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Матч Локомотив-Кубань — УНИКС в Единой лиге ВТБ: 5 апреля 2025, счёт, результат, баскетбол, Андрей Мартюк, Исмаэль Бако, Рейнольдс

Привет из 90-х! «Большие» парни «Локо» и УНИКСа устроили разборки под кольцом
Никита Бирюков
Отчёт «Локомотив-Кубань» — УНИКС
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Игра недели в Единой лиге удалась!

Предпоследний матч в регулярном чемпионате среди команд из «большой четвёрки» прошёл сегодня. В Краснодар к местному «Локомотиву-Кубань» приезжал в гости казанский УНИКС. Команды зажгли в Единой лиге ВТБ. Что происходило во встрече, кто выделялся, а кто провалился — в материале «Чемпионата».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Не успел матч начаться, как Патрик Миллер открыл счёт, резко ворвавшись под кольцо. Ответ УНИКСа не заставил себя долго ждать: Андрей Лопатин набрал пять очков кряду. У «Локо» преобладала командная игра: каждый делился мячом с партнёром. Гости же лучше действовали на подборе, у них было больше шансов поразить кольцо соперника. Хозяева не позволяли ничего сделать Девону Акун-Пёрселлу, но зато другие получили свободу. Половина четверти позади, а УНИКС повёл — 13:10. На замену у гостей вышел Маркос Найт. Практически сразу защитник пошёл в проход, неудачно упав на паркет. С большой высоты Найт приземлился прямиком на спину, не успев сгруппироваться.

Велимиру Перасовичу пришлось обратно заменить игрока. Игра продолжилась, а Исмаэль Бако испепелял «краску» «Локо». Мало того, что центровой набрал восемь очков, так ещё и добавил к ним три подбора в нападении. Андрей Мартюк, Джон Дженкинс и Таджер Макколл отлично провели концовку отрезка, сократив отставание. В итоге четверть завершилась в пользу гостей — 23:21. УНИКС сокрушил «Локо» на щитах — 14 подборов против четырёх.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

У казанцев включился Джален Рейнольдс, набравший шесть очков, однако у хозяев шикарно отвечал Мартюк. Андрей на старте второй четверти попал «трёшку» и из-под кольца. «Локо» сильно прибавил: после 2+1 от Владислава Емченко команда впервые за долгое время вырвалась вперёд — 29:27. У казанцев появились проблемы с позиционным нападением. Но снова стал проявлять себя на подборе Бако. В «краске» бельгиец чувствовал себя как рыба в воде. Четыре очка кряду от центрового заставили Андрея Ведищева взять тайм-аут. Игра выравнялась, команды поочерёдно проводили успешные атаки. Правда, ближе к концу четверти УНИКС перехватил инициативу. Рейнольдс с Луи Лабери положили по «трёшке». Всё шло к победе казанцев в отрезке, однако Мартюк ответил ярким слэм-данком, Миллер был точен издали, а Антониус Кливленд под сирену реализовал трёхочковый бросок. «Локо» забрал четверть с результатом 22:21.

Тайм-аут «Локомотива-Кубань»

Тайм-аут «Локомотива-Кубань»

Фото: Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» сделал выводы после неудачного старта в первой четверти, так как после выхода из подтрибунного помещения Миллер был точен из-за дуги, а Мартюк набрал шесть очков кряду, ещё одно добавил Емченко со штрафной линии. Хозяева оформили рывок 10:2 и показали характер. Найт своей удачной «трёшкой» вроде бы погасил усилия краснодарцев, но не тут-то было! Миллер нашёл свободного Айзею Уэйли на дуге, форвард набрал свои первые очки в матче. 15:5 от «Локо», Перасовичу пришлось вмешаться в игру, взяв тайм-аут. Тем не менее подопечные Ведищева гнули свою линию: шли под кольцо, несмотря на то что возле него обитали Бако и Лабери. УНИКС стал понемногу приходить в себя — 2+1 от Дмитрия Кулагина и «трёшка» от Акун-Пёрселла подарили надежду гостям. В то время, когда Мартюк присел на скамейку, Бако продолжал уничтожать соперников вблизи кольца. Бельгиец изрядно набирал очки и подбирал мяч на чужом щите. Впрочем, это не помешало «Локо» спокойно оставить отрезок за собой — 28:17.

Перасович провёл основательную беседу со своими подопечными. Казанцы вышли на паркет с зарядом энергии, что вылилось в рывок 8:2, в котором шикарно себя проявили Рейнольдс и Акун-Пёрселл. Тайм-аут Ведищева не особо помог «Локо», так как УНИКС практически сравнял счёт — 73:75. Мартюк взял на себя роль лидера, отправив в цель «трёшку». Ещё и Уэйли реализовал бросок с фолом. Благодаря этим действиям краснодарцы показали зубы в четверти, полностью вернувшись в игровой отрезок. Казанцы великолепно начали, но затем стали сдавать позиции. Трёхочковое попадание Кливленда вернуло хозяевам практически двукратное преимущество — 85:76. Концовка встречи свелась к частым нарушениям правил. В связи с тем, что обе команды были в бонусе, каждый фол — два штрафных. «Локомотиву-Кубань» удалось довести дело до победы со счётом 76:68.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 68
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Акун-Пёрселл - 21, Тэйлор - 12, Д. Кулагин - 11, Найт - 11, Бако - 10, Беленицкий - 5, Лабери - 4, Торопов - 2, Комолов, Илюк, Стуленков
Пари Нижний Новгород: Чадов - 15, Хэмилтон - 11, Карпенков - 10, Зоткин - 10, Хоменко - 9, Вольхин - 6, Антипов - 4, Бабурин - 3, Ребец, Захаров, Шилохвостов

Мы стали свидетелями очень яркого матча. Прежде всего из-за того, что он был довольно необычным. Центровые и в целом «большие» игроки не так часто феерят в играх, как защитники и форварды. А в противостоянии «Локо» и УНИКСа выделялись сразу три центровых — Мартюк, Бако и Рейнольдс. Андрей разделил звание самого результативного баскетболиста во встрече с Джейленом, набрав 23 очка и девять подборов. Исмаэль оформил дабл-дабл: 18 очков и 11 подборов. Бельгиец восемь раз взял отскок на чужом щите — фантастическая цифра. Бако буквально доминировал в «краске» на обеих сторонах, впрочем, это не касалось Мартюка, который всё равно сумел проявить себя под опекой соперника. Рейнольдс же, помимо 23 очков, набрал восемь подборов. Вот такая встреча получилась у центровых. И это всё с элитной реализацией: у Мартюка — 55,5%, у Бако — 80%, а у Джейлена — 64,2%.

В составе «Локо» отдельно хочется отметить Миллера. Разыгрывающий исправился за прошлую провальную встречу с УНИКСом. На его счету 17 очков, три подбора и пять передач. Во второй половине включились Кливленд и Уэйли. Но незаметную для многих работу проводил Емченко. Его статистика — девять очков, один подбор и две передачи — не отражает то, насколько Влад влиял на игру. Защитник в нужный момент давал команде энергии своими прорывами в свободные зоны, бесконечные перемещения по паркету и заслоны — всё это очень помогало «Локо». У Емченко лучший показатель «плюс-минус» в команде — «+23» — с ним на площадке краснодарцы чувствовали себя мегауверенно. За 23 минуты Влад сделал очень много незаметной глазу черновой работы. Краснодарцы забрали сезонную серию у УНИКСа со счётом 3-1.

Хозяевам удалось выключить из игры лидеров УНИКСа — Акун-Пёрселла и Найта. Первый из них реализовал лишь 3 броска из 11, а Найт — 1 из 14. Девон хотя бы компенсировал это частыми выходами на штрафную линию, а для Маркоса игра получилась ужасной. Одной из худших во всём сезоне. Мы привыкли видеть его совсем другим, однако и такое случается. «Локо» в самый ответственный момент задал такой темп, что УНИКС с ним просто не справился. Первая половина третьей четверти решила исход игры. После поражения казанцы потеряли шансы возглавить турнирную таблицу. Скорее всего, подопечные Перасовича так и закончат регулярку на третьем месте. Правда, впереди ещё матч с ЦСКА. Мало ли что может произойти в Единой лиге.

Яркое интервью с одним из героев матча:
«Неважно, кто соперник — молодёжь или Джордан с Леброном». Яркий лидер сборной Емченко
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«Неважно, кто соперник — молодёжь или Джордан с Леброном». Яркий лидер сборной Емченко
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