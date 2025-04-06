Овечкина поздравили с рекордом в НХЛ, а «Самара» сотворила чудо. Итоги дня в Единой лиге

До конца регулярного сезона осталась всего неделя — командам предстоит провести последние матчи перед стартом «постсезона». Однако в турнирной таблице ещё остаётся немало вопросов, ответы на которые мы узнаем совсем скоро. Сегодняшний игровой день выдался насыщенным: нас порадовали сразу четыре матча. Поговорим о каждом!

Мело Тримбл со статистикой звезды НБА и уверенная победа ЦСКА в матче с «Енисеем»

Мело Тримбл и Роман Загретдинов Фото: Единая лига ВТБ

Красноярская команда продолжает погоню за МБА-МАИ, стремясь завоевать девятое место перед стыковыми встречами. Для «Енисея» фактор домашней площадки, пожалуй, важнее, чем для любого другого клуба Единой лиги: долгие перелёты в Сибирь способны измотать даже самых выносливых соперников.

\Накануне встречи с ЦСКА стало известно, что клуб продлил контракт с главным тренером команды Йовицей Арсичем. Решение абсолютно закономерное — в этом сезоне сербский специалист доказал, что является отличным тактиком и способен выстроить крепкий коллектив практически из любого состава. Именно благодаря ему «Енисей» сумел достойно пережить летний уход звёздных легионеров и найти собственный стиль.

Армейцы, в свою очередь, сохраняют шансы завершить регулярный сезон на первом месте. Но для этого москвичам необходимо выигрывать все оставшиеся матчи. Так что мотивация у обеих команд была на высшем уровне — и это в полной мере отразилось на том, как развивалась игра.

На площадке сошлись коллективы с противоположными стилями. ЦСКА делал ставку на дальние броски, и это начало приносить результат уже с первых минут. А вот «Енисей» предпочитает более консервативный, физически плотный баскетбол с упором на проходы в трёхсекундную. Сначала свою философию лучше реализовывали армейцы, но сибиряки довольно быстро выровняли ход встречи — 20:23 по итогам первой десятиминутки.

А вот во второй четверти началось настоящее веселье. Сначала красноярцы выдали рывок 8:1, после чего Андреасу Пистиолису не оставалось ничего другого, кроме как взять спасительный тайм-аут. И он сработал — следом последовал ответный рывок ЦСКА 12:0! Такое переворачивание хода игры — большая редкость. Благодаря этой встряске армейцы ушли на большой перерыв с комфортным преимуществом — 46:37.

Видео доступно в телеграм-канале VTB United League. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Тем не менее и эта разница в счёте долго не продержалась. «Енисей» продолжал гнуть свою линию и цепляться за каждый эпизод. Стоит напомнить, что в этом сезоне красноярцам пока ни разу не удавалось обыграть ЦСКА — и мотивации у них было не меньше. И тут заиграл Мело Тримбл — игрок, чьи таланты нельзя списывать со счетов вне зависимости от его текущей роли. По итогам встречи на его счету 22 очка, девять подборов и семь передач — статистика, достойная звезды НБА.

Тем не менее уже по ходу третьей четверти ЦСКА снова удалось нарастить преимущество до двузначного, а затем — уверенно довести матч до победы. В концовке «Енисею» было тяжело: игроки явно устали, да и найти внутренние резервы под конец встречи оказалось непросто. Тем не менее в составе красноярцев стоит выделить Тимофея Герасимова — он набрал 22 очка и отдал семь результативных передач. А армейцы по-прежнему сохраняют надежду на итоговое первое место.

Мощный рывок «Автодора» в заключительной четверти обеспечил уверенную победу в матче с МБА-МАИ

Василий Карасёв Фото: Единая лига ВТБ

Сразу после матча в Красноярске началась игра в Саратове. Москвичи наверняка уже знали результат встречи «Енисея», что могло немного снизить напряжение перед их собственным матчем. Хотя сделать это непросто — МБА-МАИ выиграли лишь один из шести последних поединков и рискуют откатиться на 10-е место.

«Автодор» же оказался в центре, пожалуй, самой увлекательной гонки нынешнего чемпионата — борьбы за шестое место. Помимо саратовцев, в ней участвуют также «Парма» и «Пари Нижний Новгород». В таких условиях значение имеет не только каждая победа, но даже каждый бросок и общая разница мячей за весь сезон — именно она может сыграть решающую роль при равенстве очков.

При этом в текущем сезоне саратовцам крайне непросто давались матчи с МБА — уже было два поражения. Но на этот раз «Автодор» начал так мощно, что прогресс команды стал очевиден даже по сравнению с игрой полугодичной давности. Стартовый рывок хозяев создал комфортную ситуацию — в какой-то момент подопечные Миленко Богичевича вели с преимуществом в 16 очков.

Москвичи сокращали отставание медленно, но настойчиво. Тем не менее ранее добытое преимущество саратовцев сохранялось. МБА сильно мешало большое количество фолов: штрафные сыпались в их кольцо весь матч. Эта проблема преследует команду весь сезон. В составе мало ярко выраженных защитников, но тренер явно требует от игроков большей жёсткости. В результате отсутствие оборонительного таланта в сочетании с «нормализованным» контактным баскетболом приводит к постоянным фолам.

Третью четверть МБА даже сумела выиграть, но на общую интригу это почти не повлияло. В заключительном отрезке хозяева провели решающий рывок, после которого исход встречи уже не вызывал сомнений. Таким образом, МБА не удалось оторваться от «Енисея», а «Автодор» в реальном времени поднялся на шестую строчку таблицы.

Шокирующее поражение «Нижнего» в матче с «Самарой»

Неманья Джуришич и Виктор Кашин Фото: Единая лига ВТБ

Безусловно, главный сюрприз дня — а возможно, и всего календарного года — произошёл в Самаре. Местный клуб подходил к матчу с серией из 12 поражений подряд, вызванной всем известными обстоятельствами. Причём большинство из этих встреч заканчивались настоящими разгромами. «Пари Нижний Новгород» продолжает борьбу за шестое место, хотя мог бы давно обеспечить себе более комфортную позицию. Но четыре поражения кряду резко осложнили турнирную ситуацию, которая теперь и вовсе выглядит удручающе.

Начало матча не стало неожиданностью: нижегородцы быстро захватили лидерство, как это обычно происходит в их играх с «Самарой» в последнее время. Казалось, всё идёт по привычному сценарию — уверенный отрыв, затем формальное доигрывание. Но на этот раз хозяева решили бороться. Они выровняли игру, а в начале второй десятиминутки и вовсе вырвались вперёд, по-настоящему завладев инициативой.

«Нижний» собрался, попытался вернуть контроль, но игроки «Самары» вдруг начали с поразительной точностью исполнять трёхочковые. В результате хозяева не просто сохранили лидерство, а удерживали его… до финальной сирены! И здесь невозможно не выделить героя не только матча, но и последних недель — Андрея Сопина. За последние четыре игры он провёл на скамейке в общей сложности всего… 14 секунд! А сегодня выдал лучшее выступление в карьере, набрав 27 очков.

Таких примеров в истории Единой лиги попросту не было. Бывали российские игроки, проводившие на паркете все 40 минут — но не трижды подряд, как это сделал Сопин. Просто браво. А «Пари Нижний Новгород» между тем откатился уже на восьмую строчку турнирной таблицы.

«Зенит» разгромил «Уралмаш» и поздравил Овечкина!

Алекс Пойтресс Фото: Единая лига ВТБ

«Зенит» сохраняет отличные шансы завершить регулярный сезон на первом месте, но для этого желательно выиграть все оставшиеся матчи. Встреча с «Уралмашем» на бумаге казалась той самой, где петербуржцы могли оступиться и подарить надежду ЦСКА. Екатеринбуржцы уже гарантировали себе пятое место и знают своего соперника по четвертьфиналу — это будет «Локомотив». Возможно, именно поэтому матч получился таким, каким мы его увидели.

С первых секунд команды начали играть в открытый, атакующий баскетбол. У «Уралмаша» достаточно таланта, чтобы навязать борьбу «Зениту» в подобном стиле, но гостей хватило лишь на одну неполную четверть. Петербуржцы были неудержимы, особенно с дальней дистанции — они набрали аж 33 очка за первую десятиминутку!

И на этом подопечные Хавьера Паскуаля (для которого этот матч стал юбилейным, 200-м во главе «Зенита») не остановились. Уже в начале второй четверти они выдали мощный рывок. Разница в счёте стремительно росла и вскоре достигла отметки в 20 очков. После этого «Уралмаш», понимая отсутствие турнирной мотивации, попросту прекратил бороться. Ни одной заметной попытки вернуться в игру не последовало. Итоговый счёт — 96:66 — выглядит пугающе.

Для «Зенита» это уже 18-я победа подряд — третья по продолжительности победная серия в истории Единой лиги. Команда выглядит по-настоящему грозно и сейчас, без сомнений, является главным фаворитом на чемпионство. «Уралмашу» же не стоит паниковать, но всё же было бы полезно проявить характер в такой игре — хотя бы ради уверенности перед «постсезоном».

Но, конечно, в этот вечер вся страна следила не только за баскетболом — в центре внимания оказался исторический рекорд Александра Овечкина по количеству голов в НХЛ. Матч за океаном был остановлен для чествования россиянина, и он произнёс речь перед трибунами. Настолько важным оказалось это событие, что игру приостановили и в Петербурге — зрителям на экране показали момент с рекордной шайбой. Это было по-настоящему трогательно!

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ