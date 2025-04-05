От смеха в «Орландо» до слёз в «Лейкерс». Карьера Ховарда всё равно достойна Зала славы?

Имя Дуайта Ховарда уже давно вызывает жаркие споры. Для одних он — недооценённый гигант своего времени, для других — живой символ нереализованного потенциала. Кто-то с ностальгией вспоминает его годы доминирования в «Орландо», а кто-то не может забыть череду провалов после ухода из команды. Но теперь, когда его имя начинает мелькать в разговорах о Зале славы, эти дискуссии становятся всё более острыми. Главный вопрос прост: сделал ли он достаточно, чтобы его имя навсегда запечатлели в Спрингфилде?

А теперь — к фактам. На пике карьеры Дуайт Ховард не просто выделялся — он был одним из столпов НБА. С 2007 по 2014 год его имя неизменно звучало в разговорах о лучших «больших» в лиге. Шесть попаданий в первую сборную All-NBA, три титула лучшего защитника года, восемь участий в Матче всех звёзд. Пять сезонов он был лучшим по подборам и дважды возглавлял лигу по блок-шотам. Это не просто цифры на бумаге — это доказательство его доминирования. Несколько лет он объективно считался лучшим «традиционным» центровым, вокруг которого можно было строить команду с акцентом на игру в «краске».

Сезон-2008/2009 стал пиком величия Ховарда — и личного, и командного. В тот год «Орландо» ворвался в финал НБА, размазав в финале Востока «Кливленд» с самим Леброном Джеймсом, который выдавал один из лучших сезонов в своей карьере. Ховард был не просто хорош — он доминировал. 20+ очков, 15+ подборов, более двух блоков за матч — и это всё с лёгкостью лидера, вокруг которого строилась игра. Тогдашний Дуайт был фундаментом, краеугольным камнем. Без него «Мэджик» не прошли бы даже второй раунд.

Но настоящая магия творилась в защите. Ховард ломал атаки соперников ещё до их начала. Игроки боялись даже приближаться к трёхсекундной зоне, если там стоял он. Его физика, тайминг и инстинкты сделали его одним из лучших защитных якорей в истории. В 2010-м он получил 100 из 120 голосов на звание лучшего защитного игрока сезона — признание его тотального господства в обороне.

Дуайт Ховард, сезон-2008/2009 Фото: Robert Gauthier/Getty Images

Однако именно в этот период начал формироваться нарратив, который позже обернётся против Ховарда. Его атакующий арсенал выглядел слишком узким: бросок с дистанции отсутствовал напрочь, а техника в «посте» постоянно подвергалась критике. Процент штрафных бросков болтался где-то между 55% и 60%, а в плей-офф это превращалось в настоящую катастрофу. Соперники без зазрения совести использовали тактику «хак-а-Ховард», превращая его слабости в оружие против «Мэджик». Если в регулярном сезоне эти недостатки ещё можно было замаскировать за счёт ротации и темпа, то в плей-офф каждый промах становился ударом, который больно бил по шансам команды.

После ухода из «Орландо» в 2012 году карьера Ховарда покатилась под откос. Попытка создать суперкоманду в «Лейкерс» вместе с Коби Брайантом, Стивом Нэшем и Пау Газолем закончилась громким провалом. Дуайт не смог найти общий язык ни с Майком Д'Антони, ни с самим Коби, с которым их отношения с самого начала были, мягко говоря, напряжёнными. Следующая остановка — «Хьюстон Рокетс» — тоже не оправдала ожиданий. Вместо тандема с Джеймсом Харденом всё обернулось конфликтами из-за ролей и схем в нападении. Уже к 2016-му Ховард из франчайз-звезды превратился в проблемный багаж. Он начал скитания по лиге: «Атланта», «Шарлотт», «Вашингтон» — команды менялись, но его роль становилась всё меньше, а репутация — всё хуже.

Имидж — штука решающая. И здесь у Дуайта всё пошло не так. Ему не удалось стать той харизматичной фигурой, которая обычно ассоциируется с игроками уровня Зала славы. Его вечные улыбки, легкомысленное поведение на площадке и странные выходки в медиа создали образ человека, который будто не до конца понимает, что значит быть лидером. Вместо жёсткости и зрелости он зачастую показывал инфантильность, что раздражало фанатов и, главное, формировало скептическое отношение среди журналистов и легенд лиги — тех, чьё мнение решает судьбу игроков в Зале славы.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но, несмотря на все эти противоречия, списывать Ховарда со счетов — грубая ошибка. В 2020 году он сделал то, чего никто не ожидал: вернулся в «Лейкерс» и стал частью чемпионской команды. Да, он уже не был звездой уровня Леброна Джеймса или Энтони Дэвиса, однако его вклад нельзя игнорировать. Дуайт научился адаптироваться: защищался, боролся за подборы, выполнял грязную работу — и делал это без прежних капризов. Он показал, что способен переосмыслить себя и приносить пользу команде. Этот неожиданный, но значимый финальный аккорд стал достойным завершением его пути в НБА.

Если оценивать Ховарда с точки зрения стандартов Зала славы — а это достижения, влияние на игру, вклад в успехи команд и индивидуальные награды, — то он вполне укладывается в рамки, которые обычно считаются достаточными. Три подряд звания лучшего защитника — достижение, которое до сих пор остаётся уникальным. Он 10-й в истории по подборам, в топ-15 по блок-шотам, а его статистика в лучшие годы — 19,4 очка, 13,2 подбора, 2,2 блока — это уровень, который невозможно игнорировать. Да, его средняя результативность за карьеру (15,7 очка) может показаться скромной на фоне других великих центровых, но нужно учитывать его роль и то, как изменялась его игра в последние годы.

Скептицизм указывает и на другое. Можно утверждать, что за пределами цифр Ховард оставляет слабое наследие. Его не связывают с эпохой, он не стал культурным символом, как Джордан, Коби или даже Алонзо Моурнинг. А после ухода из «Орландо» его карьера превратилась в череду разочарований и упущенных возможностей. Но даже с этими оговорками нельзя отрицать, что Ховард оказал серьёзное влияние на игру. Он стал последним по-настоящему выдающимся представителем старой школы доминирующих «традиционных» центровых — и этим он уже заслужил место в истории.

Вопрос о Зале славы — это не только про громкое имя. Это про значимость. И необязательно быть культовой фигурой, чтобы туда попасть. Достаточно быть важным. А Дуайт был важным. Его карьера — сложная, противоречивая, однако её вес трудно оспорить. Да, его присутствие в списке великих наверняка вызовет споры. Но если смотреть с профессиональной точки зрения, оно будет абсолютно заслуженным.