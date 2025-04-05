Впереди два финала. Какие шансы у «Пармы» пробиться в плей-офф Единой лиги?

Баскетбольный клуб «Парма» в этом сезоне Единой лиги ВТБ борется за прямое попадание в плей-офф с «Автодором» и «Пари Нижний Новгород». Как команда под руководством Евгения Пашутина провела последний матч с «Астаной», с кем ещё предстоит сыграть и турнирные расклады — в материале «Чемпионата».

«Астана» просто феноменально начала встречу — с рывка 14:2. Клуб сумел набрать столько очков не за половину четверти, а буквально за две минуты. У «Пармы» ничего не летело в корзину, прямо от слова «совсем». Каждая попытка была неудачной, даже в тех моментах, когда игроки пермского клуба оставались без опеки. Пашутин взбодрил команду, и она сумела наверстать упущенное, хоть и уступила в четверти со счётом 20:21. После этого проблем у «Пармы» не наблюдалось: гости выиграли все оставшиеся десятиминутки — 26:11, 22:10 и 19:14, закрыв вопрос с победителе матча — 87:56. «Астаны» хватило лишь на первый отрезок.

В «Парме» выделялась стартовая пятёрка. За исключением Станислава Ильницкого, каждый набрал как минимум 13 очков, — это Стэнли Уиттакер, Самсон Руженцев, Ройс Хэмм и Гарретт Нэвелс, ещё неплохо себя показал запасной Григорий Тучков с 11 очками в активе. Гости отлично действовали в «краске», но были проблемы с трёхочковыми бросками. Тем не менее всё компенсировалось разницей в подборах — «Парма» собрала 52 отскока, в то время как «Астана» ограничилась лишь 32. Впрочем, общая реализация во встрече с аутсайдером оставляет желать лучшего — 44,1% — не уровень для состава пермяков.

Ройс Хэмм и Стэнли Уиттакер Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Сейчас «Парма» находится на шестом месте в турнирной таблице, которое и позволяет команде выйти напрямую в плей-офф. Правда, не всё так просто. У «Автодора» и «Пари НН» — главных соперников пермяков за постсезон — остаётся ещё по три матча в регулярном чемпионате. Клубу из Саратова предстоит встретиться с МБА-МАИ, «Уралмашем» и «Самарой». Две победы подопечные Миленко Богичевича добыть способны. У «Пари НН» ближайшие оппоненты — «Самара», ЦСКА и «Парма». Здесь всё намного сложнее. Тут можно с уверенностью сказать лишь то, что команда Сергея Козина может разобраться с соперником с берегов Волги, с остальными они больше аутсайдеры.

Пашутину и компании до заключительной встречи регулярки с «Пари НН» предстоит сыграть с «Зенитом», который на данный момент не знает поражений на протяжении 17 матчей. К тому же сине-бело-голубым необходимо побеждать во всех оставшихся встречах, если они хотят сохранить за собой первое место в таблице. Поэтому спустя рукава подопечные Хавьера Паскуаля точно выступать не будут. Кажется, у «Автодора» больше всего шансов выйти в плей-офф напрямую. За клуб из Саратова говорит более лёгкий календарь. С каждым из соперников они могут зацепиться за победу, а в двух матчах так и вовсе выглядят фаворитами. Лишь в противостоянии с «Уралмашем» у них есть трудности по ходу этого сезона — три поражения кряду.

К тому же не в пользу «Пармы» говорит тот факт, что команда на данный момент обладает худшей разницей набранных и пропущенных очков среди этой тройки. У «Автодора» — «-96», у «Пари НН» — «-98», а у пермяков — «-144». Да, у команды с Предуралья сыграно на одну встречу в чемпионате больше, но всё же ситуация удручающая, если брать в расчёт ещё и календарь. Возможно, клуб соберётся и выдаст «матч жизни» с «Зенитом», а потом закроет «Пари НН», однако, к большому сожалению, команда хорошо выступает в последнее время лишь дома. Получается, в Санкт-Петербурге на победу рассчитывать будет очень трудно. В общем, концовка чемпионата интересна не только тем, кто выиграет регулярку, но и борьбой за последнюю прямую путёвку в плей-офф. Попасть в плей-ин — мало желающих, так как в этом мини-турнире произойти может что угодно.