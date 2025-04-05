НБА уверена, что Яннис набирал бы по 250 очков в 1970-х? Изучаем все аргументы за и против

Современный баскетболист попадает в НБА 1970-х и ставит лигу на уши, поражая рекордами результативности. Звучит как что-то из области фантастики. Впрочем, так оно и есть. Недавно Леброн Джеймс удивил высказыванием, что в те времена Яннис Адетокунбо набирал бы по 250 очков за игру. Сомнительно, но окей. Проверить такой тейк нам, конечно, не под силу, зато мы можем предположить, случилось ли бы это на самом деле, если бы у нас была машина времени.

Какой была НБА в 1970-е?

Матч «Милуоки Бакс» — «Филадельфия Сиксерс», сезон-1976/1977 Фото: Focus on Sport/Getty Images

Самые большие различия, которые обычно бросаются в глаза: отсутствие трёхочковой линии, обилие средних бросков и практически нулевая инициация контакта со стороны нападения. Если бы вы стали рисовать фолы, то довольно быстро были бы обвинены сами. Бич современной лиги со множеством пробежек обошёл ту эпоху стороной, так как такое нарушение свистелось даже звёздным игрокам, а до появления сомнительного понятия нулевого шага ещё оставалось несколько десятилетий.

НБА официально приняла трёхочковый бросок в 1979 году. Однако нововведение прижилось далеко не сразу. В первый же сезон новой реальности лидером лиги по количеству дальних попыток стал «Сан-Диего Клипперс». Они выполнили 543 броска с периметра, реализовав ужасные по сегодняшним меркам 32,6%. Для сравнения возьмём рандомный сезон Стефа Карри, в котором лучший снайпер всех времён привычно преобразовал количество в качество — 789 трёхочковых с реализацией 41,1%. И это только от одного игрока.

Среднее количество трёхочковых в НБА

Лишь немногие баскетболисты специализировались на трёхочковых. Вместо этого тренеры часто требовали атаковать более простые броски с ближней дистанции. «Трёшки» исполнялись в основном от отчаяния, нежели были осознанным элементом тактики. К тому же воспитанные в традициях двухочкового баскетбола игроки просто не привыкли к подобным выкрутасам и действовали в привычной манере.

Другим знаковым изменением того десятилетия стала популяризация слэм-данков. Игроки начали чаще пользоваться эффектным и эффективным приёмом. Некоторые превратили данки в форму художественного самовыражения. Трёхочковые и броски сверху — важный маркер времени, который остался в НБА и спустя почти половину века.

Джерри Уэст и Оскар Робертсон, сезон-1971/1972 Фото: George Long/Getty Images

Нынешний тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик набрасывал на 1970-е ещё задолго до того, как официально стал наставником Леброна. Экс-баскетболист утверждал, что в те времена не было по-настоящему изменивших игру людей. Легендарный Джерри Уэст, тот самый, который изображён на логотипе НБА, парировал Редику, что в 1970-е у него просто не было много возможностей стать лучше: «Нам приходилось работать летом, чтобы содержать свои семьи», — отметил Уэст.

И в данном аспекте он как никогда прав. В ту эпоху НБА уже считалась отличным шансом заявить о себе, но была менее популярна, чем конкуренты из других видов спорта — бейсбольная МЛБ и НФЛ. В среднем баскетболист ассоциации зарабатывал $ 35 тыс. (что эквивалентно примерно $ 224 тыс. сегодня). К концу десятилетия сумма заметно выросла до $ 180 тыс. ($ 641 тыс. сегодня). Однако это всё равно просто смешные деньги по сравнению с многомиллионными контрактами звёзд современности. Да и не только с ними — ведь тот же новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс за первый год в лиге получит $ 1,2 млн.

Карим Абдул-Джаббар, сезон-1969/1970 Фото: Focus on Sport/Getty Images

Тем не менее некоторые тренды сегодняшней НБА берут начало именно из 1970-х. В 1976-м произошло слияние НБА и АБА. Лиги соревновались не только в качестве игры, но и в зарплатах. После объединения оплата труда стала лишь выше. К тому же появилось понятие свободного агентства, которое предоставило игрокам новые рычаги давления при контрактных переговорах.

Так Яннис действительно набирал бы по 250 очков?

Наиболее адекватный ответ на такой вопрос предоставил Дрэймонд Грин. Форвард «Уорриорз» отметил, что за 55 лет игры в баскетбол заметно изменился уровень мастерства и физической подготовки. По его мнению, усовершенствовалось примерно всё. Действительно, у баскетболистов прошлого не было таких возможностей и технологий для прогресса, какие есть сейчас. Организации и спортсмены тратят большие средства на тренировочный процесс и восстановительные процедуры. Даже простое сравнение игровой обуви явно намекает на то, как сильно индустрия ушла вперёд.

Яннис Адетокунбо, сезон-2024/2025 Фото: Stacy Revere/Getty Images

Согласно Грину, нужно различать, что имеется в виду. Речь не о том, чтобы взять Янниса и вернуть его в 1970-е с подготовкой того времени. Смысл в том, чтобы переместить сегодняшнего Адетокунбо и отправить его в ту эпоху. В таком случае, уверен Дрэймонд, Грик Фрик вполне мог бы набрать и 250 очков за матч.

Однако даже такой совершенный атлет, как Яннис, наверняка столкнулся бы с определёнными трудностями. Например, с фолами в нападении. Стиль игры греческого бигмена базируется на силовых проходах. Словно поезд, он разгоняется и на полных парах несётся в «краску». Тогда такие нарушения фиксировали заметно чаще, как и пробежки, определением которых рефери сейчас пренебрегают.

Очевидно, что у Адетокунбо намного больше возможностей для совершенствования. Игрокам 1970-х было бы неимоверно сложно играть против буквально человека из другой реальности. Но ясно и то, что баскетболисты того времени сейчас могли бы прокачаться гораздо больше. Им не пришлось бы искать подработку в межсезонье, и они сумели бы сконцентрироваться на баскетболе как на основном заработке. Возможно, 250 очков — это перебор, но разорвать ту лигу у Янниса были бы все шансы. Это не неуважение к игрокам тех лет. Просто со временем всё становится лучше — условия жизни, оплата труда или технологические возможности. Баскетбол тоже подпадает под это простое правило.