Адский денёк для Стефа. Словесная перепалка с тренером и нелепое сравнение с сыном Леброна

Встреча между «Голден Стэйт» и «Хьюстоном» обещала стать жаркой не только с точки зрения турнирных интриг, но и на площадке. Обе команды подошли к матчу на кураже: серии побед, мощный ритм и очевидный прогресс. Для «Уорриорз» это был шанс укрепить позиции в топ-4 Запада, а «Рокетс» получили отличную возможность доказать, что их взлёт не просто случайность. В итоге встреча обострила ситуацию в турнирной таблице и подогрела личные разборки между игроками.

Однако главным сюрпризом стал провал Стефена Карри. Человек, чьё имя давно стало синонимом точности, провёл на паркете 33 минуты, набрав… всего три очка. 1 из 10 с игры. Двукратный обладатель MVP выглядел не просто бледно — его выключили из игры. Главные виновники — Амен Томпсон, Диллон Брукс и Фред Ванвлит, которые устроили Карри настоящий допрос с пристрастием. Особенно жёсткой оказалась связка Томпсон — Брукс: Стеф промахнулся во всех шести попытках, когда против него защищался кто-то из этой парочки.

Начало матча задало тон: в первой четверти Карри не набрал ни очка, бросив всего дважды. Во второй — лишь одна попытка, и то успешная лишь за секунду до перерыва, благодаря ей он обошёл Реджи Миллера в списке лучших снайперов в истории. Казалось бы, повод для праздника, но на игре это никак не сказалось. Во второй половине Стеф окончательно растворился: ни одного точного броска, ошибки в передачах, невозможность ускорить темп и навязать свою игру. Итоговая статистика — 1/10 с игры, 1/8 с дистанции, два подбора и четыре потери — выглядит как кошмарная картина для игрока его уровня.

На фоне всего этого эпизод около подтрибунки лишь подлил масла в огонь. По дороге в раздевалки Карри устроил словесную перепалку с главным тренером «Рокетс» Име Удокой. Напряжение в воздухе можно было резать ножом, хотя после игры Удока попытался замять ситуацию, назвав это «дружеской беседой». Впрочем, в кулуарах всё было куда громче — игроки «Рокетс» эмоционально обсуждали момент, подчёркивая его значение для команды.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А тут ещё и Дрэймонд Грин, как обычно, нашёл с кем сцепиться. На этот раз его жертвой стал Альперен Шенгюн. Грин схлопотал неспортивный фол за контакт в проходе, и это был лишь один из множества микроконфликтов, которыми пестрела игра. Если эти команды снова встретятся в плей-офф, можно ожидать настоящую мясорубку. Напряжение между «Уорриорз» и «Рокетс» растёт с пугающей скоростью, и их противостояние превращается в полноценную войну.

Если говорить о цифрах, то «Уорриорз» были точнее из-за дуги (16 трёхочковых против 10 у соперника), но во всём остальном их просто размазали. Потери? 20 против 11. Быстрые отрывы? 12 против 26. Очки в «краске»? 40 против 56. «Рокетс» выглядели быстрее, мощнее и хладнокровнее в ключевые моменты, оставив «Уорриорз» с горьким осадком и кучей вопросов.

Резервисты «Голден Стэйт» пытались компенсировать проседание основного состава. Бадди Хилд набрал 20 очков, реализовав шесть трёхочковых. Жонатан Куминга выдал солидную работу — девять очков, семь подборов и «+9» в полезности за 19 минут. Гэри Пэйтон II добавил 16 очков и три перехвата, а Кевон Луни доминировал на подборах, собрав 11 штук. Но этого оказалось катастрофически мало. Стартёры, кроме Подзиемски с его 19 очками, просто растворились: остальные четверо на пятерых набрали жалкое 21 очко. Такой старт — приговор.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эта осечка больно ударила по турнирным амбициям «Уорриорз»: с пятого места они скатились на шестое и теперь могут увязнуть в битве с «Клипперс», «Мемфисом» и «Миннесотой». До четвёртого места рукой подать, но такая форма Карри и непредсказуемое нападение команды заставляют сомневаться в шансах «Голден Стэйт», особенно с плей-ин на горизонте.

И вот ещё штрих: последнее домашнее поражение Карри от «Рокетс» случилось аж в 2018 году, когда ему было 30. Сейчас Стефу 37. Ирония в том, что его начали сравнивать… с Бронни Джеймсом, который в другом матче за «Лейкерс» набрал всего три очка, однако сделал это при 100% точности. Сравнение, конечно, шуточное, но показательное: если лидер играет плохо, реакция не заставит себя ждать. Даже если это Карри.