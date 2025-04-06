Яннис вышел в режим «а так можно было?» и сделал то, что не удавалось никому 57 лет

Обыденность регулярного сезона давно стала привычной, и удивить чем-то в гонке за позиции всё сложнее. Но иногда даже в этом предсказуемом марафоне вспыхивают события, которые заставляют замереть любого, кто хоть раз смотрел на НБА. Один из таких моментов — утренняя игра между «Майами» и «Милуоки». Финальная сирена застала всех в напряжении, но главная интрига была не в счёте. Яннис Адетокунбо выдал матч, который вновь утвердил его в пантеоне тех, кто пишет историю лиги прямо здесь и сейчас.

Статистика греческого феномена за последние два матча — словно вырезка из золотого архива НБА. 71 очко, 32 подбора, 30 ассистов. И вот в чём фишка: с 1968 года никто, кроме Уилта Чемберлена, не выдавал минимум «70+30+30» суммарно за два матча. Теперь это сделал Яннис. И всё это — в сжатом графике, под давлением борьбы за позиции в конференции и на фоне качелей в игре команды.

Матч «Бакс» с «Хит» выдался напряжённым и дерзковатым. Уже в стартовой четверти «Милуоки» оголил свои слабости в переходной защите. «Хит» без лишних церемоний пользовались этим: открытые броски после завершённых атак соперника стали чуть ли не рутиной. Особо эпично смотрелся эпизод с Данканом Робинсоном, которого напрочь забыли на дуге. В нападении без Янниса «олени» выглядели растерянно: движения мяча не было, реализации — тем более. Итог? Жалкие 11 очков во второй половине стартовой четверти и «-8» к первой паузе — 22:30.

Но во второй четверти «Бакс» решили, что хватит терпеть. Скамейка гостей ожила и показала зубы. Кевин Портер-младший, только недавно влившийся в игру команды, стал настоящей искрой: 10 очков и несколько шикарных пик-н-роллов с Бруком Лопесом. Пэт Коннотон добавил уверенности в розыгрыше, а защита наконец собралась в кучу. Да, Бэм Адебайо к перерыву успел набрать пугающие 23 очка, но «Милуоки» смог удержать равенство — 57:57 после двух четвертей.

«Майами Хит» — «Милуоки Бакс» Фото: Brennan Asplen/Getty Images

После большого перерыва «Милуоки» вышел заряжённым. Яннис выдал семь очков подряд, и на мгновение показалось, что это начало их уверенного доминирования. Но нет, «Бакс» будто сами выдернули шнур из розетки. Каждую удачную атаку тут же сменяли потери инициативы: фолы в нападении, промахи с открытых позиций, необъяснимые индивидуальные решения. «Майами» только этого и ждал, чтобы снова перехватить контроль. Перед финальной четвертью «Милуоки» отставал 81:88, а ключевые игроки уже выглядели так, будто сбросили все силы на первые три четверти.

Но финал основного времени превратился в хаотичный спектакль ошибок. Обе команды не могли удержать ритм или закрепить преимущество. Когда Яннис ненадолго сел на скамейку, «Майами» тут же воспользовался моментом, оторвавшись на «+6». У «Бакс» наступил голевой ступор длиной почти в пять минут, но «Хит» так и не сумел добить соперника. Всё оживилось в концовке: точный бросок Лопеса из-под кольца и «трёха» от Портера вернули интригу, сократив разрыв до минимума. А затем — кульминация: мяч у Янниса, изоляция, шанс всё решить… но вместо прохода — бросок со средней. Мимо. Игра ушла в дополнительное время.

Овертайм начался с точных бросков Адебайо и Портера. После очередного попадания Бэма «Майами» вырвался вперёд, но Портер тут же напомнил, кто сегодня за хозяев: забрал подбор на чужом щите и сам же отправил мяч в кольцо. Ключевым моментом стал свисток в нападении на Яннисе, который мог перевернуть игру. Но тренерский челлендж «Бакс» сработал идеально — эпизод пересмотрели, и свисток отменили.

Видео можно посмотреть на канале Milwaukee Bucks в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Правда, радость была недолгой: уже в следующем владении «Милуоки» умудрился потерять мяч на вбрасывании, подарив сопернику шанс снова захватить инициативу. Однако Яннис быстро восстановил справедливость, перехватив мяч и молниеносно завершив атаку в отрыве. А затем настал момент Портера-младшего: он прошёл через двойную опеку и отправил в кольцо «флоатер» с контактом — красиво, решительно, без шансов для защиты.

После этого началась стандартная концовка с вынужденными фолами, и «Бакс» уже не упустили своё. Финальный счёт — 121:115 в пользу «Милуоки» после напряжённого овертайма. Но цифры на табло — это лишь часть истории. Главный сюжет этого матча принадлежал Яннису. Он не просто провёл матч на грани возможностей — он сделал то, что под силу лишь тем, чьи имена звучат спустя десятилетия.