Дёмин делает интересные намёки. Плей-офф повлиял на позиции Егора на драфте НБА?

Уже завтра, 8 апреля, станет известен чемпион студенческой американской лиги NCAA. Университет Флориды поборется за трофей с университетом Хьюстона. «Крокодилы» и «пумы» завершили регулярку на первых местах в своих конференциях, а затем дошли до финала. Но в NCAA нас больше интересует судьба Егора Дёмина, Владислава Голдина, Виктора Лахина и других россиян. Давайте поговорим о первом из них.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Попадание в Sweet 16 «Мартовского безумия» — неплохое достижение для университета Бригама Янга (BYU), за который выступал Дёмин. На самом важном отрезке сезона были видны характер и умения Егора. В нужный момент именно он нажимал на педаль газа, помогая команде либо сократить отставание, либо, наоборот, заполучить преимущество. Конечно, это не обесценивает вклад его партнёров, выкладывавшихся на полную, но тем не менее было видно, что Дёмин — лидер!

Так что творится сейчас в мок-драфтах, на каких позициях находится наш талант в рейтингах самых известных изданий США? CBS Sports, NBADraft.net и HoopsHype решили, что девятое место отлично подходит нашему таланту. Одно из самых популярных изданий ESPN поставило Дёмина на 12-ю строчку (ранее был девятым). В Tankathon увидели прогресс Егора в плей-офф, дав ему 13-е место, хотя ранее он в их рейтинге был 15-м.

Егор Дёмин Фото: x.com/BYUMBB

Лишь редакция NBA Draft Room сильно разочаровалась в россиянине — он оказался лишь 19-м в их предварительном списке драфта. В большинстве своём Егор обитает в лотерее — 14 первых выборах на драфте НБА. Понятное дело, что это лишь то, как видят ситуацию эксперты и аналитики, а на деле разыгрывающего могут выбрать как раньше, так и позже. Однако вера в Дёмина присутствует, и это не может не радовать.

Правда, до НБА дело может и не дойти, по крайней мере, в этом году. «Всё, что нам нужно — лист бумаги и ручка», — эту фразу написал Егор на своей страничке в одной из социальных сетей. Россиянин подогревает интерес к дальнейшему решению: остаться в NCAA ещё на сезон или же выставить свою кандидатуру на драфт НБА. Ещё более интересной ситуацию делает тот факт, что Дёмин к своему посту прикрепил фото в футболке BYU. Возможно, это намёк на то, что он готов провести ещё один год в составе «пум».

В следующем сезоне к университету Бригама Янга присоединится лучший школьник США Эй Джей Дибанца. Егор в интервью говорил, что ему очень бы хотелось с ним поиграть, потому что американец — невероятный игрок. Например, журналист Эван Сайдери заявил: «Дёмин рассматривает выгодное предложение остаться ещё на год и сыграть вместе с потенциальным первым номером драфта 2026 года Дибанцей. Вместе они сделают университет Бригама Янга главным претендентом на титул в 2026-м».

Вопросов пока слишком много, впрочем, это карьера Егора, и лишь ему решать, как она будет протекать. Если он считает нужным остаться в NCAA ещё на сезон, чтобы обрасти мясом, провести работу над ошибками и просто ещё сильнее влиться в американскую культуру — его право. Хочется видеть прогресс Дёмина прежде всего в баскетбольной составляющей. В любом случае выбор у нашего таланта есть, его ждут с распростёртыми объятиями в BYU, а ещё он может начать профессиональную карьеру на взрослом уровне в НБА.

Как думаете — годик в NCAA не помешает или, пока есть возможность выступать в лучшей лиге мира, надо ею пользоваться?

До драфта НБА — 2025 осталось: