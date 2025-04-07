Битва за плей-офф Леброна, Карри и Йокича, а ещё ЕЛ. Главные матчи недели в баскетболе

Последняя неделя регулярных чемпионатов во всех топовых лигах обещает быть жаркой. В НБА и Единой лиге свои интриги: команды бьются за прямое попадание в плей-офф или плей-ин. «Чемпионат» отобрал для вас самые красочные матчи, которые мы увидим в ближайшее время.

8 апреля. «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

В Восточной конференции известны уже все, кто напрямую выходит в плей-офф. Положение некоторых команд в турнирной таблице может измениться, но они в любом случае окажутся в постсезоне. «Бостон Селтикс» борется за победу в конференции. «Кельтов» и «Кливленд» разделяет четыре победы, поэтому любое поражение подопечных Джо Маззуллы поставит крест на их попытках сместить «Кавальерс». Клуб из Массачусетса находится в отменной форме, проиграв всего три матча с 1 марта – на отрезке из 19 игр.

«Нью-Йорк» на данный момент занимает третью строчку на Востоке. «Никс» никаким образом не догонят «кельтов», но могут опуститься, так как «Индиана» наступает на пятки. «Иноходцы» расположились в трёх победах позади. Для банды Тибодо отличные новости: Джейлен Брансон оправился от травмы и вернулся на паркет. Пока главная звезда клуба не в лучших кондициях, но со временем Брансон окончательно наберёт форму. Ни «Бостону», ни «Нью-Йорку» нельзя проигрывать, иначе первые рискуют потерять шансы догнать «Кливленд», а вторые могут подпустить к себе «Индиану». Важнейшая встреча для одних из лидеров Востока.

8 апреля. «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Команды встречались между собой 6 апреля. «Лейкерс» на выезде играют хуже, чем дома. Тем более Леброну Джеймсу и Луке Дончичу предстояло встретиться с лидером Запада во главе с одним из двух главных претендентов на MVP Шеем Гилджес-Александером. «Оклахома» невероятно сильна! Однако это не помешало «озёрникам» просто уничтожить соперника. Клуб из Лос-Анджелеса с первых минут выделялся, каждый игрок делал свою работу на высочайшем уровне. «Озёрники» великолепно двигали мяч. Леброн взял на себя проходы под кольцо, а Дончич с Ривзом — броски с трёхочковой дистанции. Счёт 126:99 говорит сам за себя.

«Лейкерс» после этого успеха упрочили свои шансы на выход в плей-офф. Команда на данный момент занимает третье место, имея одинаковое количество побед с «Денвером», но так как у «озёрников» матч в запасе, то располагаются они выше. Если Леброну, Дончичу и компании удастся выиграть второй матч кряду у лидера Запада, то «Лейкерс» не только покажут свою силу перед стартом плей-офф, но и обеспечат себе лучшее место в таблице. Эта встреча важна прежде всего для «озёрников».

8 апреля. «Зенит» — «Парма», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 апреля 2025, среда. 19:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Оба клуба решают свои задачи под конец регулярки. «Зениту» необходимо побеждать во всех оставшихся встречах, чтобы удержаться на первой строчке, а «Парма» борется за шестое место, которое позволяет напрямую пробиться в плей-офф. Сине-бело-голубые в последнее время попросту неудержимы! Команда под руководством Хавьера Паскуаля не знает поражений на протяжении 18 матчей. В последний раз «Зенит» проигрывал 11 января. Это почти три месяца только побед.

«Парма» на выезде играет не так стабильно, как дома. Поэтому команде под руководством Евгения Пашутина будет крайне трудно в матче с лидером чемпионата. Причём одно дело если бы «Зениту» был бы безразличен результат встречи, но это далеко не так. Команда желает забрать преимущество своего паркета на всех стадиях плей-офф. Сумеет ли «Парма» навязать борьбу лидеру?

12 апреля. «Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 12 апреля 2025, суббота. 04:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2

«Самородков» надломило поражение в двух овертаймах от «Миннесоты» (139:149 2 ОТ). После этого Никола Йокич и компания уступили ещё в трёх матчах кряду. И если поражение от «Голден Стэйт» ещё можно понять, то неудачи в матчах с «Сан-Антонио» и «Индианой» — не особо. «Денвер» в проблемной ситуации: команда пропустила вперёд себя в таблице «Лейкерс», а на пятки наступает группа из четырёх клубов — «Голден Стэйт», «Миннесота», «Клипперс» и «Мемфис». Ошибаться вообще нельзя.

Смена тренера в конце регулярки — отчаянное решение, но, видимо, оно было нужно «Мемфису». «Мишки» на протяжении долгого времени шли в топ-4 Запада, неудачный март подпортил турнирное положение. Сейчас игроки «Гриззлиз» изо всех сил бьются за место в шестёрке лучших в конференции. Осталось всего четыре матча, и в каждом из них необходимо показывать результат. Одним из неприятных обстоятельств является то, что «Мемфис» сыграет три матча кряду за три дня. А соперники — «Миннесота», «Денвер» и «Даллас». Удастся ли выдержать такой график?

12 апреля. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

«Хьюстон» с каждым годом становился всё лучше, наконец дойдя до того, что стал вторым на невероятно сильном Западе. Команда прогрессирует, а в составе очень много талантливой молодёжи. Хоть клуб из Техаса уже и гарантировал себе вторую строчку, но всё равно продолжает играть основным составом. В последнее время «ракеты» одолели лидера Запада «Оклахому» и «Голден Стэйт», продемонстрировав свои намерения перед стартом плей-офф.

Команде Леброна и Дончича необходимо проявлять себя в каждом матче, а график у неё нельзя сказать, что лёгкий. После матча с «Оклахомой» как раз предстоит сыграть с «ракетами». В противостоянии этих команд в последние два года побеждают только те, кто выступает при поддержке домашних трибун. Получается, у «Лейкерс» есть преимущество, так как они хозяева предстоящей встречи. Но всё ли так просто? «Хьюстон» силён, впрочем, и «озёрники» в полном порядке. Будет жарко.

13 апреля. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Последний матч регулярного чемпионата для «Голден Стэйт» и «Клипперс» пройдёт в воскресенье. Команды борются за место в топ-6, но у них совершенно разный календарь. Если у «воинов» три матча с клубами из второй половины турнирной таблицы — «Финиксом», «Портлендом» и «Сан-Антонио», то у «парусников» в соперниках «Хьюстон» и «Сакраменто» и те же «Спёрс» — куда более серьёзные оппоненты.

Стефен Карри и Джимми Батлер наладили взаимодействие, показывая шикарные результаты в феврале и марте. Только «Хьюстон» сумел остановить «Голден Стэйт» в последнее время, прервав их серию из пяти побед. «Клипперс» тоже под конец регулярки продолжают штамповать победы — четыре кряду и всего два поражения на отрезке из 13 встреч. Нам предстоит лицезреть противостояние довольно равных команд, которые находятся в великолепной форме и полностью заряжены на борьбу. Леонард, Харден и Зубац сумеют насолить «воинам» под конец регулярки?

13 апреля. УНИКС — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

С чего регулярный чемпионат начинался, тем и закончится! Чемпион и вице-чемпион проведут между собой последний яркий матч перед стартом плей-офф. УНИКС уже точно не выиграет регулярку, но при удачном стечении обстоятельств может побороться за вторую строчку, на которой сейчас находится ЦСКА. Армейцам же ничего не остаётся, кроме как побеждать в оставшихся играх в надежде на осечку «Зенита». Правда, веры в это не так много в связи с тем, что у сине-бело-голубых соперники куда проще — «Парма» и «Астана».

УНИКС в этом сезоне ни разу не побеждал ЦСКА. Три поражения в регулярке Единой лиги и одно — в Суперкубке. После того как Андреас Пистиолис возглавил армейцев, он всего лишь раз уступил казанцам. Это произошло в финальной серии прошлого сезона. Получается, при греческом специалисте статистика встреч 8-1 в пользу клуба из Москвы — впечатляющий результат. Велимир Перасович со своим тренерским штабом найдёт варианты, которые помогут обыграть ЦСКА, или же серия побед армейцев продлится?