Дончич — машина! Словенец вошёл в историю «Лейкерс», повторив успех легендарного Коби

Матчи между «Лейкерс» и «Оклахомой» в этом сезоне — настоящий праздник для аналитиков. С одной стороны — дерзкая и амбициозная молодёжь «Тандер», с другой — легендарная франшиза, где Леброн всё ещё диктует свои правила, а новый талант снова переписывает клубные рекорды. И если вы ещё не поняли, о ком речь, то да, это Лука Дончич. Его нынешний сезон уже можно называть особенным, а игра против «Оклахомы» стала очередным ярким подтверждением этого статуса.

С первых минут матча Дончич показал, кто здесь главный. Без лишнего пафоса, но с убийственной точностью: 22 очка за первую половину, хладнокровные решения в атаке и умная работа в защите. Финальная статистика Луки: 30 очков, семь подборов, шесть передач, два перехвата — и ещё один матч с отметкой 30+ в активе. Таких у него теперь больше, чем у любого защитника «Лейкерс» со времён легендарного сезона Коби 2012/2013. Впечатляет? Более чем.

Начало игры напоминало перетягивание каната: обе команды шли на равных, демонстрируя высокий процент реализации, а лидерство постоянно меняло хозяина. У «Оклахомы» блистал скорость, у «Лейкерс» — точность на дуге. Уже в дебюте Лука зарядил два из трёх трёхочковых, Остин Ривз добавил быстрые семь очков, а Леброн привычно держал игру под своим контролем. Да, защита «озёрников» не была идеальной и иногда проседала под напором Лу Дорта, но в целом команда выглядела увереннее, чем в предыдущих матчах. Особенно хорошо справлялись с перестановками и выходами на периметр, что явно стало ключевым фактором.

Ближе к концу первой четверти Гэйб Винсент вышел со скамейки и сразу зарядил два точных трёхочковых, после чего «Лейкерс» начали уходить в отрыв. К большому перерыву преимущество гостей уже перевалило за 20 очков — 78:56. Во второй четверти особенно ярко проявили себя Финни-Смит и Остин Ривз, наколотившие пять «бомб» из-за дуги, а Леброн, не привлекая к себе лишнего внимания, мастерски разгонял атаки. Плотная защита и грамотные перестроения гостей сделали своё дело — «Оклахома» начала терять ритм и буксовать.

Леброн Джеймс и Алекс Карузо Фото: William Purnell/Getty Images

Особенно стоит выделить провал Шея Гилджес-Александера. Один из самых стабильных снайперов лиги и претендентов на MVP закончил матч с 26 очками, впервые за 1205 дней (!) не сделав ни одного штрафного броска. Это не просто его плохой день — это заслуга защиты «Лейкерс», которая отрезала Шея от всех привычных зон и не дала ему ни шанса показать себя.

Во второй половине «Лейкерс» немного притормозили, начав третью четверть с точности три из семи с игры. «Оклахома» попыталась зацепиться за шанс и организовала небольшой рывок, но всё закончилось так же быстро, как и началось. Финни-Смит и Винсент снова ответили трёхочковыми, а Лука Дончич добавил эффектный «цирковой» бросок, окончательно сняв вопросы о победителе. Игра снова полностью перешла под контроль гостей.

Ближе к финальной сирене тренерский штаб «Лейкерс» начал активно ротировать состав. Заключительная четверть началась с точного броска Леброна с угла, но после нескольких потерь и быстрой пятёрки очков от «Оклахомы» Джей Джей Редик взял тайм-аут, чтобы сбить возможный ритм соперника. После этого проблем у «Лейкерс» уже не возникало.

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Один из ярких аспектов встречи — процент реализации с периметра. «Лос-Анджелес» забросил 22 трёхочковых при отличной командной работе в движении мяча. Почти каждый ролевой игрок добавил вклад: Ривз — 20 очков, Винсент и Финни-Смит реализовали 8 из 12 дальних попыток на двоих, Хатимура уверенно действовал на подборах. Леброн, несмотря на не самую громкую статистику, оставался дирижёром всех ключевых эпизодов.

Это была игра, в которой команда показала зрелость — без суеты, с чёткой структурой и пониманием своих сильных сторон. А сам Дончич доказал, что не просто включился в сезон, а планомерно переписывает стандарт для защитника «Лейкерс» в современную эпоху. Итоговый счёт — 126:99 в пользу «Лос-Анджелеса».