Леброн не любит чернокожих? Кажется, пара шагов игрока настроила против него очень многих

В конце декабря Леброну Джеймсу стукнуло 40, но и сегодня он остаётся одним из самых звёздных игроков, причём его статус не ограничивается одним лишь баскетболом, а распространяется на всю широкую палитру мирового спорта. И, что бы ни говорили, в случае с Броном это не случайно. Ветеран по-прежнему остаётся машиной, которую почти не остановить. Всё это вкупе с медийным весом приковывает к каждому шагу Короля повышенный интерес, а любой его ход анализируется армией экспертов со всех возможных углов. Ко многим нападкам в адрес спортсмена мы уже привыкли и потому просто пропускаем их мимо ушей. Однако недавний выпад в сторону уважаемого баскетболиста всё же достоин того, чтобы его подсветить. Так что же такого случилось?

Пэт Макафи Фото: Sean Gardner/Getty Images

Казалось бы, ничего особенного. Просто сходил на подкаст. Важны, как всегда, детали. Джеймс пришёл в гости к Пэту Макафи. Во время беседы стороны обсудили много чего и много кого, в том числе эксперта Стивена Эй Смита, с которым Леброн недавно жёстко схлестнулся из-за Бронни. И тем не менее ничего такого, что заставило бы взорваться общественность, Джеймс не сказал. Но это его не уберегло его от хейта. Суть волны негатива в паре предложений вскоре после выхода подкаста передал сам Макафи. На своей странице в социальных сетях аналитик оставил выразительный пост, в котором лаконично, но недвусмысленно передал всю суть: «Доброе утро, прекрасные люди. Я всё ещё не могу поверить, что Леброн на днях разговаривал с белым парнем». Макафи не стал уточнять, кому конкретно адресовалось его сообщение. Но намедни, помимо рядовых фанатов, критику похода Джеймса в гости к Макафи позволил себе подкастер Ван Латан, работающий с The Ringer: «Если Леброн собирался нагадить Стивену Эй Смиту, ему не стоило этого делать с Пэтом Макафи».

Раскритиковал ещё один недавний шаг Леброна чемпион НБА 2008 года, а по совместительству его старый знакомый со времён в «Кливленде» Кендрик Перкинс. На сей раз критика звучала не из-за Пэта. Всему виной решение Леброна перезапустить подкаст Mind the Game. Как известно, Джеймс его вёл с Редиком. Однако теперь Джей Джей всё своё время уделяет одним лишь «Лейкерс». Леброн долго тянул с выбором соведущего, но в итоге его сделал. Кресло рядом с троном Короля занял восьмикратный участник Матча всех звёзд Стив Нэш.

«Я делил раздевалку с Леброном Джеймсом и могу сказать, что это один из самых ярких баскетбольных умов, с которыми я когда-либо имел дело. Ладно, ты теряешь Джей Джей Редика. Но теперь находишь Стива Нэша. Никогда не стал бы подвергать сомнению IQ Стива или его интеллект, когда дело доходит до баскетбола, однако ведь есть Ричард Джефферсон, который чертовски умён. Ченнинг Фрай, который выиграл титул с Леброном, чертовски умён. Фил Хэнди, с которым Леброн выиграл два титула, чертовски умён. Чёрт, Дрэймонд Грин, в чьём баскетбольном IQ никто и никогда не сможет усомниться, чертовски умён. Почему выбор не пал на кого-нибудь из этих парней?» — заявил Перкинс.

Ричард Джефферсон и Кендрик Перкинс, сезон-2021/2022 Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Надо признать, ни Латан, ни Перкинс свои претензии к Леброну в вопросе выбора собеседников к цвету кожи прямо не сводили. Но Макафи, действительно ли почуяв скрытый смысл в их словах или же просто решив воспользоваться ситуацией, сам всё к этому свёл. Однако, что бы там ни было на самом деле, это уже не так важно, ведь Джеймс вновь оказался в выигрыше. 40-летний форвард был втянут в громкий скандал из-за выпада в адрес сына, но сразу же дал жёсткий ответ, а явившись к Макафи, решил поставить жирную точку. Брон сумел привлечь внимание к своей позиции и донести её до ещё более широкой аудитории. Более того, как заявили его бывшие товарищи по «Кливленду», всё те же Джефферсон и Фрай, Джеймс всё тщательно продумал, когда выбрал площадку для критики обидчика Бронни. Как метко подметил Ченнинг, Стивен Эй ненавидит Макафи. А раз так, шаг Леброна точно не был случайным. Месть, как считает Король, подают холодной.