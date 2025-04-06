Проблема отцов и детей. Их уже не примирить — конфликт эпох в НБА не закончится никогда?

Слова «Вот в наше время» можно услышать чуть ли не на каждом шагу. Когда деревья были большими, трава зеленее, а люди добрее — представители более возрастного поколения время от времени вспоминают (или думают, что вспоминают) об этом, когда хотят сказать, что раньше было лучше. Спорт в этом плане отнюдь не исключение. Многие именитые баскетболисты, вышедшие на заслуженную пенсию, порой могут позволить себе уколоть нынешних игроков, обвинив их в недостаточной самоотдаче, излишней мягкотелости, стремлении симулировать там, где можно продолжить бороться, нежелании играть в защите и много в чём ещё. Где-то претензии вполне обоснованные, а где-то это лишь желание сыграть на публику или просто идеализация давно минувших дней.

Со вторым подходом категорически не согласен тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, который недавно выступил с пространным заявлением, где рассказал, что думает на этот счёт. «Безумно, но многие часто говорят, что нужно уважать любую эпоху. Однако прошлая эпоха не уважает эту. Многие сразу скажут: «О, вы должны уважать их, потому что они были раньше». Я с этим не согласен. Я с этим не согласен. Никто не заслуживает уважения просто так. Кто-то, кто играл до меня, не заслуживает уважения только из-за этого. Простите, просто божьи планы были составлены так, чтобы вы родились раньше меня. И теперь вы заслуживаете уважения? Нет. Моя мама так меня не воспитывала. Уважение нужно заслужить».

Стоит признать, тема в действительности несколько шире. И дело не только в уважении, но и в сопоставлении различных эпох. Услышать от игроков прошлого, что нынешние баскетболисты провалились бы в их время, можно довольно регулярно. Журналист Стивен Эй Смит недавно рассказал о любопытной беседе с членом Зала славы, не став называть его. В ходе разговора аналитик услышал нелицеприятное мнение собеседника о величайшем снайпере Стефене Карри. Дескать разыгрывающий «Голден Стэйт» в прошлую эпоху не набирал бы и 17 очков за игру, да и вообще не чувствовал бы себя на паркете так комфортно, как сегодня.

Подогревают дискуссии и различные эксперты, которые периодически выдают, что Леброн, например, провалился бы в эру Джордана. При этом у самого Джеймса есть вполне конкретное мнение на этот счёт. В недавнем выпуске подкаста Пэта Макафи 40-летний ветеран выдал всё, что думает о зазнайках из прошлого: «Каждый день с этим сталкиваешься. Слушаешь некоторых и приходишь к мысли, что они никогда по-настоящему не разбирались в игре. В своё время они были просто больше, сильнее и быстрее. Доминировали за счёт таланта, а не ума. Это и есть причина, почему их карьера закончилась, а я все также продолжаю играть в 40 лет».

Можно подумать, что Леброн высказывается неуважительно. Джеймс, словно и сам уловив, куда побежали его мысли, вскоре добавил, что уважать нужно все эпохи, однако не стоит сравнивать их напрямую: «Неправильно говорить: «Уилт Чемберлен был великим в 1960-х, значит, и сейчас был бы таким». То же самое относится и к современным игрокам. Это просто разные эпохи. Уважаем и идём дальше».

Безусловно, каждая эпоха может похвастаться своими отличительными особенностями. И если раньше, к примеру, требовалась грубая физическая сила, а ценность броска с периметра стремилась куда-то вниз, то и игроки, которые тогда выступали, хочешь-не хочешь, а подстраивались под существовавшие реалии. Это не значит, что они действовали бы точно так же, если бы выступали сегодня. Как и не значит обратного. Мы не знаем и можем, как правило, только догадываться. К счастью, сейчас есть такие «деды», как 40-летний Леброн, который был успешен тогда и продолжает оставаться таким же сегодня. «Уважаем и идём дальше». Давайте просто последуем совету Короля.