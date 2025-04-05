Привет из 90-х! «Большие» парни «Локо» и УНИКСа устроили разборки под кольцом

Предпоследний матч в регулярном чемпионате среди команд из «большой четвёрки» прошёл сегодня. В Краснодар к местному «Локомотиву-Кубань» приезжал в гости казанский УНИКС. Команды зажгли в Единой лиге ВТБ. Что происходило во встрече, кто выделялся, а кто провалился — в материале «Чемпионата».

Не успел матч начаться, как Патрик Миллер открыл счёт, резко ворвавшись под кольцо. Ответ УНИКСа не заставил себя долго ждать: Андрей Лопатин набрал пять очков кряду. У «Локо» преобладала командная игра: каждый делился мячом с партнёром. Гости же лучше действовали на подборе, у них было больше шансов поразить кольцо соперника. Хозяева не позволяли ничего сделать Девону Акун-Пёрселлу, но зато другие получили свободу. Половина четверти позади, а УНИКС повёл — 13:10. На замену у гостей вышел Маркос Найт. Практически сразу защитник пошёл в проход, неудачно упав на паркет. С большой высоты Найт приземлился прямиком на спину, не успев сгруппироваться.

Велимиру Перасовичу пришлось обратно заменить игрока. Игра продолжилась, а Исмаэль Бако испепелял «краску» «Локо». Мало того, что центровой набрал восемь очков, так ещё и добавил к ним три подбора в нападении. Андрей Мартюк, Джон Дженкинс и Таджер Макколл отлично провели концовку отрезка, сократив отставание. В итоге четверть завершилась в пользу гостей — 23:21. УНИКС сокрушил «Локо» на щитах — 14 подборов против четырёх.

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У казанцев включился Джален Рейнольдс, набравший шесть очков, однако у хозяев шикарно отвечал Мартюк. Андрей на старте второй четверти попал «трёшку» и из-под кольца. «Локо» сильно прибавил: после 2+1 от Владислава Емченко команда впервые за долгое время вырвалась вперёд — 29:27. У казанцев появились проблемы с позиционным нападением. Но снова стал проявлять себя на подборе Бако. В «краске» бельгиец чувствовал себя как рыба в воде. Четыре очка кряду от центрового заставили Андрея Ведищева взять тайм-аут. Игра выравнялась, команды поочерёдно проводили успешные атаки. Правда, ближе к концу четверти УНИКС перехватил инициативу. Рейнольдс с Луи Лабери положили по «трёшке». Всё шло к победе казанцев в отрезке, однако Мартюк ответил ярким слэм-данком, Миллер был точен издали, а Антониус Кливленд под сирену реализовал трёхочковый бросок. «Локо» забрал четверть с результатом 22:21.

Тайм-аут «Локомотива-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» сделал выводы после неудачного старта в первой четверти, так как после выхода из подтрибунного помещения Миллер был точен из-за дуги, а Мартюк набрал шесть очков кряду, ещё одно добавил Емченко со штрафной линии. Хозяева оформили рывок 10:2 и показали характер. Найт своей удачной «трёшкой» вроде бы погасил усилия краснодарцев, но не тут-то было! Миллер нашёл свободного Айзею Уэйли на дуге, форвард набрал свои первые очки в матче. 15:5 от «Локо», Перасовичу пришлось вмешаться в игру, взяв тайм-аут. Тем не менее подопечные Ведищева гнули свою линию: шли под кольцо, несмотря на то что возле него обитали Бако и Лабери. УНИКС стал понемногу приходить в себя — 2+1 от Дмитрия Кулагина и «трёшка» от Акун-Пёрселла подарили надежду гостям. В то время, когда Мартюк присел на скамейку, Бако продолжал уничтожать соперников вблизи кольца. Бельгиец изрядно набирал очки и подбирал мяч на чужом щите. Впрочем, это не помешало «Локо» спокойно оставить отрезок за собой — 28:17.

Перасович провёл основательную беседу со своими подопечными. Казанцы вышли на паркет с зарядом энергии, что вылилось в рывок 8:2, в котором шикарно себя проявили Рейнольдс и Акун-Пёрселл. Тайм-аут Ведищева не особо помог «Локо», так как УНИКС практически сравнял счёт — 73:75. Мартюк взял на себя роль лидера, отправив в цель «трёшку». Ещё и Уэйли реализовал бросок с фолом. Благодаря этим действиям краснодарцы показали зубы в четверти, полностью вернувшись в игровой отрезок. Казанцы великолепно начали, но затем стали сдавать позиции. Трёхочковое попадание Кливленда вернуло хозяевам практически двукратное преимущество — 85:76. Концовка встречи свелась к частым нарушениям правил. В связи с тем, что обе команды были в бонусе, каждый фол — два штрафных. «Локомотиву-Кубань» удалось довести дело до победы со счётом 76:68.

Мы стали свидетелями очень яркого матча. Прежде всего из-за того, что он был довольно необычным. Центровые и в целом «большие» игроки не так часто феерят в играх, как защитники и форварды. А в противостоянии «Локо» и УНИКСа выделялись сразу три центровых — Мартюк, Бако и Рейнольдс. Андрей разделил звание самого результативного баскетболиста во встрече с Джейленом, набрав 23 очка и девять подборов. Исмаэль оформил дабл-дабл: 18 очков и 11 подборов. Бельгиец восемь раз взял отскок на чужом щите — фантастическая цифра. Бако буквально доминировал в «краске» на обеих сторонах, впрочем, это не касалось Мартюка, который всё равно сумел проявить себя под опекой соперника. Рейнольдс же, помимо 23 очков, набрал восемь подборов. Вот такая встреча получилась у центровых. И это всё с элитной реализацией: у Мартюка — 55,5%, у Бако — 80%, а у Джейлена — 64,2%.

В составе «Локо» отдельно хочется отметить Миллера. Разыгрывающий исправился за прошлую провальную встречу с УНИКСом. На его счету 17 очков, три подбора и пять передач. Во второй половине включились Кливленд и Уэйли. Но незаметную для многих работу проводил Емченко. Его статистика — девять очков, один подбор и две передачи — не отражает то, насколько Влад влиял на игру. Защитник в нужный момент давал команде энергии своими прорывами в свободные зоны, бесконечные перемещения по паркету и заслоны — всё это очень помогало «Локо». У Емченко лучший показатель «плюс-минус» в команде — «+23» — с ним на площадке краснодарцы чувствовали себя мегауверенно. За 23 минуты Влад сделал очень много незаметной глазу черновой работы. Краснодарцы забрали сезонную серию у УНИКСа со счётом 3-1.

Хозяевам удалось выключить из игры лидеров УНИКСа — Акун-Пёрселла и Найта. Первый из них реализовал лишь 3 броска из 11, а Найт — 1 из 14. Девон хотя бы компенсировал это частыми выходами на штрафную линию, а для Маркоса игра получилась ужасной. Одной из худших во всём сезоне. Мы привыкли видеть его совсем другим, однако и такое случается. «Локо» в самый ответственный момент задал такой темп, что УНИКС с ним просто не справился. Первая половина третьей четверти решила исход игры. После поражения казанцы потеряли шансы возглавить турнирную таблицу. Скорее всего, подопечные Перасовича так и закончат регулярку на третьем месте. Правда, впереди ещё матч с ЦСКА. Мало ли что может произойти в Единой лиге.