в атаке Швед — всё ещё глыба! Да, он сейчас не набирает в среднем по 23 очка за матч, как это было в период с 2016 по 2021 год, однако всё ещё остаётся тем, кто невероятно влияет на игру команды. Он третий по результативности в клубе среди действующих игроков — 10,0 очка. Нужен точный пас? Тогда отдайте мяч Алексею, и он всё сделает. Осталось мало времени на атаку? Дайте мяч Алексею — и он способен сотворить магию. Конечно, с годами ярких перформансов от лучшего бомбардира в истории Единой лиги мы видим всё меньше, тем не менее он всё ещё в полном порядке и может удивить.

Наглядный пример: в последнем матче с МБА-МАИ тренер москвичей Василий Карасёв взял тайм-аут после того, как Швед набрал шесть очков кряду. Во время паузы специалист всё время провёл за объяснением того, как лучше действовать против разыгрывающего. Карасёв говорил, чтобы его встречали ближе, менялись на заслонах. В общем, делали всё, чтобы у Алексея было меньше пространства на паркете. Тренер потратил весь тайм-аут, объясняя, как обороняться против баскетболиста, которому 36 лет. Вот это настоящий уровень и показатель того, насколько Швед влияет на успехи «Зенита» в этой регулярке. И, на минуточку, сине-бело-голубые ещё ни разу не проиграли с ним в составе, а это 14 встреч кряду!